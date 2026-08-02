Какой церковный праздник в Украине 8 августа

Церковный праздник 8 августа / © pexels.com

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8 августа (21 августа), в православном календаре день памяти святого Эмилиана исповедника, епископа Кизицкого. Будущий святитель начал свой духовный путь в монастыре, основанном святым патриархом Тарасием Константинопольским. Там он обрел глубокие знания Священного Писания, прославился благочестивой жизнью, смирением и суровой аскезой. Его добродетели привлекли внимание церковного сообщества, поэтому впоследствии Эмилиана избрали епископом города Кызык, находившегося на побережье Мраморного моря.

Возглавив Кизицкую епархию примерно в конце VIII века, святитель заботился о духовной жизни своей паствы. Он был известен как милосердный архипастырь, помогал нуждающимся, поддерживал отверженных и проповедовал христианскую жизнь собственным примером.

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Самым трудным испытанием для святого стали годы правления византийского императора Льва V Армянина (813–820), возобновившего политику иконоборчества. Император требовал от епископов отказаться от уважения к святым иконам и поддержать новые государственные постановления.

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В 815 году Эмилиана вместе с другими епископами вызвали в императорский дворец. Во время этой встречи именно он первым откровенно возразил властителю. Святитель заявил, что вопросы веры должны решаться Церковью, а не светской властью. Его слова стали примером жесткой защиты церковной независимости и православного учения.

Отказ подчиниться приказам правителя дорого стоил святителю. Его лишили свободы, отправили в ссылку и подвергли многочисленным страданиям. Несмотря на тяжелые условия заключения, Эмилиан не отрекся от своих убеждений и не согласился осудить почитание святых икон.

В ссылке он провел последние годы жизни. По церковной традиции, святой умер около 820 года, оставшись верным Христу до последнего вздоха. Именно поэтому Церковь чтит его не как мученика, а как исповедника — того, кто претерпел преследование за веру, но не был казнен непосредственно за нее.

Церковный праздник в Украине 8 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 8 августа в Украине чтили память преподобномученицы Параскевы. В период гонений на христиан Параскеву схватили за открытое исповедание веры в Иисуса Христа. Несмотря на пытки и угрозы, она отказалась отречься от своих убеждений и осталась верна Господу до конца. За это святое было казнено, а Церковь прославила ее как преподобномученицу — монахиню, которая приняла мученическую смерть за христианскую веру.

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Приметы 8 августа

Народные приметы 8 августа / © pexels.com

Утренняя роса обильная — день будет солнечным и теплым.

Дождь 8 августа — осень ожидается дождливой и прохладной.

Пчелы активно летают — ближайшие дни будут ясными.

Что нельзя делать 8 августа

Не рекомендовали пользоваться ножами, топорами или другими острыми предметами, ведь верили, что это может привести к случайным ранениям. Не советовали шить, вышивать или заниматься каким-либо рукоделием, чтобы вместе с нитью не «зашить» собственное счастье и добрую судьбу. Кроме того, в этот день пытались не жаловаться на жизнь, не жаловаться на трудности и не впадать в уныние, считая, что негативные слова могут привлечь новые проблемы.

Что можно делать 8 августа

В народе верили, что 8 августа ветер обладает особой силой очищения. Считалось, что он способен развеять уныние, тревоги и все жизненные проблемы. Поэтому люди выходили на открытое место, становились навстречу ветру и мысленно просили его забрать все, что тяготит душу. Существовало также поверье: если стать на перекрестке, искренне загадать самое заветное желание и дождаться порыва коснущегося лица ветра, то мечта непременно сбудется.

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