Какой церковный праздник в Украине 9 августа

Церковный праздник 9 августа / © pexels.com

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9 августа (22 августа), в православном календаре день памяти святого апостола Матия. По преданию, Матий родился в Вифлееме в набожной иудейской семье. С юных лет он изучал Священное Писание и Закон Моисея под руководством известного богослова Симеона. Когда Иисус Христос начал Свое служение, Матий стал одним из Его учеников и сопровождал Спасителя, будучи свидетелем Его проповедей, чудес, смерти и Воскресения.

Хотя Матий не входил в число двенадцати апостолов во время земной жизни Христа, он принадлежал к ближайшим последователям Господа с самого начала Его служения.

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После Вознесения Иисуса Христа и предательства Иуды Искариота апостолы решили восстановить число двенадцати. На молитве они предложили двух кандидатов — Иосифа, называемого Варсавой (Юстом), и Матия. После жеребьевки, считавшейся проявлением Божьей воли, жребий выпал именно Матию.

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С того времени он стал полноправным членом круга двенадцати апостолов и вместе с другими получил дар Святого Духа в день Пятидесятницы.

Существует несколько версий по поводу последних дней жизни апостола. Самая распространенная церковная передача рассказывает, что он вернулся в Иудею, где открыто проповедовал Христа среди иудеев. За это его арестовали и приговорили к смерти. Сначала Матия побили камнями, а затем, по некоторым преданиям, отрезали голову мечом.

Церковный праздник в Украине 9 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 9 августа в Украине чествовали память мученика и целителя Пантелеймона. Пантелеймон был талантливым врачом и бесплатно лечил всех, кто обращался к нему за помощью. После принятия христианства он сочетал медицинское искусство с искренней верой в Бога, исцеляя людей не только лекарством, но и молитвой. За преданность Христу во время гонений императора Максимиана его подвергли жестоким пыткам и казнили.

Приметы 9 августа

Народные приметы 9 августа / © pexels.com

Утренний густой туман — до ясного и теплого дня.

Дождь 9 августа — осень будет дождливой и затяжной.

Яркие звезды ночью — в ближайшие дни сохранится солнечная погода.

Что нельзя делать 9 августа

По народным приметам, в этот день не советовали браться за важные дела или начинать новые проекты, ведь верили, что они могут не принести желаемый результат. 9 августа рекомендовали провести без спешки и лишних хлопот, уделить время молитве, добрым делам, размышлениям и духовному обновлению.

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Что можно делать 9 августа

В народном календаре этот день известен под названиями Матий Непогожий или Матей Змеесос. Такие необычные названия возникли из-за давних верований наших предков. Считалось, что именно в это время змеи становятся особенно опасными и могут выходить ближе к человеческим жилищам и пастбищам. По поверью, они даже способны «высасывать» молоко у коров, поэтому скот 9 августа пытались не выгонять на выпас.

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