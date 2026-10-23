ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
387
Время на прочтение
2 мин

Какой цвет маникюра визуально омолаживает руки: стилисты назвали 5 модных оттенков

Пять модных оттенков лака помогают создать свежий и элегантный образ.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какой цвет маникюра омолаживает руки

Какой цвет маникюра омолаживает руки

Правильно подобранный маникюр способен сделать руки зрительно моложе и ухоженнее. Важно не просто выбрать модный лак, а найти оттенок, который гармонирует с тоном кожи, не создает чрезмерного контраста и подчеркивает естественную красоту ногтей. В 2026 году среди актуальных вариантов остаются нежные розовые, молочные и нюдовые цвета, а также более выразительные классические оттенки.

Раньше мы писали о стрижках, которые добавляют возраст.

Пять цветов маникюра, которые освежают руки

  1. Молочно-розовый. Полупрозрачный молочно-розовый лак — один из самых удачных вариантов для тех, кто любит естественный маникюр. Он придает ногтям опрятный вид, деликатно подчеркивает их форму и не перегружает образ. Такой цвет подходит к повседневной одежде, деловому стилю и вечерним образам.

  2. Розовый нюд. Пудровый или приглушенный розовый цвет помогает создать мягкий, элегантный образ. Он особенно уместен, если хочется зрительно освежить руки без яркого покрытия. Главное — подобрать тон, близкий к природному оттенку кожи: слишком бледный лак может выглядеть неестественно, а гармоничный розовый подчеркнет ухоженность.

  3. Бежевый. Теплый или нейтральный беж с легким розовым оттенком — универсальный выбор для сдержанного маникюра. Он хорошо сочетается с разными цветами одежды и не привлекает лишнего внимания к рукам. Для кожи с заметными пигментными пятнами лучше подбирать беж без выраженной желтизны, чтобы не усиливать контраст.

  4. Нежный оттенок мальвы. Приглушенный розово-сиреневый цвет, известный как мальвовый, станет интересной альтернативой обычному нюду. Он выглядит изящно, добавляет маникюру глубину и одновременно остается сдержанным. Такой оттенок особенно хорошо подходит тем, кто хочет отойти от классического розового, но не готов к очень яркому покрытию.

  5. Мягкий красный. Красный маникюр не обязательно должен быть слишком ярким. Тёплый классический красный или приглушенный ягодный оттенок поможет создать выразительный и элегантный образ. Он подходит к коротким и средней длине ногтям, а глянцевое покрытие придает цвету глубину. Оттенок следует выбирать учитывая тон кожи: универсального красного, который одинаково подходит всем, нет.

Какая форма ногтей и покрытия делают маникюр более элегантным

Сам цвет не гарантирует омолаживающего эффекта. Не менее важны форма ногтей, состояние кутикулы и аккуратность покрытия. Для природного и изящного образа подойдут короткие или средней длины ногти с мягким овалом или скругленной квадратной формой.

Самым универсальным вариантом остается глянцевый финиш: он придает покрытию ухоженный вид. Слишком плотный матовый лак может сильнее подчеркивать неровности, поэтому лучше выбирать его с учетом желаемого результата.

Следует помнить и об уходе: увлажнение рук кремом, масло для кутикулы и защитные перчатки во время уборки помогают поддерживать мягкую кожу. В сочетании с правильно подобранным лаком это создает более выразительный эффект ухоженных рук, чем погоня за одним «омолаживающим» цветом.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie