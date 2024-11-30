Какой завтра, 1 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Верующие чтят память святого пророка Наума. До Нового года осталось 30 дней.

1 декабря 2024 года — воскресенье. 1012-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Наума. Он является одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он жил примерно в VII веке до н.э. Наум родился в городе Элкос (предположительно в Галилее) и проповедовал в северном царстве Израиля. Книга пророка Наума состоит из трех глав и посвящена преимущественно пророчеству о гибели Ниневии, столице Ассирийского царства. Ассирийцы были известны своей жестокостью и безбожием, поэтому пророк Наум предсказал их падение как Божью кару за их преступления. Книга Наума содержит множество поэтических образов и метафор, описывающих Божью силу и справедливость. Она начинается с описания Божьего гнева и продолжается пророчеством об уничтожении Ниневии. Пророк Наум подчеркивает, что Бог – справедливый судья, который наказывает зло и защищает свой народ.

Что нельзя делать 1 декабря

Не следует есть во время чтения, потому что можно "съесть" все знания.

Не смотрите в зеркало при подписании важных документов.

Запрещается выходить из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 1 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звезды на небе переливаются — в метель;

теплая погода – зима будет теплой;

услышать вдалеке лай собаки — будет снегопад;

уже выпало много снега – будут сильные наводнения весной.

1 декабря услышать вдали лай собаки — будет снегопад / Фото: Unsplash

Среди наших предков было мнение, что к любому совету, который услышали в этот день, лучше прислушаться. Родители часто молились Пророку Науму, чтобы их ребенок хорошо учился.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 декабря

Какие завтра именины: Антон, Дмитрий.

Талисманом человека, рожденного 1 декабря является бирюза. Издавна верили, что этот камень способен лишить бессонницу. Также бирюза лечит головные боли.

В этот день родились:

1918 год — украинский композитор, автор песен, музыки к кинофильмам Платон Майборода;

1930 год – украинский писатель, лауреат Шевченковской премии Роман Федоров;

1937 год – украинский писатель, ученый, переводчик с древнегреческого и латинского языков Андрей Содомора.

Памятные даты 1 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 декабря:

1783 год — происходит первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом, который создал в Париже французский физик Жак Александр Сезар Шарль;

1822 год — в Вене проходит музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа, будущего венгерского композитора;

1835 год – выходит в свет первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена;

1863 год — на 5-м заседании представителей первых футбольных команд Англии принимают решение запретить футболистам бегать полем с мячом в руках;

1891 год — американец Джеймс Нейсмит придумывает баскетбол;

1913 год – на заводах Форда (США) ввели непрерывную сборочную линию (конвейер), с которой через каждые 2 часа 38 минут сходит автомобиль;

1918 год – создают Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;

1955 год – начинается движение против расовой сегрегации в США, когда в городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией;

1988 год — создан Всемирный день борьбы со СПИДом;

1990 год — под Ла-Маншем встречаются британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией;

1991 год — более 90 процентов из 32 миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 участвуют во Всеукраинском референдуме, высказываются за независимость своей страны;

1991 год – в Киеве открывают Генеральное консульство Австрийской Республики;

1994 год — Андрей Шевченко в матче против днепропетровского "Днепра" забивает свой первый гол в составе киевского "Динамо";

2012 год – обнародуют Украинскую хартию свободного человека;

2013 год – в ответ на попытку силового разгона Евромайдана миллионная демонстрация в Киеве, стычки возле Администрации Президента Украины и начало Революции достоинства.

Погода на 1 декабря

Завтра, 1 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который утром закончится. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и ночью. Во Львове +4 день и 0 ночью. В Харькове +1 день и -2 ночью. В Одессе +4 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 декабря в Украине и мире Всемирный день борьбы со СПИДом / Фото: Unsplash

1 декабря в Украине и мире Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день основала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1988 года с целью повышения осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа, поддержки людей, живущих с этой болезнью, и памяти тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Красная лента – это международный символ поддержки людей с ВИЧ/СПИДом и надежды на будущее без этой болезни. По состоянию на 2023 год более 38 миллионов человек в мире жили с ВИЧ. Многие имеют доступ к антиретровирусной терапии, позволяющей жить полноценной жизнью.

Также 1 декабря Международный день невролога. Это профессиональный праздник врачей-неврологов, специализирующихся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний нервной системы. Неврологи занимаются лечением заболеваний центральной (мозг и спинной мозг) и периферической нервной системы.

А еще 1 декабря День работников прокуратуры Украины. Это профессиональный праздник всех работников органов прокуратуры, играющих важную роль в обеспечении законности и правопорядка в государстве. День работников прокуратуры Украины был установлен Указом Президента Украины №1190/2000 от 2 ноября 2000 года. Дата 1 декабря избрана в честь принятия 1991 Закона Украины "О прокуратуре", который заложил основы современной структуры и функций этой системы.

1 декабря празднуют День Антарктиды. Это международный день, посвященный Антарктиде — самому холодному, ветреному и высокогорному континенту Земли. Дата связана с подписанием Договора об Антарктиде 1959 года, который вступил в силу в 1961 году. Этот договор стал первым многосторонним международным договором, направленным на сохранение мира и охрану природы.

Также 1 декабря Национальный день поддержки женщин. Это день, посвященный повышению осведомленности о важности поддержки женщин в разных аспектах их жизни. Он проводится во многих странах и может иметь разные даты и форматы в зависимости от местных традиций и культурных особенностей.

А еще 1 декабря День заключенных за мир. Это ежегодное событие, которое было создано, чтобы почтить людей, отказавшихся участвовать в военных конфликтах из-за своих убеждений. Эти люди, известные как пацифисты или отказники совести, нередко сталкивались с преследованиями, заключением и дискриминацией из-за своих принципов.