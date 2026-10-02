Какой церковный праздник в Украине 9 октября

Церковный праздник 9 октября / © unsplash.com

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9 октября (22 октября), в православном календаре день памяти апостола Иакова Алфеева. Имя Иакова Алфеева упоминается во всех основных новозаветных списках двенадцати апостолов. Евангелист Матфей называет среди учеников Христа «Иакова Алфеева», так же он упоминается в Евангелиях от Марка и Луки. После Вознесения Господня его имя снова видим среди апостолов, находившихся вместе в Иерусалиме.

Его называют Алфеевым, то есть сыном Алфея, чтобы отличить от другого апостола Иакова — Иакова, сына Зеведея и брата апостола Иоанна Богослова.

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В Евангелии от Марка упоминается также «Меньший Яков», матерью которого была Мария. В христианской традиции его часто отождествляли с Яковом Алфеевым. Однако Новый Завет прямо не говорит, что это один и тот же человек, поэтому такое отождествление следует воспринимать как традиционную интерпретацию, а не как несомненный исторический факт.

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Так же Иакова Алфеева иногда отождествляли с Иаковом, «братом Господним», игравшим важную роль в ранней Иерусалимской Церкви. Однако вопрос о том, идет ли речь об одном лице, остается дискуссионным. В разных христианских традициях оно решалось по-разному.

О личных словах или поступках Иакова Алфеева Евангелия ничего не сообщают. Он не выступает в них как отдельный собеседник Иисуса. Но присутствие среди двенадцати означает, что он был непосредственным участником апостольской жизни.

Апостольство не было почетным званием. Ученики покидали привычную среду, путешествовали вместе с Учителем, слушали Его наставления и постепенно учились понимать смысл Его миссии.

В то же время Евангелие не идеализируют двенадцать. Они рассказывают об их сомнениях, страхе, непонимании и слабости. В ночь ареста Христа ученики разбежались. После распятия они испытывали страх и растерянность. Но известие о Воскресении стало поворотным моментом для апостольского сообщества.

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Церковный праздник в Украине 9 октября по старому календарю

По старому календарю 9 октября в Украине чтили память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По церковному преданию Иван Богослов проповедовал Евангелие, пережил преследование за веру и последние годы жизни провел близ Ефеса. Традиционно с его именем связывают Евангелие от Иоанна, три послания и Откровение Иоанна Богослова.

Приметы 9 октября

Народные приметы 9 октября / © pexels.com

Дождь 9 октября считали, что непогода может затянуться еще на несколько дней.

Снег выпал в этот день — ждали раннего прихода зимы.

Яркие звезды ночью — в ясную и прохладную погоду.

Что нельзя делать 9 октября

Существовал обычай не приходить в гости с пустыми руками. Даже скромный гостинец — небольшой подарок или что-то за столом — считался хорошей приметой. По поверью, щедрость должна была вернуться к гостю достатком, а хозяевам дома принести здоровье и семейное благополучие.

Что можно делать 9 октября

В народном календаре этот день получил название Яков Студенный, ведь именно в этот период обычно приходилось ощутимое осеннее похолодание. Хозяева спешили подготовиться к зиме: запасали и складывали дрова, завершали сезонные работы. В то же время грибной сезон еще не считался оконченным — в лесах продолжали собирать опята, белые грибы и сыроежки.

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