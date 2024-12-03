Какой вопрос может прекратить любой спор за несколько секунд: полезный психологический трюк

Споры являются частью межличностных отношений, поэтому их не стоит бояться, но если дискуссия выходит из-под контроля, ее необходимо прекратить.

Психологи говорят, что нет ничего плохого в том, чтобы время от времени спорить, таким образом вы показываете, что человек и его мнение важно для вас. Однако нужно иметь навык конструктивного решения дискуссионных вопросов, чтобы спор не затягивался и не перерастал в конфликт.

Какой вопрос может прекратить любой спор: советы психологов

Покончить с этим можно довольно легко, нужно просто спросить себя: "Будет ли его/ее поведение беспокоить меня через год?"

Если вы можете ответить на вопрос словом "нет", спор следует признать бессмысленным, немедленно прекратить его и помириться.

Но если вы ответите на вопрос словом "да", тогда вам вместе с вашим оппонентом следует поработать над проблемой, чтобы решить ее. Ибо этот спор может перерасти в конфликт и испортить отношения между вами.

Психологи также рекомендуют задавать этот вопрос вслух, чтобы ваш оппонент также мог над ним подумать и самостоятельно принять решение – нужно ли ему продолжать спорить с вами.

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