Какой церковный праздник в Украине 9 сентября

Церковный праздник 9 сентября / © unsplash.com

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9 сентября (22 сентября), в православном календаре день памяти святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны. Иоаким происходил из царского рода Давида, а Анна — из рода священников. Они жили праведно, соблюдали Божьи заповеди, помогали бедным и щедро жертвовали на храм. Супруги были состоятельными, однако материальное состояние не было для них главной ценностью. Больше всего они стремились жить согласно Божьей воле.

Особым испытанием для Иоакима и Анны было отсутствие детей. В тогдашнем обществе бездетность часто воспринималась как признак Божьего наказания, поэтому супруги подвергались упрекам и унижениям. Однако они не утратили веру и не перестали молиться.

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По церковному преданию, однажды Иоаким пришел в храм Иерусалимский, чтобы принести Богу жертву. Однако его жертву не приняли из-за бездетности. Опечаленный Иоаким не вернулся домой, а пошел в пустыню, где пребывал в молитве и посте, умоляя Бога о милости.

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Анна также переживала глубокую боль. Она молилась Господу и просила дарить ему ребенка, обещая посвятить его Богу. Ее молитва была услышана. Господь послал к супругам ангела, возвестившего, что у них родится дочь, через которую будет благословен весь мир.

Вскоре у Иоакима и Анны родилась дочь Мария. Ее появление стало для родителей большой радостью и ответом на долгие молитвы. По преданию, когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм и посвятили Богу. Именно это событие известно как Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Иоаким и Анна прожили жизнь в верности Богу и друг другу. Их брак стал примером любви, терпения и взаимной поддержки. Они не позволили жизненным испытаниям разрушить свою веру, а наоборот — через молитву и доверие к Господу стали участниками великой истории спасения.

Церковный праздник 9 сентября — день памяти святого мученика Севериана

Севериан происходил из знатной и богатой семьи. По церковному преданию, он был человек добрый, милосердный и благочестивый, помогал нуждающимся и поддерживал тех, кто страдал за Христа. Увидев стойкость христианских мучеников, Севериан еще больше утвердился в вере и решил открыто исповедовать Христа.

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В то время христиане подвергались преследованиям по приказу языческой власти. От последователей Христа требовали отречься от веры и принести жертвы языческим богам. Севериан не согласился выполнить эти требования. Он мужественно признал себя христианином и заявил, что не может отречься от Того, в Кого искренне верит.

За это святого схватили и подвергли жестоким пыткам. Его пытались запугать и заставить отказаться от христианской веры, однако Севериан оставался непоколебимым. Он переносил страдания с молитвой, полагаясь на Бога и укрепляясь надеждой на жизнь вечную.

Когда мучители поняли, что не могут сломить его волю, святого Севериана приговорили к смерти. Он принял мученическую кончину, оставшись верным Христу до конца.

Церковный праздник в Украине 9 сентября по старому календарю

По старому календарю 9 сентября в Украине чтили память преподобного Пимена Великого. Преподобный Пимен вместе с братьями поселился в египетской пустыне, где посвятил жизнь молитве, посту и духовному труду. К нему приходили люди за советом, ведь святой отличался мудростью, смирением и любовью к ближним.

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Приметы 9 сентября

Народные приметы 9 сентября / © pexels.com

Ясный и теплый день — осень будет длинной и сухой.

Южный ветер — до теплой осени.

Гром 9 сентября — осень будет затяжной и теплой.

Что нельзя делать 9 сентября

Считалось, что любые финансовые операции в этот день могут повлечь за собой материальные трудности. Поэтому люди старались не одалживать деньги, не брать их взаймы и не заключать важные денежные договоренности.

Что можно делать 9 сентября

В народном календаре этот день известен как Яким и Анна, а еще особое название — День рожениц. Традиционно 9 сентября вспоминали женщин, недавно ставших матерями, а также повитух, которые помогали принимать роды. В знак уважения для них выпекали круглый пирог — символ семейного благополучия, согласия, изобилия и счастливой жизни.

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