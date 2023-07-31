Какой завтра, 1 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

1 августа 2023 года — вторник. 524-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 августа, церковный праздник

1 августа в церковном календаре – день памяти Макрины Младшей. Она была сестрой Василия Великого, родилась в Кесарии Каппадокийской в 324 году. Отец выбрал для нее мужчину, за которого девушка должна была выйти замуж в возрасте 12 лет. Но ее жених вдруг скончался. Поэтому Макрина решила посвятить свою жизнь Богу. Когда умер отец, она помогала своей матери воспитывать других детей, среди которых был и Василий. Именно она сильно повлияла на их христианское образование.

Макрина вместе со своей матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году. Она даже стала настоятельницей одного из первых общин для монахинь в Малой Азии. Умерла в 380 году.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено убивать птицу и домашний скот, это может навлечь болезнь на члена семьи.

Не следует готовить квашеную капусту или солить огурцы.

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 1 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — ждите большой урожай в следующем году;

полетел уже пух из осины — идите в лес за подосиновиками;

солнечный и теплый день — к долгому "бабьему лету";

прошел теплый дождь — хорошо уродят орехи;

если дождь затянулся – будет неурожай;

пауки начали прятаться по углам – идет похолодание;

дует восточный ветер — к грозе.

1 августа пауки начали прятаться по углам — идет похолодание / Фото: Pexels

В этот день начинали убирать овес с полей, а еще обязательно шли за грибами. Если лето было ясным, засушливым, а день теплым, то наши предки совершали обряд "мокрин", чтобы навлечь дождей. Утром женщину впитывали в синую одежду, красные бусы и сажали у окна, чтобы она ждала там деревенских женщин. Те приносили ей колосья с полей. Колосья нужно было собрать в сноп и связать полотенцем.

Погода на 1 августа

Завтра, 1 августа, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове день и вечер безоблачные, утро пасмурное, осадков не ожидается. В Харькове утром уже на небе будут облака, а во второй половине дня начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится на дождь. В Одессе облачно почти весь день, лишь к вечеру небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +18 ночью. Во Львове — +24 днем и +15 ночью. В Харькове — +25 днем и +19 ночью. В Одессе — +25 днем и +20 ночью.

Памятные даты 1 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 августа:

30 год до н. э. — флот римского полководца Октавиана входит в Александрию и берет Египет под контроль Римской республики;

23 год — римский военачальник Юлий Цезарь Друз, сын императора Тиберия, отравленный женой Ливиллой;

527 год — Юстиниан I становится единоличным правителем Византийской империи;

607 год — Оно но Имоко прибывает в китайское государство Суи как посол от японского государства;

902 год — крепость Таормина, последний оплот Византийской империи на острове Сицилия, захваченный армией арабских завоевателей Аглобидов;

1192 год — армия Ричарда Львиное Сердце высаживается в районе Яффы и наносит поражение войскам Саладина;

1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;

1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);

1578 год — начинается одна из крупнейших арктических экспедиций: английский мореплаватель Мартин Фробишер на 15 кораблях отправляется на изучение арктической Канады;

1589 год — король Франции Генрих III был смертельно ранен монахом Жаком Клеманом;

1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;

1780 год — Швеция объявляет о своем постоянном нейтралитете;

1838 год — рабство запрещено в подавляющем большинстве колоний Британской империи;

1876 год — Колорадо становится 38-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1924 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) основали украинское общество "Просвита";

1944 год — в 17:00 по Варшавскому времени начинается восстание в Варшаве;

1975 год — в Хельсинки руководителями 35 государств подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подтвердивший нерушимость границ в Европе, содержавший целый свод принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования, включая так называемую "гуманитарную корзину";

1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;

1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получила название "Запорожье", поднимают Военно-морской флаг Украины;

2005 год — Абдалах ибн аль-Азиз аль Сууд коронован на монарха Саудовской Аравии;

2007 год — вступает в действие реформа правописания немецкого языка;

2010 год — вступает в силу Конвенция о кассетных боеприпасах;

2016 год — на базе части ремонтных цехов ПАО "Запорожсталь" образуется Запорожский литейно-механический завод.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 августа

Какие завтра именины : Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения.

Талисманом человека, рожденного 1 августа, является турмалин. Одни из самых известных в мире минералов. Издавна считалось, что турмалин помогает лечить различные болезни, в частности укрепляет опорно-двигательный аппарат.

В этот день родились:

1896 год — украинский военный деятель, генерал-хоружный Армии УНР, организатор УВВ Петр Самутин;

1920 год — украинский публицист, ученый, исследователь истории Центральной и Восточной Европы Богдан Осадчук;

1936 год — французский кутюрье Ив Сен-Лоран.

Какой завтра день в Украине и мире

1 августа отмечают День подруги / Фото: Pexels

1 августа в Украине и мире празднуют Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания. С 1 по 7 августа ежегодно (начиная с 1990 года) в мире проводят неделю поддержки грудного вскармливания. Создали его в честь Декларации "Иноченти", подписи, под которой поставили представители правительств многих стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ и некоторых общественных организаций.

Также 1 августа День инкассатора в Украине. Профессиональный праздник тех, кто рискуя своей жизнью, ежедневно перевозит деньги, ценные бумаги, ювелирные изделия, драгоценные металлы. Также эти люди должны уметь исполнять обязанности кассира, разбираться в банковских документах и приборах.

А еще 1 августа празднуют День подруги. Хотя эта дата и не является официальной, однако она является отличным поводом подарить своей подруге приятные слова, небольшой подарок или просто прийти в гости на чашечку чая. Праздник возник в США, но за короткий промежуток времени стал популярен в других странах мира. Пришло оно и в Украину.

1 августа Универсальный День рождения питомцев в приютах для животных. Праздник был зарегистрирован в 1992 году под эгидой международного сообщества прав животных. Главная его цель состоит в привлечении внимания к проблемам тех животных, которые оказались на улице по разным причинам: безответственность людей или даже их жестокость.

Также 1 августа начинается Международная неделя клоунов. Это профессиональный праздник клоунов всего мира. Хотя все мы привыкли видеть клоуна забавной и веселой, их жизнь далеко не всегда радостна. Ведь смешить людей – это тяжелый труд, к которому всегда нужно относиться с уважением. Именно поэтому члены Американского клуба клоунов подали просьбу в сенат создать отдельный день для чествования профессии. Случилось это в 1967 году.

А еще 1 августа День работника технической поддержки. Неофициальный профессиональный праздник, который чествует людей, помогающих решать проблемы, возникающие у пользователей технических услуг и продуктов. Свою службу технической поддержки всегда имеют компании, производящие гаджеты, программное обеспечение или услуги мобильной связи.

1 августа Всемирный день борьбы с раком легких. Приблизительно 10% случаев от всего количества онкологических заболеваний приходится раком легких. К сожалению клинически эта болезнь проявляется уже на III-IV стадиях, когда большинство методов терапии малоэффективны.

Также 1 августа отмечают Международный день "чайлдфри". Чайлдфри — мужчины и женщины, которые сознательно не желают иметь детей. Они считают, что материнство не является обязательным призванием женщин и отстаивают право на это мнение. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к недостаткам патриархальной системы, когда женщина практически не имеет права выбора в вопросах рождения детей.

А еще 1 августа Всемирный день скаутского платка. Этот атрибут указывает на принадлежность к определенной организации, обосновывает, что человек поддерживает главные принципы движения и является его рекламой. Первые скауты появились в августе 1907 года. Тогда экспериментальный лагерь из 20 мальчиков на острове Браунси в Великобритании был создан Робертом Баденом-Пауэллом.