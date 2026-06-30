Какой праздник 1 июля 2026 года / © ТСН

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1 июля 2026 года — среда. 1588-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

1 Июля верующие празднуют День памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна / © pexels.com

Завтра, 1 июля, верующие празднуют День памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Косма и Дамиан были братьями и происходили из Малой Азии. Они получили медицинское образование, но лечили больных без оплаты, за что и были названы «бессеребренниками» — то есть теми, кто не берет серебра за помощь. Их служение основывалось на милосердии и вере: они помогали и людям и животным, сочетая лечение с молитвой. По преданию, даже после смерти продолжали совершать чудесные исцеления, из-за чего их уважают как чудотворцев.

1 июля в Украине празднуют День архитектуры Украины / © Getty Images

1 июля в Украине празднуют День архитектуры Украины. Праздник приурочен к поддержке архитекторов, градостроителей и проектных организаций, формирующих простор нашей жизни — от жилых домов до исторических памятников и современных инфраструктурных объектов. Оно подчеркивает важность архитектуры как сочетания искусства, науки и техники. Праздник был установлен в 1995 году.

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1 Июля День следствия в Украине / © unsplash.com

Также 1 июля День следствия в Украине. Его празднуют в кругу правоохранителей как день чествования работы следователей — людей, стоящих на этапе, где формируется доказательная база и определяется дальнейший ход правосудия. Следователи занимаются анализом обстоятельств преступлений, допросами, экспертизами, взаимодействием с оперативными службами и судебной системой. Их работа нуждается в внимательности, логическом мышлении, выдержке и принципиальности.

1 июля Международный день анекдота и шуток / © pexels.com

А еще 1 июля Международный день анекдота и шуток. Этот день посвящен силе смеха и юмора в повседневной жизни. Его главная идея — напомнить, что шутки и анекдоты помогают снимать напряжение, объединять людей и делать общение легче и теплее. В этот день люди делятся анекдотами, забавными историями, мемами, шутливыми видео, а также проводят юмористические мероприятия или просто больше смеются в кругу друзей и коллег.

1 июля празднуют День немецкого языка в Организации Объединенных Наций / © pexels.com

1 июля празднуют День немецкого языка в Организации Объединенных Наций. Его не всегда считают официально утвержденной датой среди шести языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский), однако в практике языковой политики и культурных инициатив ООН немецкий язык также отмечают отдельными событиями и мероприятиями.

1 июля День государственного регистратора в Украине / © unsplash.com

Также 1 июля День государственного регистратора в Украине. Праздник установлен в 2009 году приказом Государственного комитета Украины по регуляторной политике и предпринимательству, а сама дата связана с развитием системы государственной регистрации в Украине. Целью праздника является подчеркнуть важность этой профессии, ведь регистраторы обеспечивают прозрачность, порядок и доверие к государственным реестрам, что напрямую влияет на стабильность в обществе и благосостояние граждан.

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1 июля Всемирный день борьбы против бедности / © pexels.com

А еще 1 июля Всемирный день борьбы против бедности. Его положила начало Организации Объединенных Наций в 1992 году, а главная цель — привлечь внимание к проблеме бедности, социальному неравенству и нарушению прав человека. Каждый год ООН выбирает отдельную тему, чтобы подчеркнуть разные аспекты проблемы — от социальной защиты до достойного труда и равных возможностей.

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