Какой церковный праздник в Украине 6 августа

Церковный праздник 6 августа / © УНИАН

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6 августа (19 августа), в православном календаре Преображения Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Это один из двенадцати величайших христианских праздников, символизирующий Божественную славу Иисуса Христа и духовное обновление человека. В Украине его также называют Яблочным Спасом, ведь в этот день верующие традиционно освящают в храмах яблоки, виноград, мед и другие плоды нового урожая.

Событие Преображения описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Незадолго до своих страданий Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе с тремя учениками — Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы Его лицо засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет.

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В этот момент пред Христом предстали пророки Моисей и Илия, которые говорили с Ним о будущих страданиях и воскресениях. Ученики стали свидетелями этого удивительного события, а из небесного облака прозвучал голос Бога Отца: «Это Сын Мой возлюбленный, Которому Я возлюбил. Его слушайте!

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Именно поэтому праздник Преображения напоминает верующим о Божественной природе Иисуса Христа и обещает будущее преображение каждого человека через веру, покаяние и праведную жизнь.

В народной традиции Преображение Господне известно как Яблочный Спас. В этот период созревают яблоки, виноград, груши и другие фрукты, поэтому люди приносили первые плоды нового урожая в храм, чтобы поблагодарить Бога за Его щедрые дары.

Церковный праздник в Украине 6 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 6 августа в Украине чтили память мученицы Кристины. За отказ отречься от Христа Кристину подвергли жестоким пыткам. Несмотря на многочисленные страдания, она осталась верна своим убеждениям и в конце концов приняла мученическую смерть. Ее подвиг стал символом мужества, духовной силы и несокрушимой веры.

Приметы 6 августа

Народные приметы 6 августа / © pexels.com

Какая погода на Преображение, такова будет и осень.

Солнечный и теплый день — осень будет сухой и ласковой.

Дождь на Преображение — осень обещает быть дождливой, а зима — снежной.

Что нельзя делать 6 августа

Согласно народным обычаям, в день Яблочного Спаса рекомендуется отложить тяжелый физический труд, особенно в саду, на огороде или в поле, а посвятить время молитве, посещению храма, общению с родными и добрым делам. Также в этот день старались не браться за генеральную уборку, стирку, ремонтные работы и рукоделие — шитье, вязание или вышивание.

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Что можно делать 6 августа

В народной культуре Яблочный Спас считается пределом между летом и осенью. Именно с этого дня, по поверьям, природа начинает постепенно готовиться к смене сезона, а теплые дни постепенно отступают.

Поскольку праздник приходится на период Успенского поста, праздничный стол традиционно состоит из постных блюд. Хозяйки готовят пироги и другую выпечку с яблоками, грибами и сезонными фруктами, варят ароматные компоты, джемы и варенье из нового урожая. В то же время, церковный устав в этот день позволяет определенное ослабление поста — верующим разрешается потреблять рыбу.

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