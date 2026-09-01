Какой церковный праздник в Украине 8 сентября

Церковный праздник 8 сентября / © pexels.com

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8 сентября (21 сентября), в православном календаре Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии. Согласно церковному преданию, родителями Пресвятой Девы Марии были праведны Иоаким и Анна. Они жили благоговейно, но многие годы не имели детей. В те времена бездетность считалась большим горем, поэтому супруги искренне молились и просили Бога подарить им ребенка. Их вера, терпение и надежда были вознаграждены: ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них родится дочь, которая станет благословением для всего человечества.

Рождение Марии стало большой радостью не только ее родителям, но и всему миру. Именно ей суждено было стать Матерью Спасителя — Иисуса Христа. Поэтому Рождество Богородицы воспринимается христианами как начало новой страницы истории спасения человечества.

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Особое значение праздника состоит в том, что он напоминает силу веры и молитвы. Праведные Иоаким и Анна не потеряли надежды даже после многих лет ожидания. Их пример учит терпению, доверию к Богу и умению не отчаиваться в сложные моменты жизни.

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Церковный праздник в Украине 8 сентября по старому календарю

По старому календарю 8 сентября в Украине чтили память святых мучеников Адриана и Натальи. Святой Адриан принял христианство, увидев мужество других мучеников. За свою веру он испытал тяжкие страдания и погиб мученической смертью. Его жена Наталья поддерживала мужа, не оставляла его во время испытаний и укрепляла веру.

Приметы 8 сентября

Народные приметы 8 сентября / © pexels.com

Ясный и солнечный день — осень будет теплой и погожой.

Холодное утро — до раннего прихода осенних холодов.

Много росы — день будет ясным и теплым.

Что нельзя делать 8 сентября

В этот день не рекомендуют заниматься уборкой, мытьем полов или сжиганием мусора. Также женщинам, по поверьям, не стоит браться за рукоделие: шить, вышивать или ремонтировать одежду. Было мнение, что лучше отказаться от темного наряда и алкогольных напитков, чтобы не навлечь на себя болезни, неурядицы и материальные трудности.

Что можно делать 8 сентября

В этот день добро и щедрость считается особенно важным. По народным верованиям, стоит поддержать тех, кто нуждается в помощи: поделиться подаянием, сделать доброе дело или просто протянуть руку поддержки. Считается, что такая искренность может принести в дом благополучие, крепкое здоровье и семейную радость. Особое внимание в этот день уделяют матерям — им выражают благодарность за любовь и заботу и пытаются помочь в повседневных делах.

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