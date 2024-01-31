Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 февраля, Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Верующие чтят память святого Трифона. До Нового года осталось 334 дня.

1 февраля 2024 года — четверг. 708-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 февраля, церковный праздник

1 февраля в церковном календаре — день памяти святого Трифона. О его жизни известно мало. Согласно церковным преданиям, он жил в Малой Азии в семье настоящих христиан. За свою жизнь Трифон обратил в христианство многих людей. В те времена императором был Декий, отличавшийся особой жестокостью по отношению ко всем, кто верил в Бога. Как-то Трифона схватили и подвергли страшным мучениям. Однако он не отрекся от своей веры, за что его приговорили к смертной казни.

Что нельзя делать 1 февраля

Запрещается дарить острые предметы, а также полотенца, тапочки и часы.

Нельзя злословить, ссориться, желать кому-то зла.

Не стоит оставаться в доме в одиночестве.

Народные приметы и традиции на 1 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облачно до самого вечера — ближайшие дни будут погожими;

в ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро;

морозная погода — весна замедлит и будет холодной;

днем снежит — к частым весенним дождям.

В ночь на 1 февраля небо покрыто звездами — весна придет быстро / Фото: Pexels

В народном календаре этот день назывался Трифонов. Девушки обязательно молились святому, чтобы тот послал им хороших невест, ведь совсем скоро начинается период свадеб.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 февраля

Какие завтра именины: Анастасий, Василий, Давид, Петр, Семен, Тимофей, Трифон, Фелиция.

Талисманом человека, рожденного 1 февраля, является лунный камень. Давно верили, что этот камень помогает влюбленным сблизиться. Лунный камень считался минералом любви.

В этот день родились:

1930 год — украинский живописец, график, иконописец Николай Бидняк;

1940 год — украинский химик-аналитик, доктор химических наук, профессор Валерий Антонович;

1958 год — украинский политический деятель и управленец, глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко.

Памятные даты 1 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 февраля:

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершивший Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммировочную "арифметическую машину";

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на незаселенном острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо;

1884 год — выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей);

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построили первую в мире киностудию "Черную Марию", в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско";

1896 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема";

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд;

1935 год — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открывается как музей;

1946 год — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1946 год — Венгрия становится республикой;

1951 год — происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, ставшее первым ядерным взрывом, показанным по телевидению;

1953 год — волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год — Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год — вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия", погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год — отмена смертной казни в Великобритании;

2010 год — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов, фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.

Погода на 1 февраля

Завтра, 1 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове безоблачное утро сменится пасмурными днем и вечером, ближе к вечеру мелкий дождь со снегом. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и -1 ночью. Во Львове — +4 днем и -1 ночью. В Харькове — +3 днем и -1 ночью. В Одессе — +6 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 февраля Международный день десерта / Фото: Pexels

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день хиджаба. Это событие является настоящим глобальным движением, созданным для формирования понимания, толерантности, уважения к мусульманским женщинам. Инициатором выступила мусульманка бангладешского происхождения Назме Кхан. Ее семья переехала в США, но не отказалась от традиций ислама. Назме носила хиджаб, что привело к насмешкам. Поэтому девушка решила рассказать все больше о мусульманских традициях.

Также 1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений. Главной целью этого события является построение доброжелательных и толерантных отношений между различными конфессиями и вероисповеданиями. Она была введена специальной Резолюцией ООН в 2010 году.

А еще 1 февраля Международный день десерта. Хотя праздник не является официальным, но он ежегодно набирает популярность. Начал событие американская кондитерша и блоггер Энджи Дадли в 2008 году. Тогда она представила свой десерт кейк-поп — конфета на палочке. Он и дал стимул для создания отдельного праздника всех десертов.

1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Эта болезнь прежде всего поражает дыхательную систему. Она может иметь разную степень тяжести. Вызвана она грибами семейства Aspergillus, большинство из которых безвредны, но другие могут вызвать серьезные заболевания у людей, особенно у тех, у кого ослаблена иммунная система. Инфекция может иметь разные проявления: от аллергических реакций до тяжелых легочных инфекций.