Какой церковный праздник в Украине 7 августа

Церковный праздник 7 августа / © pexels.com

Реклама

7 августа (20 августа), в православном календаре день памяти святого преподобномученика Дометия. Дометий жил в IV веке и происходил из богатой персидской семьи, исповедовавшей язычество. По преданию он был родственником персидского царя, поэтому имел все возможности для беззаботной жизни при дворе.

Однако еще смолоду Дометий стал искать истину. Его все больше привлекало христианское учение, которое он внимательно изучал. Впоследствии будущий святой принял святое Крещение, ставшее переломным моментом в его жизни.

Реклама

После обращения в христианство Дометий покинул родной дом и отправился в монастырь. Там он посвятил себя молитве, посту и духовному совершенствованию.

Реклама

Впоследствии святой поселился в пещере на одной из гор вблизи города Кир, где жил как отшельник. Его благочестивая жизнь быстро стала известна среди людей. В Дометий приходили за духовным советом, просили молитв и исцеления от болезней.

По преданию, Господь даровал святому благодать чудотворения. Многие получали облегчение от недугов и духовную поддержку после общения с преподобным.

В то время в Персии продолжались жестокие гонения на христиан. Правитель Юлиан Отступник, стремившийся вернуть язычество, предписывал преследовать всех, кто исповедовал Христа.

Когда стало известно о Дометии и его учениках, власти решили положить конец их деятельности. Святому предложили отречься от христианской веры, однако он категорически отказался.

Реклама

Не сумев заставить Дометия отречься от Христа, преследователи прибегли к жестокой казни. По церковному преданию, воины по приказу правителя забросали камнями пещеру, в которой находились Дометий и двое его учеников.

Так преподобный вместе со своими последователями принял мученическую смерть, оставшись верным Христу до последнего вздоха.

Церковный праздник в Украине 7 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 7 августа в Украине чествовали Успение праведной Анны. Праведная Анна вместе со своим мужем, святым Иоакимом, долгие годы не имела детей, но благодаря искренней молитве Бог даровал им дочь Марию, которой суждено было стать Матерью Спасителя. После рождения Богородицы Анна посвятила свою жизнь служению Богу и воспитанию дочери в благочестии. По церковному преданию, она мирно отошла к Господу в преклонном возрасте, поэтому ее кончину называют Успением, что символизирует спокойный переход к вечной жизни.

Приметы 7 августа

Народные приметы 7 августа / © pexels.com

Дождь 7 августа — осень будет дождливой и прохладной.

Ясный и солнечный день — ждите теплую и сухую осень.

Утренний густой туман — в ясную и теплую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 7 августа

Народные верования предостерегали от жестокого или грубого обращения с животными и птицами. Наши предки были убеждены, что проявленная к ним агрессия может обернуться неприятностями и привлечь несчастья.

Реклама

Что можно делать 7 августа

По народным обычаям, в этот день хозяйки готовили пирог с малиной. Его было принято не только пробовать в кругу семьи, но и делиться выпечкой с близкими, соседями или жертвовать в храм как доброе дело. Считалось, что для женщин, искренне стремящихся родить ребенка, особую символическую силу имеют блюда с малиной, а также яичницы, съеденные в этот день.

Новости партнеров