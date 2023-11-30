Какой завтра, 1 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 декабря 2023 года – пятница. 646-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 декабря, церковный праздник

1 декабря в церковном календаре – день памяти святого Наума. Он был одним из 12 малых пророков. Родился на территории северного Израиля, много проповедовал. По церковным преданиям жил примерно между 727 и 698 гг. до н. э. В те времена правителем был царь Езекия. Тогда же было разрушено израильское царство. Святой Наум в своей книге изложил перечень нравственных и политических событий, которые окажут влияние на Израиль, предусмотрев его падение. Умер в возрасте 45 лет и похоронен в родном городе.

Что нельзя делать 1 декабря

Во время чтения запрещено есть, потому что можно "заедать" свои знания.

После подписания важных документов не смотрите в зеркало, все договоренности иначе окажутся пустыми.

После заката лучше не выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 1 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много снега выпало – весной ждите наводнения;

теплый день — к теплой зиме;

услышать где-то далеко лай собаки — начнется снегопад;

дует северный ветер — к сильным морозам;

на небе переливаются своим светом звезды — стоит ждать вьюгу.

1 декабря услышать где-то далеко лай собаки — начнется снегопад / Фото: pixabay.com

Наши предки верили, что в этот день следует прислушиваться ко всем советам, ведь они будут как никогда правильными. Родители молились святому Науму, чтобы ребенок хорошо учился в школе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 декабря

Какие завтра именины: Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 1 декабря, является бирюза. Она издавна считалась не только красивым камнем, но и мощным оберегом. Наши предки верили, что бирюза помогает подарить своему владельцу покой и веру в себя.

В этот день родились:

1859 год — украинский историк, педагог, общественный деятель, православный священник Сичинский Ефим;

1894 год — украинский военный и политический деятель Юлиан Головинский;

1937 год — украинский писатель, ученый, переводчик с древнегреческого и латинского языков Андрей Содомора.

Памятные даты 1 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 декабря:

1783 год — первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом (физик Жак Александр Сезар Шарль);

1822 год — в Вене проходит музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа, будущего венгерского композитора;

1835 год — выходит первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена;

1863 год — на 5-м заседании представителей первых футбольных команд Англии принимают решение запретить футболистам бегать полем с мячом в руках;

1887 год — на страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля "Этюд в багряных тонах" впервые появляется популярный литературный персонаж — частный детектив Шерлок Холмс;

1891 год — американец Джеймс Нейсмит придумывает баскетбол;

1903 год — появляется первый вестерн – "The Great Train Robbery";

1913 год — на заводах Форда (США) вводят непрерывную сборочную линию (конвейер), с которой через каждые 2 часа 38 минут начинает сходить автомобиль;

1913 год — открывают метрополитен в Буэнос-Айресе (Аргентина);

1918 год — провозглашают создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев;

1918 год — присоединением Трансильвании к Королевству Румыния завершается процесс образования единого румынского национального государства;

1921 год — происходит первый полет дирижабля, наполненного гелием;

1929 год — Эдвин С. Лоу придумывает игру в бинго;

1955 год — начинается движение против расовой сегрегации в США;

1958 год — французскую колонию Убанги-Шари провозглашают Центральноафриканской Республикой;

1959 год — 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР и США) подписывают в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды;

1981 год — на Чернобыльской АЭС вступает в строй 3-й энергоблок мощностью 1 млн кВт;

1988 год — впервые проходит Всемирный день борьбы со СПИДом;

1990 год — в Киеве начинается учредительный съезд Партии демократического возрождения Украины;

1990 год — под дном Ла-Манша встречаются британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией;

1991 год — более 90 процентов из 32 миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказываются за независимость своей страны;

1991 год — в Киеве открывают Генеральное консульство Австрийской Республики;

1994 год — Андрей Шевченко в матче против днепропетровского "Днепра" забивает свой первый гол в составе киевского "Динамо";

2009 год — во Львове запускают Львовский городской рельсовый автобус;

2011 год — образуют Инициативную группу "Первого декабря";

2012 год — обнародуют Украинскую хартию свободного человека;

2013 год — в ответ на попытку силового разгона Евромайдана проходит миллионная демонстрация в Киеве, стычки возле Администрации Президента Украины и начало Революции достоинства.

Погода на 1 декабря

Завтра, 1 декабря, в Киеве облачно, утром со снегом, который ослабеет после обеда и ближе к вечеру превратится в мелкий снег. Во Львове пасмурная погода, утром небольшой снег, который будет усиливаться в течение всего дня. В Харькове облачно, будет идти дождь, который усилится днем и ослабеет вечером. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — 0 днем и -2 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +12 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом / Фото: Unsplash

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Официальный государственный профессиональный праздник. Был введен указом президента Леонида Кучмы 2 ноября 2000 года. Дата празднования была избрана в честь принятия Закона Украины "О прокуратуре" (1991 год).

Также 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. О том, что синдром приобретенного иммунодифицита очень серьезное и сложное заболевание, слыхали все. СПИД — это уже поздняя стадия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицитом человека (ВИЧ). Во время нее иммунитет человека становится очень слабым, чтобы бороться с определенными видами опухолей и инфекций. У большинства людей, инфицированных ВИЧ, СПИД не развивается при своевременном и правильном лечении.

А еще 1 декабря празднуют День невролога. Хотя это праздник и неофициальный, однако широко известен. Неврология как самостоятельная дисциплина возникла еще в 1860 году, прежде ее считали частью педиатрии и психиатрии. Неврологами называют врачей, специализирующихся на болезнях, связанных с нервной системой.

1 декабря День Антарктиды. Именно в первый день зимы в Вашингтоне был подписан Договор об Антарктиде, который предотвращает милитаризацию и сохраняет суверенитет континента. День Антарктиды был создан в 2010 для популяризации мирного соглашения и содействия повышению заинтересованности людей в ледяном континенте.

Также 1 декабря День благодарения бармену. Праздник зародился в США и был связан с торговой маркой напитков Sailor Jerry, которая пыталась распространить идею празднования по всему миру. Главная цель дня состоит в том, чтобы напомнить о работе барменов, об их сервисе и человеческих навыках.

А еще 1 декабря Национальный день поддержки женщин. Популярен праздник в США, где в этот день чествуют силу женщины. Начат праздник для того, чтобы напомнить женщинам, что они не одиноки и имеют поддержку других женщин со всего мира.