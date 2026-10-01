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Какой церковный праздник в Украине 8 октября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
8 октября (21 октября), в православном календаре день памяти преподобной Пелагии. Преподобная Пелагия жила примерно в V веке в Сирийской Антиохии. До своего обращения она была знаменитой танцовщицей и актрисой. По преданию, Пелагия отличалась необычайной красотой, носила роскошную одежду и драгоценности и жила состоятельно. Ее жизнь была далека от христианских добродетелей, а большое значение она придавала внешней красоте, богатству и земным удовольствиям.
Переломным моментом стала встреча с епископом Нонном. Однажды Пелагия проходила мимо храма, возле которого находились епископы. Увидев ее, Нонн не стал осуждать женщину, а задумался о том, сколько усилий она прилагает, чтобы украсить себя для людей. Это побудило его задуматься, так ли усердно христиане заботятся о красоте своей души перед Богом.
Вскоре Пелагия услышала проповедь епископа Нонна о Божьем суде, спасении и милосердии. Его слова настолько глубоко коснулись ее сердца, что она осознала, какой была ее жизнь до сих пор.
Пелагия обратилась к епископу с просьбой о крещении. Она искренне раскаялась в своем прошлом и решила полностью изменить жизнь. После крещения женщина отказалась от прежней роскоши. Свое имущество, драгоценности и дорогую одежду она передала для нуждающихся.
Это решение стало началом нового духовного пути.
Стремясь посвятить себя Богу, Пелагия оставила Антиохию и отправилась в Иерусалим. Вблизи Елеонской горы она поселилась в небольшой келье и начала вести суровую подвижническую жизнь.
По житийной традиции, чтобы скрыть свое прошлое и жить в полном уединении, Пелагия носила мужскую монашескую одежду и была известна окружающим как монах Пелагий. Она проводила время в молитве, посте и покаянии.
Люди, знавшие подвижника Пелагия, считали его святым мужем и не догадывались, что на самом деле это была женщина. Лишь после смерти преподобной, когда начали готовить ее тело к погребению, стало известно, кем она была.
Церковный праздник в Украине 8 октября по старому календарю
По старому календарю 8 октября в Украине чтили память преподобной Ефросинии Александрийской. За житием, желая избежать брака и уединиться для молитвы, Ефросинья переоделась в мужскую одежду и под именем Изумруд вступила в мужской монастырь. Там она много лет провела в посте, молитве и духовных подвигах. Даже ее отец, тяжело переживавший исчезновение дочери, не узнал ее, когда приходил в монастырь за духовным утешением. Лишь в конце жизни Ефросинья открыла ему свою тайну.
Приметы 8 октября
Если 8 октября тепло и погоже, такая погода, по поверью, продержится еще около трех недель.
Если в этот день выпал первый снег, то ожидали, что зима окончательно установится около Михаила, 21 ноября.
Ранний снег предвещал раннюю и теплую весну, а глубокий снег — хороший урожай в следующем году.
Что нельзя делать 8 октября
Считалось, что день не стоит тратить на бездействие: бездельничество якобы могло навлечь нужды и предвещало суровую, морозную зиму. Еще один старый запрет касался старых деревьев — их старались не рубить. По поверью, нарушение этого обычая могло обернуться продолжительными болями в костях.
Что можно делать 8 октября
Верующие молитвенно обращаются к преподобной Пелагии, когда стремятся к духовному очищению и искреннему раскаянию. Святую просят поддержать людей, которые потеряли правильный жизненный ориентир, в частности помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости. Также в молитвах в Пелагию ищут поддержки во время тяжелых недугов и просят мудрости, когда нужно сделать непростой выбор.