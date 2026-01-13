Какой водой поливать комнатные растения: почему вода из-под крана не подходит

Комнатные растения / © Pexels

Выбор воды для полива комнатных растений может напрямую влиять на их состояние и внешний вид. Хотя самым удобным вариантом кажется вода из-под крана, специалисты по уходу за растениями советуют быть с ней осторожными.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам экспертов, водопроводная вода часто содержит хлор, фтор и минеральные примеси. Для части растений эти вещества не представляют угрозы, однако чувствительные виды могут реагировать пожелтением листьев или появлением коричневых краев и кончиков. Чаще всего такие проблемы возникают у калатей, марант, драцен и паутинных растений.

Зато лучшим вариантом для большинства комнатных растений считают дождевую или фильтрованную воду. Дождевая вода не содержит солей и химических добавок и естественно насыщена нитратами, которые способствуют росту. Ее можно собирать в чистые емкости или специальные бочки, а зимой — использовать растопленный снег.

Фильтрованная вода также хорошо подходит для полива, особенно если растений в доме немного. Фильтры помогают избавиться от хлора, фтора и части тяжелых металлов, которые могут накапливаться в почве. Для этого используют фильтр-кувшины, насадки на кран или системы обратного осмоса.

Водопроводная вода из частных скважин обычно безопаснее для растений, ведь не содержит фтора и хлора. В то же время эксперты предостерегают: если вода проходит через смягчитель, ее не стоит использовать для полива из-за содержания солей.

Если другого варианта, кроме воды из-под крана, нет, ее качество можно частично улучшить. Один из способов — набрать воду и оставить ее на несколько часов или на ночь, чтобы хлор испарился. Однако этот метод не подходит для растений, чувствительных к минералам, в частности орхидей и африканских фиалок.

Еще один вариант — дистиллированная вода. Во время дистилляции из нее удаляются все примеси, но вместе с этим исчезают и полезные питательные вещества. Поэтому при использовании такой воды растения нуждаются в дополнительной подкормке.

Эксперты сходятся во мнении: универсального решения не существует, но дождевая или качественно фильтрованная вода остается самым безопасным выбором для здоровья большинства комнатных растений.

