Какой выбрать цвет маникюра, чтобы скрыть отрастание ногтей

Маникюр, скрывающий отрастание ногтей

Сохранение первичной безупречности маникюра в течение длительного времени является распространенным вызовом, ведь естественный рост ногтей неизбежно нарушает идеальную линию покрытия. Особенно заметными эти изменения становятся тем, чья ногтевая пластина обновляется очень интенсивно. Однако существует действенный способ сохранить чистоплотность рук без частых коррекций, а именно использование специфических оттенков лака, которые способны визуально нивелировать процесс роста. Правильно выбранный тон буквально сливается с натуральным основанием, создавая мягкий переход и позволяя маникюру выглядеть свежим даже через несколько недель.

Именно в этой практичности кроется секрет неизменной популярности необычных трендов. Кроме того, что такая палитра соответствует современным канонам минимализма и выглядит изысканно, она чрезвычайно удобна в повседневной жизни. Светлая гамма делает мелкие недостатки, например микросколы или неровности, почти невидимыми, в отличие от контрастных темных цветов. Эксперты советуют использовать прежде всего чудесные оттенки для поддержания эффекта только что сделанного маникюра на максимально долгий срок.

Практичность необычных трендов

Чудная палитра не зря удерживает лидерские позиции в мире нейл-арта. Кроме своей способности создавать утонченный и минималистичный образ, такие цвета имеют существенное практическое преимущество. Благодаря тому, что они максимально приближены к естественному тону кожи и ногтя, любые изменения становятся почти неосязаемыми. Светлые бежевые и розовые тона мягко переходят в натуральный цвет отрастающего ногтя. На светлом фоне мелкие повреждения, случайные сколы или неровности поверхности остаются практически незаметными для окружающих.

Использование бежевого, нежно-розового, песочного или пудрового цвета создает мягкую линию перехода. Поскольку тон лака почти идентичен цвету ногтя, визуальный предел отрастания практически стирается, что позволяет маникюру выглядеть аккуратно даже через 3-4 недели.

Молочное покрытие. Фото: cosmo.com.ua

Jelly pink nails. Фото: cosmo.com.ua

Покрытие оттенка орехового молока. Фото: cosmo.com.ua

Персиковый маникюр. Фото: cosmo.com.ua

Пастель красные наклейки. Фото: cosmo.com.ua

Бежевый нюд. Фото: cosmo.com.ua

Использование камуфлирующих баз и полупрозрачных лаков является одним из самых эффективных способов маскировки отрастания. В отличие от плотных пигментированных цветов такие средства дают легкий оттенок и позволяют натуральному ногтю просвечиваться. Это создает эффект своего ногтя, только лучшего и делает процесс отрастания совершенно незаметным для окружающих.

