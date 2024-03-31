Какой завтра, 1 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 апреля, Международный день птиц (День орнитолога). Верующие чтят память Марии Египетской. До Нового года осталось 274 дня.

1 апреля 2024 года – понедельник. 768-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 апреля в церковном календаре – день памяти Марии Египетской. Родилась она в Египте в середине V века. В возрасте 12 лет Мария решила покинуть родительский дом и отправиться в Александрию. Вела там блудливую жизнь, но покаялась и пришла к Богу. Как-то на входе в храм девушка поняла, что ее образ жизни неверен. С тех пор провела 50 лет в пустыне в одиночестве, где молилась о отпущении грехов.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя веселиться, развлекаться, петь и танцевать.

Запрещается есть продукты животного происхождения.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 1 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью ясное небо к хорошему урожаю;

ливень указывает на засушливое лето;

сырая погода — ждите большой урожай грибов;

услышать гром — к теплому и ясному лету;

синие облака — близится теплая погода;

много воды разлилось — на хороший сенокосы.

1 апреля ливень указывает на засушливое лето / Фото: Pexels

У наших предков именно эта дата считалась настоящим приходом весны. Ее встречали большим костром, разводимым в центре поселения. Этот период тоже считался голодным, ведь запасов еды становилось все меньше, а нового урожая еще не было.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 апреля

Какие завтра именины: Авраам, Ефим, Макарий, Марко, Гордей, Мария.

Талисманом человека, рожденного 1 апреля является гелиотроп. Драгоценный камень, издавна считавшийся символом мужества. Существует легенда, что во время казни Иисуса Христа его кровь капала в зеленую траву и превратилась в гелиотроп.

В этот день родились:

1932 год – украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств, заслуженный деятель искусств Украины Александр Мартинец;

1971 год – украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани;

1979 год — полковник Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Апухтин Дмитрий Александрович.

Памятные даты 1 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 апреля:

527 год – начало правления римского императора Юстиниана I;

1579 год — Стефан Баторий основывает первый в Балтии Виленский университет;

1889 год – в Чикаго появляется в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн;

1890 год – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получает в США патент на первый троллейбус;

1906 год — подписывают международную конвенцию по охране птиц;

1917 год — в Киеве проходит Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины;

1918 год – сформировываются Королевские воздушные силы Великобритании;

1919 год — Асканию-Нову объявляют народным заповедным парком;

1924 год — Адольфа Гитлера осуждают на пять лет неволи за Пивной путч;

1933 год — нацисты организуют бойкот еврейских предприятий в отместку за "сговор евреев всего мира против Германии";

1937 год – Бирму отделяют от Индии;

1939 год – после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозглашает победу в Гражданской войне в Испании;

1946 год – Сингапур становится британской коронной колонией; образован Малайский Союз;

1976 год — Стив Джобс и Стив Возняк основывают компанию Apple;

1979 год – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозглашает Иран исламской республикой;

2001 год — Нидерланды легализуют однополые браки;

2002 год — Нидерланды легализуют эвтаназию;

2009 год – Албания и Хорватия присоединяются к НАТО;

2016 год — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война";

2022 год — Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов.

Погода на 1 апреля

Завтра, 1 апреля, в Киеве солнечно до вечера, без осадков. Во Львове солнечно до второй половины дня, когда небо затянет тучи, чтобы вечером очистить небо, осадков не ожидается. В Харькове облачно ко второй половине дня, когда из-за облаков выйдет солнце, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +11 ночью. Во Львове +20 днем и +12 ночью. В Харькове +19 днем и +6 ночью. В Одессе +11 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 апреля в Украине и мире празднуют Международный день птиц (День орнитолога) / Фото: Pexels

1 апреля в Украине и мире отмечают Международный день птиц (День орнитолога). Экологический и профессиональный праздник, дата которого была выбрана по дню подписания Международной конвенции по охране птиц 1902 года. Все желающие в этот день развешивают кормушки и домики для птиц, встречают тех пернатых, которые возвращаются домой из теплых краев. А еще поздравляют орнитологов с их профессиональным праздником.

Также 1 апреля День смеха. Это положительный, шутливый и веселый весенний праздник, особенностью которого являются остроумные розыгрыши. В этот день люди стараются проявлять максимум творческих способностей, ведь розыгрыш должен быть не только смешным, но и неожиданным. Хотя праздник неофициальный, он очень популярен во многих странах мира.

А еще 1 апреля – Международный день веселья на работе. Событие было создано в 1996 году с целью привлечения общества в сплочение со своими коллегами, воспитание на рабочем месте дружеских отношений, содействие развитию творческих способностей.

1 апреля празднуют Международный день съедобной книги. Праздник был начат по инициативе Беатрис Корон и Джудит Хоффберг в 2000 году. В этот день все поклонники книг собираются вместе, устраивают разнообразные конкурсы, создают "съедобные" книги, а затем вместе ими наслаждаются.

Также 1 апреля День осведомленности о волчанке. Ежегодное событие, имеющее важное значение, ведь оно повышает осведомленность о серьезном хроническом аутоиммунном заболевании, поражающем в мире миллионы людей.