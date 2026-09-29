Какой церковный праздник в Украине 6 октября

Церковный праздник 6 октября / © pexels.com

Реклама

6 октября (19 октября), в православном календаре день памяти апостола Фомы. Тома был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом. Его имя упоминается в списках апостолов в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях апостолов.

Больше всего о характере Фомы рассказывает Евангелие от Иоанна. Там его несколько раз называют Дидимом, то есть «Близнецом». Именно благодаря Ивану перед нами предстает не просто имя из перечня двенадцати, а живой человек со своими страхами, вопросами, преданностью и внутренним поиском.

Реклама

Евангелия почти ничего не сообщают о жизни Фомы до встречи со Христом. Мы не знаем наверняка, кем он был по профессии, где именно родился и при каких обстоятельствах стал учеником Иисуса. Значительная часть рассказов о его дальнейшей жизни происходит из раннехристианского предания.

Реклама

Один из самых выразительных эпизодов с участием Фомы происходит незадолго до воскресенья Лазаря.

Когда Иисус решил возвратиться в Иудею, ученики пытались предостеречь Его, ведь там Ему угрожала опасность. Тогда Фома сказал другим ученикам: «Идемте и мы, чтобы умереть с Ним».

Эти слова открывают совсем другую сторону характера апостола. Тома мог бояться, мог не понимать всего происходящего, однако был готов остаться рядом со своим Учителем даже тогда, когда считал, что это может окончиться смертью.

Поэтому образ Фомы как просто «неверующего» слишком упрощен. Перед нами человек, который сомневался, но в то же время был способен на большую преданность.

Реклама

Новый Завет почти ничего не рассказывает о дальнейшей жизни апостола. В книге Деяний Фома упоминается среди апостолов после Вознесения Христа, но подробности его дальнейшего служения там отсутствуют.

Церковный праздник в Украине 6 октября по старому календарю

По старому календарю 6 октября в Украине чествовали зачатие честного, славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Родителями Иоанна были праведные священник Захария и его супруга Елисавета. Они долгие годы не имели детей и уже достигли пожилого возраста. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил, что его молитва услышана: Елисавета родит сына, которого следует назвать Иоанном. Он будет велик пред Господом и приготовит людей к пришествию Мессии. Захария усомнился, ведь и он, и его жена были уже стариками. Из-за этого он потерял способность говорить и оставался немым до рождения сына. Вскоре Елисавета действительно начала ребенка. Для христиан это событие является свидетельством Божьего промысла и началом особой миссии Иоанна Крестителя — пророка, который впоследствии призвал людей к покаянию, крестил их в Иордане и подготовил путь для прихода Иисуса Христа.

Приметы 6 октября

Народные приметы 6 октября / © pexels.com

Много орехов, а грибов мало — зима будет суровой и снежной.

Зайцы рано нагуляли много жира — ждали холодной и снежной зимы.

Белка устроила гнездо высоко — зима должна была быть теплой, а если низко морозной.

Что нельзя делать 6 октября

Особое значение в этот день придавали хлебу и милосердию. По народным поверьям, не годилось отказывать просящим еды или помощи. Считалось, что скупость может навлечь на дом нужды, тогда как щедрость, напротив, способствует благосостоянию. Хлеб воспринимали не просто как пищу, а как символ изобилия, благословения Божия и гостеприимства. Поэтому им старались непременно поделиться с нуждающимися, соседями или путешественниками.

Что можно делать 6 октября

В народном календаре этот день известен как Фомин день, или Фома Неверующий. Издавна святого Фому считали покровителем заботливых, здравомыслящих и бережливых хозяев. Поэтому в этот день было принято осматривать свое хозяйство перед холодами: подсчитывали припасы, проверяли, все ли необходимое заготовлено на зиму, наводили порядок в кладовых и домах, а старые и ненужные вещи избавлялись. Верили, что трудолюбие и разумная бережливость у Хомина день помогут провести зиму без нужды, в тепле и достатке.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров