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Какой завтра, 1 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 1 августа, День инкассатора в Украине Верующие празднуют Перенесение Честного Креста или Медовый Спас. До Нового года осталось 152 дня.
1 августа 2025 года — пятница. 1255-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 1 августа, верующие празднуют Перенесение Честного Креста. В Византии в августе часто возникали вспышки эпидемий из-за жары. В эти дни священники выносили Крест Господень из царского дворца в Константинополе, чтобы обойти с ним улицы города, молясь об исцелении людей и очищении воздуха. Крест оставляли в храмах для поклонения в течение двух недель — с 1 по 14 августа.
Это перенесение Креста символизировало Божье благословение, защиту и силу Креста как инструмента победы над злом и болезнями. Крест — это орудие спасения, которое Христос сделал символом победы над смертью и грехом. Перенос означает духовное очищение и защиту Божьей благодати, в которой нуждается каждый человек. В народной традиции этот день ассоциируется с очищением, уборкой трав, а также началом поста.
Что нельзя делать 1 августа
Запрещается есть мясные и молочные продукты — начинается Успенский пост.
Нельзя работать в поле — это время лучше посвятить молитве.
Не следует отказывать в помощи нуждающимся — иначе в вашу жизнь придут несчастья.
Народные приметы и традиции на 1 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром нет росы — до жаркого и сухого конца лета;
дождь — зима будет мягкой и достаточно теплой;
на рассвете туман — ждите ясную и приятную погоду;
многие звезды в ночь на 1 августа — к ясному дню;
услышать глухой гром — ненастье продлится недолго;
пауки активно плетут паутину — август будет погожим.
В народе 1 августа называлось Медовый Спас. В церкви святят мед нового сбора, воду и мак — отсюда и народное название праздника. Почитается происхождение честных древ Животворящего Креста Господня — именно с этим связано освящение воды, как и на Крещение.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 августа
Какие завтра именины: Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София.
Талисманом человека, рожденного 1 августа, является турмалин. Один из самых известных минералов в мире, издавна славящийся своими целебными свойствами. Из глубины веков люди верили, что он обладает способностью поддерживать здоровье, особенно положительно влияя на состояние костей, суставов и позвоночника.
В этот день родились:
1896 год — Петр Самутин, украинский военный деятель, генерал-хоружный Армии УНР, организатор УВВ;
1906 год — Дезидерий Миллий, украинский художник;
1920 год — Богдан Осадчук, украинский публицист, ученый, исследователь истории Центральной и Восточной Европы.
Памятные даты 1 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 1 августа:
1498 год — Христофор Колумб, совершая свою третью экспедицию в Новый Свет, впервые ступает на материковую часть Америки;
1578 год — с Англии стартует одна из крупнейших арктических экспедиций XVI века;
1589 год — во Франции монах Жак Клеман смертельно ранит короля Генриха III;
1774 год — британский химик Джозеф Пристли открывает чистый кислород;
1780 год — Швеция официально провозглашает постоянный нейтралитет, что стало основой ее внешней политики на века;
1793 год — во Французской республике вводят метрическую систему;
1838 год — в большинстве колоний Британской империи официально упраздняют рабство;
1914 год — начало Первой мировой войны: Германия объявляет войну России и Франции;
1920 год — в Вене создают зарубежное правительство Диктатора ЗУНР, которое имело целью добиться восстановления украинской государственности дипломатическим путем;
1923 год — Совет народных комиссаров УССР принимает историческое решение о начале политики украинизации;
1924 год — в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, появляется украинская “Просвита”;
1941 год — немцы создают дистрикт “Галичина” с центром во Львове;
1943 год — под Делятином партизаны соединения Сидора Ковпака вступают в ожесточенное сражение с немецкими силами;
1975 год — в Хельсинки подписывают Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;
1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника — важный культурный центр Украины;
1997 год — на украинской подводной лодке “Запорожье” торжественно поднимают военно-морской флаг Украины;
2002 год — в ФРГ запускают скоростные электропоезда, которые достигали 300 км/ч на новой линии Кельн-Франкфурт;
2008 год — полное солнечное затмение наблюдали в центральной и северной Азии, а также в большинстве стран Евразии;
2016 год — в Запорожье на базе части ремонтных цехов ПАО “Запорожсталь” создают Запорожский литейно-механический завод.
Какой завтра праздник в Украине и мире
1 августа в Украине празднуют День инкассатора. Неофициальный профессиональный праздник, посвященный работникам службы инкассации. Инкассаторы — специально подготовленные работники финансового учреждения или банка, занимающиеся транспортировкой ценностей и денег между банкоматами, отделениями, предприятиями, магазинами, центральными банками.
Также 1 августа Международный день пива. Неофициальный, но очень распространенный праздник. Оно было начато в 2007 году в городе Санта-Круз группой друзей во главе с Джесси Авшалом. Сначала праздновалось 5 августа, но позже было перенесено.
А еще 1 августа Международный день клоуна. Это неофициальный международный праздник, посвященный клоунам — артистам, чья миссия состоит в том, чтобы рассмешить, подбодрить, исцелить улыбкой. Они выступают не только в цирках, но и в больницах, школах, детских домах и боевых действиях.
1 августа празднуют День работника технической поддержки. Оно посвящено людям, которые спасают нас в самые стрессовые цифровые моменты — когда “ничего не работает”, “все исчезло” или “зависло” перед дедлайном. Дата возникла как инициатива по IT-сообществам и техническим форумам, которые решили хотя бы раз в год поблагодарить “героев в тени”, обеспечивающих стабильность нашего цифрового мира.
Также 1 августа Всемирный день борьбы с раком легких. Это важная дата, призванная повысить осведомленность об одной из самых распространенных и смертельных форм онкологии, поддержать пациентов и призвать к профилактике и ранней диагностике.
А еще 1 августа Международный день “чайлдфри”. Это день, посвященный людям, сознательно избравшим жизнь без детей. Праздник призван поддержать личный выбор каждого человека, разрушить стереотипы и противостоять социальному давлению.
1 августа празднуют Международную неделю собак-поводырей. Проходит в первую неделю августа. Впервые идея недели была начата в 1980-х годах в США. С того времени она приобрела международный масштаб и поддерживается многими организациями помощи незрящим.
Также 1 августа Международный день грудного вскармливания и лактации. Это важный праздник, посвященный поддержанию и популяризации грудного вскармливания как наилучшего способа кормления младенцев, а также повышению осведомленности о значении лактации для здоровья матери и ребенка.