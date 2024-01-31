Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 февраля, Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Верующие чтят память святого Трифона. До Нового года осталось 334 дня.
1 февраля 2024 года — четверг. 708-й день войны в Украине.
Какой завтра, 1 февраля, церковный праздник
1 февраля в церковном календаре — день памяти святого Трифона. О его жизни известно мало. Согласно церковным преданиям, он жил в Малой Азии в семье настоящих христиан. За свою жизнь Трифон обратил в христианство многих людей. В те времена императором был Декий, отличавшийся особой жестокостью по отношению ко всем, кто верил в Бога. Как-то Трифона схватили и подвергли страшным мучениям. Однако он не отрекся от своей веры, за что его приговорили к смертной казни.
Что нельзя делать 1 февраля
- Запрещается дарить острые предметы, а также полотенца, тапочки и часы.
- Нельзя злословить, ссориться, желать кому-то зла.
- Не стоит оставаться в доме в одиночестве.
Народные приметы и традиции на 1 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: облачно до самого вечера — ближайшие дни будут погожими;
- в ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро;
- морозная погода — весна замедлит и будет холодной;
- днем снежит — к частым весенним дождям.
В народном календаре этот день назывался Трифонов. Девушки обязательно молились святому, чтобы тот послал им хороших невест, ведь совсем скоро начинается период свадеб.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 февраля
Какие завтра именины: Анастасий, Василий, Давид, Петр, Семен, Тимофей, Трифон, Фелиция.
Талисманом человека, рожденного 1 февраля, является лунный камень. Давно верили, что этот камень помогает влюбленным сблизиться. Лунный камень считался минералом любви.
В этот день родились:
- 1930 год — украинский живописец, график, иконописец Николай Бидняк;
- 1940 год — украинский химик-аналитик, доктор химических наук, профессор Валерий Антонович;
- 1958 год — украинский политический деятель и управленец, глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко.
Памятные даты 1 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 1 февраля:
- 1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершивший Великую войну;
- 1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;
- 1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;
- 1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммировочную "арифметическую машину";
- 1709 год — команда британского корабля обнаруживает на незаселенном острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо;
- 1884 год — выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей);
- 1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построили первую в мире киностудию "Черную Марию", в которой снимали на кинетоскоп;
- 1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско";
- 1896 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема";
- 1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;
- 1930 год — газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд;
- 1935 год — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открывается как музей;
- 1946 год — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;
- 1946 год — Венгрия становится республикой;
- 1951 год — происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, ставшее первым ядерным взрывом, показанным по телевидению;
- 1953 год — волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;
- 1958 год — запускают "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли;
- 1958 год — Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;
- 1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;
- 1994 год — вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;
- 2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия", погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;
- 2004 год — отмена смертной казни в Великобритании;
- 2010 год — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов, фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.
Погода на 1 февраля
Завтра, 1 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове безоблачное утро сменится пасмурными днем и вечером, ближе к вечеру мелкий дождь со снегом. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +4 днем и -1 ночью. Во Львове — +4 днем и -1 ночью. В Харькове — +3 днем и -1 ночью. В Одессе — +6 днем и -1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день хиджаба. Это событие является настоящим глобальным движением, созданным для формирования понимания, толерантности, уважения к мусульманским женщинам. Инициатором выступила мусульманка бангладешского происхождения Назме Кхан. Ее семья переехала в США, но не отказалась от традиций ислама. Назме носила хиджаб, что привело к насмешкам. Поэтому девушка решила рассказать все больше о мусульманских традициях.
Также 1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений. Главной целью этого события является построение доброжелательных и толерантных отношений между различными конфессиями и вероисповеданиями. Она была введена специальной Резолюцией ООН в 2010 году.
А еще 1 февраля Международный день десерта. Хотя праздник не является официальным, но он ежегодно набирает популярность. Начал событие американская кондитерша и блоггер Энджи Дадли в 2008 году. Тогда она представила свой десерт кейк-поп — конфета на палочке. Он и дал стимул для создания отдельного праздника всех десертов.
1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Эта болезнь прежде всего поражает дыхательную систему. Она может иметь разную степень тяжести. Вызвана она грибами семейства Aspergillus, большинство из которых безвредны, но другие могут вызвать серьезные заболевания у людей, особенно у тех, у кого ослаблена иммунная система. Инфекция может иметь разные проявления: от аллергических реакций до тяжелых легочных инфекций.