Какой завтра, 1 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 июня, Международный день защиты детей. Верующие чтят память святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним. До Нового года осталось 213 дней.

1 июня 2024 года — суббота. 829-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 июня в церковном календаре – день памяти святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним. Юстин Философ был религиозным философом, богословом, учителем Церкви и одним из первых христианских апологетов. Он родился примерно в 100 году в Наблусе, на Западном берегу реки Иордан, и умер в 165 году в Риме, где его обезглавили.

Юстин получил греческое образование и сначала посещал школу философов-стоиков, но затем обратился в христианство после встречи со старым сирийским или палестинским христианином. Он основал в Риме философскую школу, где учил "истинной философии" – провозглашал науку об Иисусе Христе.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя упоминать о том, что вы видели во сне.

Запрещено ставить забор – в доме произойдет пожар.

Лучше не лениться.

Народные приметы и традиции на 1 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром радуга — ждите дождя;

звезда имеет яркий красный цвет – рожь будет наливаться;

утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи;

ветер западный — в ближайшие дни ухудшится погода;

на небе облака, но цветы желтков не закрылись – дождя не будет;

дождь — к большому урожаю льна.

1 июня на небе облака, но цветы желтцов не закрылись — дождя не будет / Фото: pixabay.com

Наши предки в этот день не шли на огород, потому что считали, что дата не для этого благоприятна. Вечер 1 июня обязательно проводили наедине с любимым человеком. Верили, что тогда семья будет счастлива.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июня

Какие завтра именины: Вера, Гаврила, Павел.

Талисманом человека, рожденного 1 июня, является соколиный глаз. Одна из разновидностей полупрозрачного кварца. Издавна верили, что соколиный глаз обладает сильными защитными свойствами.

В этот день родились:

1076 год — Великий князь Киевский, старейший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;

1903 год — новомученик Украинской греко-католической церкви, религиозный деятель, епископ УГКЦ, редемпторист Василий (Величковский);

1923 год — украинский художник-график Сергей Рябченко.

Памятные даты 1 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 июня:

794 год — король Карл Великий отказывается подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам — на соборе франкских богословов, проходившем во Франкфурте-на-Майне, он утверждает свою независимость от Византии, несмотря на то, что это шло вопреки. I;

1475 год — османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начинает осаду Кафы;

1494 год — в казначейских отчетах Шотландского королевства зафиксировали первое письменное упоминание о шотландском виски;

1533 год — коронуют Анну Болейн, новую королеву-консорт (в браке с английским королем Генрихом VIII);

1652 год — начинается битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под предводительством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского;

1831 год — во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;

1845 год – зафиксировали рекордный по дальности перелет домашнего голубя – он преодолел расстояние протяженностью 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) за 55 дней;

1893 год — в Берлине проходит премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф";

1919 год — начинается общее наступление войск Армии УНР на противобольшевистском фронте;

1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;

1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появился знаменитый ныне Супермен;

1946 год — по приговору трибунала в Бухаресте казнят пронацистского диктатора Румынского королевства (1940-1944) генерала Йона Антонеску;

1958 год — во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль становится премьер-министром Франции;

1961 год — сингл Элвиса Пресли "Surrender" выходит на первую строчку британского хитпарада;

1969 год — в Канаде на радио и телевидении запрещают рекламу табачных изделий;

1980 год — начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире "до конца этого мира";

1990 год — на экраны США выходит фильм "Вспомнить все" с участием Арнольда Шварценеггера.

Погода на 1 июня

Завтра, 1 июня, в Киеве ясно утром и днем, вечером облачно, без осадков. Во Львове после обеда на небе появятся облака, во второй половине дня дождь с грозой. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе погода продержится весь день, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +17 ночью. Во Львове — +23 днем и +15 ночью. В Харькове +29 днем и +16 ночью. В Одессе — +24 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей / Фото: Unsplash

1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей. Этот праздник был официально начат в ноябре 1949 года в Париже во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин. Оно было создано для привлечения внимания к вопросам сохранения здоровья и благополучия детей, особенно в послевоенные времена.

В 1959 году была принята Декларация прав ребенка, утвердившая равные права детей в сфере воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития. В Украине этот праздник празднуют с 1998 года.

Также 1 июня Всемирный день родителей. Этот праздник был начат Генеральной ассамблеей ООН 2012 года и приурочен к Международному дню защиты детей. Целью Всемирного дня родителей является подчеркивание роли семьи в формировании общечеловеческих ценностей и важности родителей в воспитании детей. Этот день призван обратить внимание на чрезвычайно важную роль родителей, которые независимо от их расы, веры или национальности являются главными воспитателями для своих детей.

А еще 1 июня празднуют День подтверждения новогоднего обещания. Это особый день, когда люди могут переосмыслить и обновить свои новогодние обещания. Этот день приходится на 1 июня и является прекрасной возможностью для каждого задуматься над своими достижениями и внести коррективы в свои планы для достижения желаемых целей.

1 июня Всемирный день нарциссического насилия. Нарциссическое насилие – это форма эмоционального насилия, включающая манипуляцию, газлайтинг и другие формы контроля со стороны лица с нарциссическими чертами характера. Этот день помогает распространить информацию об этой проблеме и оказать поддержку тем, кто подвергся нарциссическому насилию. Он также напоминает, что никто не заслуживает абьюзивного отношения и что исцеление возможно при наличии соответствующих ресурсов и поддержки.

Также 1 июня Всемирный день молока. Это международный день, установленный в 2001 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, чтобы признать важность молока как всемирной пищи. Он позволяет привлечь внимание к деятельности, связанной с молочным сектором, и повысить осведомленность о важности молочных продуктов для здорового питания.

А еще 1 июня празднуют Всемирный день ответственного туризма. Его отмечают в первый рабочий день июня, начиная с 2006 года. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности ответственного туризма, который сводит к минимуму негативное социальное и экологическое влияние, повышает благосостояние принимающей стороны и улучшает сервис в туристической отрасли. "Золотое" правило ответственного туризма состоит в том, чтобы относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

1 июня День ношения платья. Традиция празднования была начата 17 апреля 2010 года в США после обсуждения элегантности женского платья и культуры ее ношения.

Также 1 июня День хождения босиком. Праздник был создан с целью поддержки людей, пострадавших от стихийных бедствий. Этот день был основан организацией Soles4Souls после цунами 2004 года. С этого времени, начиная с 2005 года, было собрано более 40 миллионов пар обуви, которые были переданы детям и взрослым из малообеспеченных семей.

А еще 1 июня Всемирный день рифа. Этот день был начат в 2010 году с целью привлечения внимания общественности к коралловым рифам. Коралловые рифы – это живые организмы, состоящие из большого количества полипов и являющиеся домом для десятков тысяч морских существ.