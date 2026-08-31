Какой церковный праздник в Украине 7 сентября

Церковный праздник 7 сентября / © unsplash.com

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7 сентября (20 сентября), в православном календаре день памяти святого мученика Созонта. Святой Созонт жил в III веке в Малой Азии. По преданию, он был пастухом и с юных лет отличался добрым нравом, милосердием и искренней верой.

Приняв христианство, Созонт начал открыто исповедовать веру в Иисуса Христа и рассказывать о ней другим. Он стремился не только сам жить в соответствии с христианскими заповедями, но и помогать людям познавать христианское учение.

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Однажды Созонт пришел в языческий город, где увидел идола, которому местные жители поклонялись как божеству. По преданию он отломал от статуи золотую руку, а золото раздал бедным.

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Этим поступком святой хотел показать людям, что материальная ценность не делает языческого идола божеством, а истинная вера не может основываться на поклонении рукотворным предметам.

Когда исчезновение золотой руки обнаружили, стали искать виновного. Созонт не стал скрывать своего поступка. Его схватили и привели в суд.

За отказ отречься от христианской веры Созонта подвергли жестоким пыткам. Однако он оставался непоколебимым и не отказался от своей веры даже перед угрозой смерти.

Святой мученик принял смерть за Христа, став одним из ранних христиан, которые своей жизнью и мученическим подвигом засвидетельствовали преданность Евангелию.

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После смерти Созонта христиане с уважением похоронили его тело. Впоследствии на месте его мученической смерти был построен храм, а память о святом сохранилась в церковной традиции.

Церковный праздник в Украине 7 сентября по старому календарю

По старому календарю 7 сентября в Украине чтили память апостола от 70-ти Тита. Тит происходил из языческой семьи, но принял христианскую веру и сопровождал апостола Павла во время его миссионерских путешествий. Павел доверял ему важные церковные дела и называл его своим «настоящим сыном в общей вере». Затем Тит стал епископом Крита, где продолжал проповедовать Евангелие, наставлять христиан и организовывать церковную жизнь.

Приметы 7 сентября

Народные приметы 7 сентября / © pexels.com

Утром роса и туман — в теплую и ясную погоду.

Сильный западный ветер — к дождю или изменению погоды.

Северный ветер — до ближайшего похолодания.

Что нельзя делать 7 сентября

Наши предки верили, что не стоит демонстрировать свое материальное благополучие или хвастаться крепким здоровьем, ведь таким образом можно навлечь неудачу. Также советовали избегать финансовых ссуд и не занимать другим деньги.

Что можно делать 7 сентября

Этот день считается благоприятным для уборки лука. Издавна ее использовали не только в кулинарии, но и в народной медицине: считалось, что лук помогает при простуде, различных кожных недугах и проблемах с волосами.

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