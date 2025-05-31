Какой праздник 1 июня 2025 года / © ТСН

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1 июня 2025 года — воскресенье. 1194-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Юстина Философа и других. Его считают первым христианским мыслителем. Он родился около 100 года в Самарии в языческом окружении. С юности стал заниматься изучением философии, ища истину в словах пифагорейцев, стоиков и перипатетиков. Однако философские ученики не дали ему ответа о смысле жизни.

Однажды Юстин встретился с одним христианином, который в разговоре рассказал ему об Иисусе Христе.

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Умер Юстин около 165 года во время правления императора Марка Аврелия. Его обвинили в отказе поклониться языческим богам. Вместе с ним были схвачены и другие христиане (Харитон, Харита, Евтропий, Пеон, Иерон, Либериан). Всех их приговорили к смертной казни из-за обезглавления.

Что нельзя делать 1 июня

Не следует устраивать громкие гулянья и веселье — этот день несет мученический характер, лучше вспомнить святых в своей молитве.

Народные приметы запрещают выносить из дома воду в ведре — иначе можно “вылить” благосостояние.

Также вечером нельзя подметать пол — из дома “выметется” счастье.

Народные приметы и традиции на 1 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода 1 июня, таким будет все лето;

теплый и ясный день — к солнечному и урожайному лету;

пасмурно, идет дождь — к сырому лету;

солнце в красной дымке утром — ждите бурю;

после дождя появилась радуга — ближайшие дни будет ливень;

сильный ветер 1 июня — лето будет неспокойным, с дождями и бурями.

Какая погода 1 июня, таким будет все лето / © unsplash.com

В народе 1 июня называлось Юстин Теплый. Название связано с философом, почитаемым церковью. Считается, что этот день “открывает” дверь до теплого лета.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июня

Какие завтра именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.

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Талисманом человека, рожденного 1 июня является соколиный глаз. Минерал, относящийся к полудрагоценным камням. Считается, если коснуться соколиного глаза, то отступит любое душевное бремя.

В этот день родились:

1076 — Мстислав Великий, киевский князь (1125-1132), государственный и политический деятель, святой;

1876 год — Анна Мещерская, украинская актриса;

1923 год — Сергей Рябченко, украинский художник-график.

Памятные даты 1 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 июня:

794 год — Франкский король Карл Великий не признает постановления VII Вселенского собора о почитании икон. На соборе во Франкфурте-на-Майне он провозглашает самостоятельность от Византии, несмотря на несогласие папы Адриана I;

1475 год — Османский флот под руководством визиря Гедик Ахмеда начинает осаду крымского города Кафа;

1494 год — В финансовых документах Шотландии впервые упоминают об изготовлении виски. Производителем стал монах Джон Кор;

1533 год — Анна Болейн официально становится королевой-консортом Англии после брака с Генрихом VIII;

1652 год — Начинается битва под Батогом, где объединены войска казаков и татар под предводительством Хмельницкого разгромили польское войско;

1831 год — Исследователь Джеймс Кларк Росс открывает точное расположение Северного магнитного полюса;

1845 год — Фиксируется самый длинный перелет почтового голубя: 11 000 км из Намибии в Лондон за 55 дней;

1893 год — В Берлине проходит премьера оперы Джузеппе Верди “Фальстаф”;

1919 год — Армия УНР начинает масштабное наступление на большевистском фронте;

1935 год — В Великобритании вводят номерные знаки для авто и обязательные экзамены на водительские права;

1938 год — В США выходит первый номер журнала Action Comics, в котором появился Супермен. Комикс стоил 10 центов, а потом становится коллекционной редкостью;

1943 год — Над Бискайским заливом немцы ошибочно сбивают гражданский самолет с британским актером Лесли Говардом на борту, приняв его за самолет Черчилля;

1946 год — В Бухаресте казнят бывшего диктатора Румынии Иона Антонеску за сотрудничество с нацистами;

1958 год — Шарля де Голля назначают премьер-министром Франции во время кризиса из-за алжирского восстания. В дальнейшем он становится президентом и проводит масштабные реформы;

1961 год — Песня Элвиса Пресли “Surrender” возглавляет британский гитпарад;

1964 год — The Beatles выпускают сингл с песнями “Sweet Georgia Brown” и “Take Out Some Insurance On Me Baby”;

1967 год — Альбом The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band становится золотым и возглавляет чарты в США и Британии. Получает 4 премии “Грэмми”;

1969 год — В Канаде запрещают рекламу табачных изделий на ТВ и радио;

1980 год — начинает вещание CNN — первый круглосуточный новостной телеканал;

1981 год — Выходит новый альбом Джорджа Гаррисона Somewhere in England;

1990 год — В США проходит премьера фантастического фильма “Вспомнить все” с Арнольдом Шварценеггером.

Какой завтра праздник в Украине и мире

июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей / © unsplash.com

1 июня в Украине и мире празднуют Международный день защиты детей. Один из старейших международных праздников. Главная его цель состоит в привлечении внимания к потребностям, правам и благосостоянию детей. В Украине день был официально признан в 1998 году. Этот праздник является дополнительным напоминанием о важности создания доброжелательной и безопасной среды для развития и роста детей.

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Также 1 июня Всемирный день рифа. Относительно новый, но очень важный праздник. Коралловые рифы представляют собой сложные экосистемы, где обитает около 25% морских видов. Они защищают побережье от эрозии и штормов, также являются индикатором здоровья океана.

А еще 1 июня Всемирного дня молока. Международный праздник, посвященный молоку, одному из важнейших продуктов в мире. Оно было создано по инициативе Международной организации молочной промышленности в 1957 году. Главная его цель состоит в объединении людей в разных странах мира для популяризации молока.

1 июня празднуют Всемирный день родителей Особый праздник, призванный почтить родителей.

Также 1 июня Международный день людей, переживших рак. Выпадает на первое воскресенье июня. День посвящен тем людям, которые смогли успешно преодолеть рак. Также он создан для повышения осведомленности о важности профилактики для лечения и реабилитации.

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А еще 1 июня День работников водного хозяйства в Украине. Профессиональный праздник, который чествует тех, кто работает в области управления водными ресурсами, обеспечивает водный баланс и охрану водоемов.

1 июня в Украине празднуют День мелиоратора. Профессиональный праздник, созданный для чествования работников, занимающихся мелиорацией. Это комплекс мер по улучшению и восстановлению плодородия земли через осушение, орошение и т.д.

Также 1 июня День работников местной промышленности в Украине. Это день чествования людей, работающих в самых разных отраслях местной промышленности. Он подчеркивает важность промышленности для обеспечения региона товарами и создания рабочих мест.

1 июня празднуют Всемирный день коммуникаций. Каждый год этот праздник приходится на первое воскресенье июня.

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Также 1 июня Всемирный день нарциссического насилия. Это одна из форм психологического насилия, совершаемая людьми с нарциссическим расстройством личности или склонностью к нарциссическим чертам.