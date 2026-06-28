Какой водой правильно мыть волосы / © Credits

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Температура воды во время мытья головы влияет не только на ощущение комфорта, но и состояние волос и кожи головы. Существует немало мифов о том, что холодная вода делает волосы блестящими, а горячая лучше очищает от жира.

На самом же деле трихологи советуют избегать крайностей. Разбираем, как лучше — в материале ТСН.ua.

Лучшим выбором считается теплая вода, в то время как слишком горячая или ледяная могут отрицательно сказаться на здоровье волос.

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Почему горячая вода вредит волосам

Многие люди моют голову почти горячей водой, особенно в холодное время года. Однако такая привычка может иметь нежелательные последствия. Под воздействием высокой температуры кожа головы теряет естественный защитный липидный слой. В ответ сальные железы могут начать работать активнее, из-за чего волосы быстрее становятся жирными. Кроме того, горячая вода способствует пересушиванию как кожи, так и самих волос.

Особенно чувствительны к этому окрашенные, освещенные, вьющиеся или поврежденные волосы. Оно скорее теряет влагу, становится ломким, тусклым и более склонным к иссечению кончиков. У людей с сухой или чувствительной кожей головы слишком горячая вода также может усиливать раздражение, зуд и шелушение.

Полезно ли мыть голову холодной водой

Распространено мнение, что холодная вода «закрывает» чешуйки волос и делает его более блестящими. На самом деле структура волоса не способна открываться или закрываться под влиянием температуры воды так, как это часто описывают в популярных советах.

Впрочем, прохладная вода действительно может иметь определенные преимущества. Она меньше обезжиривает кожу головы, не пересушивает волосы и помогает сохранять естественный уровень увлажнения. Кроме того, прохладное ополаскивание может сделать волосы более гладкими на ощупь благодаря тому, что они меньше набухают во время мытья.

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Однако ледяная вода также не является оптимальным решением. Она хуже растворяет кожное сало и остатки косметических средств, поэтому очищение может быть менее эффективным. К тому же холодная вода вызывает сужение сосудов кожи головы, что не придает никаких доказанных преимуществ для роста волос.

Какая температура считается оптимальной

Специалисты рекомендуют мыть голову теплой водой примерно 36–38 °C. Такая температура достаточно комфортна для кожи, хорошо растворяет кожный жир и позволяет шампуню эффективно удалять загрязнение без чрезмерного пересушивания.

При нанесении шампуня теплая вода обеспечивает качественную очистку, а в конце мытья можно ненадолго снизить температуру до прохладной. Это поможет смыть остатки ухода и оставит приятное ощущение свежести без стресса для волос и кожи.

Температуру следует подбирать с учетом типа волос

Универсальной рекомендации для всех не существует. Если волосы быстро жирнеют, горячая вода не решит проблему, а иногда даже усугубит выработку себума. Лучше использовать теплую воду и шампунь, соответствующий типу кожи головы.

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Для сухих, вьющихся или поврежденных волос особенно важно избегать высоких температур. В таких случаях теплая вода помогает сохранить больше природной влаги и уменьшает риск ломкости.

Окрашенные волосы также желательно мыть негорячей водой. Это позволяет дольше сохранить насыщенность цвета, поскольку высокая температура ускоряет вымывание пигмента.

Распространенные мифы о мытье волос

Миф 1. Горячая вода лучше очищает волосы. На самом деле качество очистки зависит прежде всего от правильно подобранного шампуня и техники мойки, а не от максимально высокой температуры.

Миф 2. Холодная вода стимулирует рост волос. На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств, что температура воды способна ускорить рост волос или предотвратить его выпадение.

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Миф 3. Чем горячее вода, тем меньше будут жирнеть волосы. Сильное пересушивание кожи может вызвать обратный эффект — более активная выработка кожного сала.

Лучшим выбором для мытья волос является теплая вода. Она эффективно очищает кожу головы, не нарушая ее естественный защитный барьер и не пересушивает волосы.

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