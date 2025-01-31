Какой завтра, 1 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 февраля 2025 года — суббота. 1074-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Трифона. Он родился около 232 года в поселке Кампсада во Фригии (ныне территория Турции). Он известен своей глубокой верой и благочестием с юного возраста. Трифон получил дар исцеления больных и изгнание демонов. Одна из известнейших историй свидетельствует, что он изгнал духа, мучившего дочь императора Гордиана III, за что был щедро вознагражден, но отказался от богатства, отдав его бедным. Также известно, что он молился за урожайность полей и здоровье животных, поэтому считается покровителем земледельцев и садоводов. Во время гонений на христиан в правление императора Декия (249-251 гг.) святой Трифон был схвачен и потерпел мученическую смерть. Он отказался отречься от своей веры и пострадал за это, за что был обезглавлен в 250 году в Никее (ныне Изник, Турция). По преданию, перед смертью мученик молился, чтобы его душа была взята к небесам.

Что нельзя делать 1 февраля

Не следует оставаться дома в одиночестве.

Запрещается брать в руки какие-либо острые предметы.

Нельзя желать другим зла, злословить.

Народные приметы и традиции на 1 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежит во второй половине дня – ждите частых весенних дождей;

мороз – будет поздней и холодной весна;

на небе много звезд – к ранней весне;

до самого вечера будет облачная погода — ближайшие дни будут погожими.

1 февраля мороз — будет поздней и холодной весна / Фото: Unsplash

Девушки в этот день обязательно молятся святому Трифону, чтобы тот послал им хорошего жениха.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 февраля

Какие завтра именины: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 1 февраля, является лунный камень. Настоящий природный психотерапевт. Лунный камень издавна считается талисманом любви, поэтому раньше его носили незамужние девушки, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину.

В этот день родились:

1930 год — украинский живописец, график, иконописец Николай Бидняк;

1958 год — украинская политическая деятельница, глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко;

1965 год — украинский артист балета, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко Вадим Писарев.

Памятные даты 1 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 февраля:

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершающий Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрируют сконструированную им суммирующую "арифметическую машину";

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирко, который становится прототипом Робинзона Крузо;

1884 год – выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка;

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) строят первую в мире киностудию "Черная Мария", в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско";

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд;

1946 год – избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1951 год – происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, которая становится первым ядерным взрывом, который показали по телевидению;

1953 год – волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год – Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";

1979 год — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летнего выслания, где его встречали более трех миллионов человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год – вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия", погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год – отменяют смертную казнь в Великобритании;

2024 год — в результате спецоперации ГУР МО уничтожают ракетный корабль "ивановец" черноморского флота России, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов;

2024 год — Европейский Союз официально одобряет пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро и продолжает развивать отношения с Украиной.

Погода на 1 февраля

Завтра, 1 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, в течение всего дня будет идти мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +3 ночью. Во Львове — +3 днем и -1 ночью. В Харькове — +8 днем и _6 ночью. В Одессе — +9 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 февраля Международный день десерта / Фото: Unsplash

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений. Выпадает на первую неделю февраля. Его основала ООН в 2010 году по инициативе короля Иордании Абдаллы II. Эта инициатива направлена на укрепление взаимопонимания и сотрудничества между представителями разных религий, духовных традиций и мировоззрений. Основная идея – распространение культуры диалога, взаимоуважения и совместной работы во благо человечества. В мире, где религиозные и культурные различия могут приводить к конфликтам, такая неделя помогает строить доверие, толерантность и сотрудничество между различными общинами. Он напоминает, что гармония возможна через взаимопонимание, а не противостояние.

Также 1 февраля Всемирный день хиджаба. Его начала в 2013 году Назма Хан, американка бангладесского происхождения. Она хотела развеять стереотипы и улучшить понимание хиджаба среди представителей разных культур и религий. Хиджаб – это головной убор, который носят мусульманки по религиозным соображениям, чтобы прикрывать волосы и шею, оставляя открытым лицо. Он символизирует скромность, религиозность и личный выбор женщины.

А еще 1 февраля Международный день десерта. Хотя это неофициальный праздник, он приобретает все большую популярность среди любителей сладостей во всем мире. Праздник начала в 2008 году американская кондитерша и блогер Энджи Дадли, известная под псевдонимом Bakerella. Она представила десерт под названием кейк-поп — торт на палочке, напоминающий чупа-чупс. Эта инновационная сладость быстро приобрела популярность и стала символом Международного дня десерта.

1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Аспергилез — это инфекция, вызванная грибами рода Aspergillus, обычно встречающимися в окружающей среде, особенно в пыли, почве и на гниющих растениях. Грибы могут попадать в организм через дыхательные пути, и обычно инфекция поражает людей со слабым иммунитетом, таких как пациенты после трансплантаций, онкологическими заболеваниями или хроническими респираторными болезнями.