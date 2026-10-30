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Какой церковный праздник в Украине 6 ноября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
6 ноября (19 ноября), в православном календаре день памяти исповедника Павла, епископа Царьградского. Павел происходил из Солуня (современных Салоник в Греции). В молодые годы он служил в Церкви Константинополя, где служил пресвитером и секретарем патриарха Александра. Павел получил уважение благодаря благочестию, знанию христианского учения и способности убедительно проповедовать.
После смерти патриарха Александра примерно в 337 году Павла избрали его преемником. Однако это решение вызвало недовольство приверженцев арианства — богословского учения, связанного с Арием, отрицавшим равенство Сына Божия Отцу.
Спор носил не только религиозный, но и политический характер. Император Констанций II, правивший восточной частью Римской империи, поддерживал арианскую сторону. Поэтому Павел оказался в центре конфликта между церковными общинами и императорскими властями.
Вскоре после избрания Павла отстранили от епископской кафедры. Император созвал собор, осудивший его избрание, а на его место поставили Евсевия Никомедийского, сторонника арианства. Павел был вынужден покинуть столицу и отправиться в Рим, где находились и другие епископы, устраненные из-за своих религиозных убеждений.
После смерти Евсевия примерно в 341 году Павел вернулся в Константинополь. Местные христиане поддержали его, однако противники не отказались от борьбы за церковную власть. Они выдвинули собственного кандидата — Македония, а город стал центром острого противостояния.
Император снова приказал устранить Павла. Святитель отправился в новое изгнание, но его возвращение добился император Запада Констант, брат Констанция II. Он выступил в защиту Павла и Афанасия Великого, епископа Александрийского, отстаивавших православное учение.
Благодаря поддержке Константа Павел снова занял свою кафедру примерно в 346 году. Однако его положение оставалось нестабильным: борьба между сторонниками разных богословских взглядов продолжалась, а церковные назначения зависели от политических обстоятельств.
Церковный праздник в Украине 6 ноября по старому календарю
По старому календарю 6 ноября в Украине чествовали чудотворную икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На иконе Богородицу обычно изображают в полный рост, в окружении людей, страдающих и нуждающихся в помощи. В некоторых вариантах образа присутствуют ангелы, оказывающие страждущим утешение и поддержку.
Приметы 6 ноября
Пошел снег — зима будет снежной, а озимые хорошо уродятся.
Теплая погода — зима будет мягкой, без сильных морозов.
На водоемах образовался лед — по поверью, он уже не растает до весны.
Что нельзя делать 6 ноября
Народные обычаи советовали в этот день воздержаться от займа денег, заключения важных договоренностей и дорогих приобретений. Также не стоило нарушать обещания, ведь, по поверьям, это могло отвлечь удачу.
Что можно делать 6 ноября
В Павлов день разрешалось наводить порядок в доме, стирать, убирать и готовить блюда. Рыбаки тем временем проверяли и чинили снаряжение, готовясь к выходу на зимнюю рыбалку. По давнему поверью, 6 ноября стоило надеть чистую одежду, желательно новую, — считалось, что это принесет здоровье и благополучие на весь год.