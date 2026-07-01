Какой церковный праздник в Украине 7 июля

Церковный праздник 7 июля / © pexels.com

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7 июля (20 июля), в православном календаре день памяти преподобного Фомы, что в Малее, и Акакия, о котором упоминает «Лествица». Тома Малеинский был византийским отшельником, подвизавшимся на юге Пелопоннеса, близ горы Малея. Он избрал путь полного уединения, удалившись от мира ради непрерывной молитвы и аскезы.

По преданию, Тома жил в суровых условиях: в пещере или простой келье, питаясь минимальным количеством пищи. Его жизнь стала примером радикального отречения от земных благ. В духовной традиции его почитают как человека, через молчание и одиночество достигшего глубокого внутреннего мира и единства с Богом.

Ему приписывают дар духовного распознавания и исцелений, хотя сам Тома избегал всякой славы и человеческого внимания.

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Акакий Синайский известен прежде всего по одному из самых ярких примеров в книге «Лествица» Иоанна Листвичника.

В рассказе Акакий был молодым монахом, находившимся в полном послушании у своего сурового старца. Его жизнь была полна унижений, тяжелого труда и терпения обид, но он не роптал и не сопротивлялся.

По преданию «Лестницы», даже после смерти Акакия его смирение было настолько глубоким, что жестоко испытывавший его старец осознал свою ошибку только после его ухода из этой жизни.

Иоанн Листвичник подает Акакия как образец абсолютного послушания — добродетели, которая в монашеской традиции считалась путем полного преодоления гордыни.

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Церковный праздник в Украине 7 июля по старому календарю

По старому календарю в Украине чтили память преподобного Антония Дымского. Антоний Дымский жил в XII–XIII веках и прославился как суровый аскет и молитвенник. Сначала он подвизался в уединении, а затем поселился у Димского озера, где основал монастырь. По преданию, преподобный вел чрезвычайно строгую жизнь: постоянная молитва, пост и полный отказ от земных удобств. Ему приписывают дар духовного усмотрения и помощи тем, кто обращался к нему за советом.

Приметы 7 июля

Народные приметы 7 июля / © pexels.com

Утром много росы будет хороший урожай и ясные дни впереди.

Ясная и теплая погода в этот день — к долгим теплым летом.

Сильный ветер — ждите переменную погоду в июле.

Что нельзя делать 7 июля

В этот день не советовали занимать деньги, потому что возврат мог быть тяжелым и затяжным, а еще избегали купания в открытых водоемах, считая это опасным.

Что можно делать 7 июля

В народной традиции этот день называли Фоминым. Именно с этим днем связывали начало жатвенных обрядов: в поле выходили с серпом, украшенным полотенцем, и срезали первый сноп. Его перевязывали тем же рушником как знаком уважения, после чего несли в храм для освящения. Вернувшись домой, этот сноп ставили на почетное место — угол, где он хранился как оберег и символ благополучия.

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