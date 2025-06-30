Какой праздник 1 июля 2025 года / © ТСН

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1 июля 2025 года — вторник 1224-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 июля, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Они известны тем, что исцеляли людей (и даже животных) бескорыстно ради любви к Богу, не принимая никакой платы — отсюда и титул “бессеребряные”.

Существует несколько пар святых с именами Косма и Дамьян, однако наиболее известны братья, жившие в III веке в Азии (Малая Азия, нынешняя Турция). По преданию они были родными братьями, рожденными в христианской семье, а их матерью была святая Теодотия.

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Братья изучили врачебное искусство и практиковали его, исцеляя больных молитвой и лекарственными средствами, не беря за это денег. Они снискали широкую славу как милосердные целители, а их чудеса и после смерти стали источником многочисленных исцелений.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя работать в поле или на огороде — земля “дышит” и “отдыхает”, поэтому ее не следует беспокоить.

Не следует резать домашних животных или птиц — Косма и Дамьяна считали покровителями скота, особенно лошадей и волов, поэтому их нельзя было оскорблять.

Не устраивали громких гуляний или свадеб — день был скорее домашним, спокойным, благоприятным для молитвы и лечения, а не для развлечений.

Народные приметы и традиции на 1 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Косму и Дамьяна — август будет дождливым;

если утро ясное — до хорошего урожая зерна;

гроза 1 июля — будет щедрый урожай орехов;

Если в этот день жарко и сухо, август будет дождливым;

солнце садится в облака — на следующий день будет дождь.

Если утро ясное — до хорошего урожая зерна / © unsplash.com

В народе 1 июля носило название Кузьминки Целители. Такое прозвище связано с тем, что святые считались заместителями болезней, покровителями врачей, знахарей и всех, кто лечит людей и животных.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июля

Какие завтра именины: Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина.

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Талисманом человека, рожденного 1 июля, является чароит. Невероятно редкий и исключительный минерал, чароит высоко ценится среди эзотериков как камень глубоких эмоций. В духовных практиках он считается проводником искренних чувств и мудрым наставником в искусстве любви.

В этот день родились:

1916 год — Иосиф Шкловский, украинский советский астроном, астрофизик;

1962 год — Владислав Ерко, украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством “А-ба-ба-га-ла-ма-га”;

1971 год — Иван Небесный, тернопольский композитор.

Памятные даты 1 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 июля:

1097 год — в ходе Первого крестового похода христианское войско нанесло сокрушительное поражение туркам-сельджукам в долине Дорилея;

1535 год — английский мыслитель-гуманист и государственный деятель Томас Мор, который около года провел в тюрьме из-за отказа признать развод короля Генриха VIII и принести присягу на верность англиканской церкви, предстал перед судом;

1569 — в городе Люблине между Великим княжеством Литовским и Польским королевством была заключена Люблинская уния;

1751 год — во Франции увидел свет первый том масштабного просветительского проекта — “Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел”, изданного Дэнни Дидро и Жаном Лероном д’Аламбером;

1823 год — в Центральной Америке провозглашено создание федерации Соединенных Провинций Центральной Америки;

1858 год — Чарлз Дарвин впервые представил свою революционную теорию эволюции в Лондонском Линнеевском обществе;

1859 год — теория естественного отбора Дарвина впервые опубликована в «Протоколах Линнеевского общества» в виде краткого изложения;

1863 год — началась решающая битва под Геттисбургом, в которой армия Севера нанесла серьезное поражение войскам Конфедерации во время Гражданской войны в США;

1867 год — в результате объединения нескольких британских колоний было официально провозглашено создание доминиона Канада;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ ввел в научное обращение термин “витамин”;

1936 год — в Нью-Йорке впервые вышел в свет роман Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”;

1946 год — на атолле Бикини (Тихий океан) состоялось первое ядерное испытание после Второй мировой войны;

1961 год — в Торонто (Канада) состоялось торжественное открытие памятника Тарасу Шевченко;

1976 год — Василий Романюк, который впоследствии станет Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Владимиром, решительно отказался от советского гражданства;

1989 год — в Киеве основано Народное Рух Украины — масштабное общественно-политическое движение;

1997 год — Гонконг, более полутора веков находившийся под британским управлением, официально передан под юрисдикцию Китайской Народной Республики;

2013 год — Хорватия стала полноправным членом Европейского Союза;

2014 год — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни — государственное отличие в честь участников Революции Достоинства, погибших за свободу и независимость Украины;

2019 год — в Баренцевом море на глубоководном атомном подводном аппарате АС-12 “Лошарик” вспыхнул пожар во время выполнения батиметрических работ. В результате отравления продуктами горения погибли 14 членов экипажа, в том числе и командир — трагедия, вызвавшая резонанс и засекречивание деталей инцидента.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора / © ТСН.ua

1 июля в Украине празднуют День государственного регистратора. Праздник был введен согласно Указу Президента Украины №316/2022 от 1 июля 2022 года по инициативе Министерства юстиции Украины. Дата выбрана неслучайно — именно 1 июля 2004 года в Украине вступил в силу закон “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей”, который начал новую систему государственной регистрации в стране.

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Также 1 июля День следствия в Украине. Официально День следствия установлен 1 июля 2019 года, согласно приказу Государственного бюро расследований и инициативе МВД Украины, как чествование профессии следователя, особенно важное в системе обеспечения правопорядка и законности. Эта дата символическая, ведь именно летом 1963 года в УССР была образована единая следственная служба при прокуратуре, которая начала новую эпоху в развитии отечественного уголовного процесса.

А еще 1 июля День архитектуры Украины. Праздник был введен указом президента Украины №456/1995 от 17 июня 1995 года и ежегодно отмечается 1 июля. Дата приурочена к моменту вступления в силу Закона Украины “Об архитектурной деятельности”, который был принят 20 мая 1999 года, а начал действовать с 1 июля.

1 июля Всемирный день борьбы против бедности. Это день солидарности с живущими в условиях крайней нужды и призыв к правительствам, международным организациям и обществу действовать для преодоления бедности, неравенства и социальной несправедливости.