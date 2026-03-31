Какой праздник 1 апреля 2026 года / © ТСН

1 апреля 2026 года — среда. 1497-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 1 апреля, верующие празднуют День памяти преподобной Марии Египетской. В юности она жила в грехе и разврате в Александрии. Однажды, прибыв в Иерусалим, она не смогла войти в храм Гроба Господня — невидимая сила сдерживала ее. Осознав свои грехи, Мария искренне раскаялась и обратилась к Богу. После этого она пошла в пустыню за Иорданом, где провела около 47 лет в одиночестве, молитве и суровом посте, полностью посвятив жизнь духовному очищению.

1 апреля в Украине и мире празднуют День смеха. Это неофициальный праздник юмора, шуток и розыгрышей. В этот день люди пытаются рассмешить друг друга, устраивают веселые подколы, придумывают забавные истории или даже запускают фейковые новости — но без злого умысла. Происхождение праздника точно не известно. Одна из версий связывает его с переходом на новый календарь во ввод григорианского календаря: тех, кто продолжал праздновать Новый год весной, высмеивали и называли «апрельскими дураками».

Также 1 апреля Международный день птиц. Его положили начало в начале ХХ века после подписания Международная конвенция об охране птиц — одного из первых природоохранных соглашений в мире. Это тоже символ возвращения весны, ведь именно в этот период перелетные птицы возвращаются домой. Праздник призывает заботиться о природе и беречь биоразнообразие.

А еще 1 апреля День гармонии здоровья. Его идея заключается в том, что настоящее благополучие невозможно без гармонии тела и души. В этот день призывают обратить внимание на свой образ жизни, снизить стресс и восстановить внутреннее равновесие. Это хороший повод перезагрузиться, восстановить энергию и напомнить себе, что здоровье — это не только отсутствие болезней, а состояние внутренней гармонии.

1 апреля празднуют Международный день веселья на работе. Его положила начало американская организация Playfair Inc. в 1996 году, чтобы подчеркнуть важность позитивной атмосферы в коллективе. Главная идея праздника — сделать рабочий день более легким и приятным. Этот праздник напоминает, что даже в серьезной работе есть место радости, легкости и человечности.

Также 1 апреля День осведомленности о волчанке. Эта болезнь возникает, когда иммунная система по ошибке атакует собственные ткани организма. Она может поражать кожу, суставы, почки, сердце и другие органы. Символом борьбы с волчанкой является фиолетовый цвет, означающий надежду и поддержку. Это напоминание о важности внимания к своему здоровью и сочувствию другим.

А еще 1 апреля День смешного чтения. Праздник, посвященный юмору в литературе и радости чтения веселых историй. Его отмечают в разные дни в зависимости от страны, но главная идея одинакова: смех и книга идут рядом.