Какой праздник 1 августа 2025 года / © ТСН

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1 августа 2025 года — пятница. 1255-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 августа, верующие празднуют Перенесение Честного Креста. В Византии в августе часто возникали вспышки эпидемий из-за жары. В эти дни священники выносили Крест Господень из царского дворца в Константинополе, чтобы обойти с ним улицы города, молясь об исцелении людей и очищении воздуха. Крест оставляли в храмах для поклонения в течение двух недель — с 1 по 14 августа.

Это перенесение Креста символизировало Божье благословение, защиту и силу Креста как инструмента победы над злом и болезнями. Крест — это орудие спасения, которое Христос сделал символом победы над смертью и грехом. Перенос означает духовное очищение и защиту Божьей благодати, в которой нуждается каждый человек. В народной традиции этот день ассоциируется с очищением, уборкой трав, а также началом поста.

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Что нельзя делать 1 августа

Запрещается есть мясные и молочные продукты — начинается Успенский пост.

Нельзя работать в поле — это время лучше посвятить молитве.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся — иначе в вашу жизнь придут несчастья.

Народные приметы и традиции на 1 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром нет росы — до жаркого и сухого конца лета;

дождь — зима будет мягкой и достаточно теплой;

на рассвете туман — ждите ясную и приятную погоду;

многие звезды в ночь на 1 августа — к ясному дню;

услышать глухой гром — ненастье продлится недолго;

пауки активно плетут паутину — август будет погожим.

1 августа пауки активно плетут паутину — август будет погожим / © unsplash.com

В народе 1 августа называлось Медовый Спас. В церкви святят мед нового сбора, воду и мак — отсюда и народное название праздника. Почитается происхождение честных древ Животворящего Креста Господня — именно с этим связано освящение воды, как и на Крещение.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 августа

Какие завтра именины: Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София.

Талисманом человека, рожденного 1 августа, является турмалин. Один из самых известных минералов в мире, издавна славящийся своими целебными свойствами. Из глубины веков люди верили, что он обладает способностью поддерживать здоровье, особенно положительно влияя на состояние костей, суставов и позвоночника.

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В этот день родились:

1896 год — Петр Самутин, украинский военный деятель, генерал-хоружный Армии УНР, организатор УВВ;

1906 год — Дезидерий Миллий, украинский художник;

1920 год — Богдан Осадчук, украинский публицист, ученый, исследователь истории Центральной и Восточной Европы.

Памятные даты 1 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 августа:

1498 год — Христофор Колумб, совершая свою третью экспедицию в Новый Свет, впервые ступает на материковую часть Америки;

1578 год — с Англии стартует одна из крупнейших арктических экспедиций XVI века;

1589 год — во Франции монах Жак Клеман смертельно ранит короля Генриха III;

1774 год — британский химик Джозеф Пристли открывает чистый кислород;

1780 год — Швеция официально провозглашает постоянный нейтралитет, что стало основой ее внешней политики на века;

1793 год — во Французской республике вводят метрическую систему;

1838 год — в большинстве колоний Британской империи официально упраздняют рабство;

1914 год — начало Первой мировой войны: Германия объявляет войну России и Франции;

1920 год — в Вене создают зарубежное правительство Диктатора ЗУНР, которое имело целью добиться восстановления украинской государственности дипломатическим путем;

1923 год — Совет народных комиссаров УССР принимает историческое решение о начале политики украинизации;

1924 год — в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, появляется украинская “Просвита”;

1941 год — немцы создают дистрикт “Галичина” с центром во Львове;

1943 год — под Делятином партизаны соединения Сидора Ковпака вступают в ожесточенное сражение с немецкими силами;

1975 год — в Хельсинки подписывают Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника — важный культурный центр Украины;

1997 год — на украинской подводной лодке “Запорожье” торжественно поднимают военно-морской флаг Украины;

2002 год — в ФРГ запускают скоростные электропоезда, которые достигали 300 км/ч на новой линии Кельн-Франкфурт;

2008 год — полное солнечное затмение наблюдали в центральной и северной Азии, а также в большинстве стран Евразии;

2016 год — в Запорожье на базе части ремонтных цехов ПАО “Запорожсталь” создают Запорожский литейно-механический завод.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 августа Международный день клоуна / © unsplash.com

1 августа в Украине празднуют День инкассатора. Неофициальный профессиональный праздник, посвященный работникам службы инкассации. Инкассаторы — специально подготовленные работники финансового учреждения или банка, занимающиеся транспортировкой ценностей и денег между банкоматами, отделениями, предприятиями, магазинами, центральными банками.

Также 1 августа Международный день пива. Неофициальный, но очень распространенный праздник. Оно было начато в 2007 году в городе Санта-Круз группой друзей во главе с Джесси Авшалом. Сначала праздновалось 5 августа, но позже было перенесено.

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А еще 1 августа Международный день клоуна. Это неофициальный международный праздник, посвященный клоунам — артистам, чья миссия состоит в том, чтобы рассмешить, подбодрить, исцелить улыбкой. Они выступают не только в цирках, но и в больницах, школах, детских домах и боевых действиях.

1 августа празднуют День работника технической поддержки. Оно посвящено людям, которые спасают нас в самые стрессовые цифровые моменты — когда “ничего не работает”, “все исчезло” или “зависло” перед дедлайном. Дата возникла как инициатива по IT-сообществам и техническим форумам, которые решили хотя бы раз в год поблагодарить “героев в тени”, обеспечивающих стабильность нашего цифрового мира.

Также 1 августа Всемирный день борьбы с раком легких. Это важная дата, призванная повысить осведомленность об одной из самых распространенных и смертельных форм онкологии, поддержать пациентов и призвать к профилактике и ранней диагностике.

А еще 1 августа Международный день “чайлдфри”. Это день, посвященный людям, сознательно избравшим жизнь без детей. Праздник призван поддержать личный выбор каждого человека, разрушить стереотипы и противостоять социальному давлению.

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1 августа празднуют Международную неделю собак-поводырей. Проходит в первую неделю августа. Впервые идея недели была начата в 1980-х годах в США. С того времени она приобрела международный масштаб и поддерживается многими организациями помощи незрящим.

Также 1 августа Международный день грудного вскармливания и лактации. Это важный праздник, посвященный поддержанию и популяризации грудного вскармливания как наилучшего способа кормления младенцев, а также повышению осведомленности о значении лактации для здоровья матери и ребенка.