Какой церковный праздник в Украине 8 июля

Церковный праздник 8 июля / © pexels.com

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8 июля (21 июля), в православном календаре день памяти святого великомученика Прокопия. Согласно церковному преданию, Прокопий происходил из Иерусалима и получил достойное образование, соответствующее положению состоятельной семьи. В молодые годы он избрал военную службу и обрел авторитет как способный и дисциплинированный воин Римской империи. Его жизнь поначалу не отличалась от привычного пути римского офицера, однако дальнейшие события кардинально изменили его судьбу.

Переломным моментом в жизни Прокопия стало духовное обращение. По преданию он пережил внутреннее откровение, после которого принял христианскую веру. Это решение требовало от него отказа от прежнего образа жизни, служебных привилегий и безопасности, ведь христиане в то время подвергались преследованиям со стороны римской власти.

Приняв крещение, Прокопий открыто исповедовал новую веру, что явилось вызовом для его военного окружения и имперской администрации.

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Во время масштабных гонений на христиан при императоре Диоклетиане Прокопии был арестован. Его привели в суд в Кесарию Палестинской, где он предстал перед правителем, требовавшим отречения от христианства и принесения жертвы языческим богам.

Прокопий остался непоколебимым в своей вере. Его отказ отречься от Христа стал основанием для жестоких пыток. Несмотря на физические страдания, он продолжал исповедовать христианство, демонстрируя духовную стойкость и преданность своим убеждениям.

Согласно преданию, после длительных пыток Прокопия была казнена в Кесарии Палестинской примерно в начале IV века. Его смерть в христианской традиции рассматривается как свидетельство победы духовной веры над страхом и насилием.

Церковный праздник в Украине 8 июля по старому календарю

По старому календарю 8 июля в Украине чтят память мучеников Петра и Февронии. По преданию, князь Петр тяжело заболел проказой и был исцелен простой девушкой Февронией, которая имела дар молитвы и исцеления. Она согласилась помочь ему только при условии, что он женится на ней. Петр сначала не сдержал обещания, но болезнь вернулась, и тогда он искренне взял Февронию в жены. Супруги пережили неприятие бояр, изгнание из города и испытание властями, но сохранило верность друг другу. В конце жизни они приняли монашество и по преданию умерли в один день.

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Приметы 8 июля

Народные приметы 8 июля / © pexels.com

Если 8 июля ясная и теплая погода — лето будет долгим и сухим, без резких похолоданий.

Обильная роса с утра — к щедрому урожаю и теплой второй половине лета.

Сильный ветер в этот день — к переменной погоде в ближайшие недели.

Что нельзя делать 8 июля

8 июля не стоит отправляться в дальние путешествия или браться за новые начинания — они могут быть неудачными. А купания в открытых водоемах в этот день избегали, потому что верили, что вода становится опасной и может принести беду.

Что можно делать 8 июля

В народной традиции этот день называли Прокопов день или Зажинки — именно тогда начинали первую жатву ржи. В древности колосья срезали серпами, а первый собранный сноп торжественно несли в дом и ставили на почетное место в доме — в углу. Верили, что он оберегает дом, приносит обилие и не позволяет хлебу переводиться.

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