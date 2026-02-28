Какой праздник 1 марта 2026 года / © ТСН

1 марта 2026 года — воскресенье. 1466-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

1 марта верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Евдокии / © pexels.com

Завтра, 1 марта, верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Она жила во II веке в городе Илиополь (Финикия). По преданию, в молодости она вела роскошную и греховную жизнь, однако, услышав проповедь о Христе, искренне покаялась, приняла крещение и раздала свое имущество бедным. Впоследствии Евдокия стала монахиней и настоятельницей монастыря. Она вела суровую подвижническую жизнь, прославилась милосердием и духовной мудростью. Во время преследований христиан испытала мучения за веру и около 114 года приняла мученическую смерть из-за сечения мечом.

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день лошади / © pexels.com

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день лошади. Это неофициальная инициатива, посвященная чествованию лошадей и их роли в истории человечества. Лошадь на протяжении тысячелетий была надежным помощником в хозяйстве, средством передвижения и связи, участником войн и крупных исторических событий и партнером в спорте и терапии. Это день благодарности благородному животному, которое веками помогало человеку развивать цивилизацию и до сих пор остается символом силы, свободы и благородства.

1 марта Всемирный день детского телевидения и радиовещания / © pexels.com

Также 1 марта Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Выпадает на первое воскресенье марта. Был создан по инициативе UNICEF в 1991 году. В этот день теле- и радиокомпании во многих странах мира готовят специальные эфиры, проводят экскурсии в студии, организуют тематические передачи, где главными героями становятся дети. Праздник подчеркивает: детский голос должен быть услышан, а медиа — пространством развития, творчества и благополучия будущих поколений.

1 марта Всемирный день музыкальной терапии / © pexels.com

А еще 1 марта Всемирный день музыкальной терапии. Праздник начал World Federation of Music Therapy 2011, чтобы привлечь внимание к силе музыки как инструмента исцеления и поддержки. Музыкальная терапия применяется в работе с детьми, людьми с инвалидностью, военными, пациентами после инсультов, а также в гериатрии и паллиативной помощи.

1 марта празднуют Всемирный день комплимента / © pexels.com

1 марта празднуют Всемирный день комплимента. Это неофициальный, но популярный международный праздник, начатый в Нидерландах в начале XXI века как инициатива распространения добрых слов и поддержки. Идея проста: искренне сказанный комплимент ничего не стоит, но может существенно повысить настроение, укрепить отношения и подарить ощущение ценности.

1 марта День гражданской обороны / © unsplash.com

Также 1 марта День гражданской обороны. Он начат по инициативе International Civil Defence Organization (ICDO). Это система мер, направленных на защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае опасности. В современном мире риски природных катастроф, военных конфликтов и техногенных аварий остаются высокими. Осведомленность и подготовленность граждан могут сохранить жизнь и укрепить общественное благополучие.

1 марта Всемирный день иммунитета / © pexels.com

А еще 1 марта Всемирный день иммунитета. Инициатива призвана обратить внимание на значение иммунной системы для здоровья и благополучия человека. Иммунитет — это естественная защита организма от инфекций, вирусов и вредных факторов. Праздник напоминает, что забота об иммунитете — это инвестиция в долгую, здоровую и активную жизнь.

1 марта празднуют Всемирный день морской травы / © pexels.com

1 марта празднуют Всемирный день морской травы. Это международный день, провозглашенный United Nations General Assembly с целью повысить осведомленность о важности морской травы — подводных травянистых растений, формирующих подводные «луга» в пресных морях и океанах. Морская трава — эти цветущие растения, произрастающие в мелководных районах — играют ключевую роль в жизни океана и окружающей среды человека.

1 марта марта траура по людям с инвалидностью / © pexels.com

Также 1 марта День траура по людям с инвалидностью. Его цель — почтить людей с инвалидностью, убитых своими опекунами или семьями, и привлечь внимание к тому, как часто такие преступления остаются незамеченными или оправдываются обществом.

1 марта Международный день цветных женщин / © pexels.com

А еще 1 марта Международный день цветных женщин. Его цель — почтить достижения, вклад и голоса женщин разного цвета кожи, особенно тех, чьи истории и достижения часто остаются незамеченными в глобальном контексте. Инициатива берет начало в Соединенных Штатах, где организации, работавшие над защитой прав цветных женщин, положили начало этому дню как время для признания их вклада и борьбы за равные возможности. Со временем его стали отмечать не только в США, но и в разных частях света.

1 марта празднуют День детского сна / © pexels.com

1 марта празднуют День детского сна. Регулярный и достаточный сон необходим для роста мозга, внимания, обучения и памяти. Нарушения сна у детей могут оказывать влияние на поведение, настроение и способность концентрироваться. Сон помогает укреплять иммунитет, обмен веществ и физическое обновление после дня активности.

1 марта Международный день инвалидной коляски / © pexels.com

Также 1 марта Международный день инвалидной коляски. Это международная инициатива, которая имеет целью подчеркнуть важность инвалидных колясок в жизни людей с ограниченной подвижностью и способствовать формированию инклюзивного и доступного общества. День напоминает, что технические средства передвижения — это не только предмет комфорта, но и ключ к свободе, участию в жизни общества, труду, обучению и благосостоянию.

1 марта День осведомленности об управлении общественными рисками / © pexels.com

А еще 1 марта День осведомленности об управлении общественными рисками. День был начат 2019 Администрацией порта Корпус-Кристи (США) как способ отметить уникальные вызовы, с которыми сталкиваются общественные учреждения, и подчеркнуть важность роли тех, кто занимается управлением рисками в публичном секторе.

1 марта День осведомленности об аутоагрессии / © pexels.com

1 марта День осведомленности об аутоагрессии. Это международная инициатива, призванная повысить понимание вопросов, связанных с самоповреждающим поведением, и уменьшить сопровождающую ее стигму. Аутоагрессия или самоповреждение — это поведение, когда человек намеренно наносит себе физический вред (например, порезы, ожоги, удары и т.п.) без намерения убить себя, но как способ справляться с очень сильными эмоциями, тревогой или переживанием. Такие действия часто связаны с внутренней болью, стрессом, депрессией и другими психическими факторами.