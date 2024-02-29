Какой завтра, 1 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 марта, Всемирный день молитвы. Верующие чтят память святой преподобномученицы Евдокии. До Нового года осталось 305 дней.

1 марта 2024 года — пятница. 737-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 марта, церковный праздник

1 марта в церковном календаре — день памяти святой преподобномученицы Евдокии. О ее жизни известно очень мало, но, согласно преданию, вела она порочный образ жизни, потому что была очень красива. Позже отказалась от него и обратилась к Богу. За это Господь наделил ее даром чудотворения. Жила Евдокия во времена, когда велись жестокие гонения за христианами. Ее схватили язычники, долго мучили и, наконец, отрубили голову.

Что нельзя делать 1 марта

Не стоит врать — обман быстро раскроется.

Нельзя отказывать другим в помощи.

Запрещено строить планы на будущее — не исполнятся.

Народные приметы и традиции на 1 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнечная погода на урожайный год, пасмурная — на холодный и голодный;

какая погода в этот день, таким будет лето;

вьюга в этот день указывает, что весна придет поздно;

падает дождь — ждите мокрое, но теплое лето;

на рассвете туман — к хорошей весне.

Какая погода 1 марта, таким будет лето / Фото: Pexels

Наши предки ассоциировали святую Евдокию, которую часто называли Евдохией, с пробуждением весны, началом новой жизни. Поэтому верили, что тающий снег является целебным. Водой из-под него часто обливали детей, чтобы защитить от разных болезней или вылечить от недугов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 марта

Какие завтра именины: Антон, Нестор, Александр, Анна, Ольга, Евдокия, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 1 марта, является амазонит. Минерал, отличающийся голубовато-зеленоватым оттенком. Издавна верили, что украшения с амазонитом помогают побороть стресс, депрессию, лечат бессонницу и мигрени.

В этот день родились:

1983 год — украинская поэтесса Мария Дружко;

1988 год — украинский студент, активист молодежной патриотической организации "СиЧ", был убит членами ультралевой пророссийской организации в Одессе Максим Чайка;

2010 год — украинский шахматист-вундеркинд Тихон Черняев.

Памятные даты 1 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 марта:

86 год до н. э — римский полководец Сулла берет штурмом и грабит Афины;

1360 год — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупает из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который становится его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии;

1420 год — Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов;

1498 год — Васко да Гама приплывает к Мозамбику;

1504 год — происходит лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для запугивания ямайских индейцев;

1562 год — в Васси (Шампань) французские католики вырезают гугенотов, начав гугенотские войны;

1565 год — в Бразилии основывают португальскую колонию Рио-де-Жанейро;

1692 год — начало процесса над салемскими ведьмами в Новой Англии;

1767 год — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III;

1780 год — Пенсильвания становится первым штатом, запрещающим рабство;

1790 год — первая перепись населения США;

1815 год — после бегства из Эльбы близ Канна высаживается Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих поклонников;

1845 год — президент США Джон Тайлер подписывает закон о переходе Техаса под юрисдикцию США;

1872 год — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основывают первый в мире национальный парк;

1912 год — в Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м);

1928 год — в США доктор Герберт Эванс открывает шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 год — выходит в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 год — в Нью-Йорке проводят массовую демонстрацию в поддержку евреев Европы;

1947 год — начинает свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 год — президент США Джон Кеннеди объявляет о создании Корпуса Мира;

1976 год — парламент Великобритании одобряет новые правила дорожного движения, согласно которым использование пасов безопасности становится обязательным;

1977 год — в Киеве открывают памятник украинскому философу Григорию Сковороде;

1988 год — компания Apple Computer анонсирует выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh;

1991 год — шахтеры Донбасса начинают забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева);

1995 год — в ЕС вступили Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 год — вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной;

2000 год — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) принимают план слияния в платежную систему PayPal.

Погода на 1 марта

Завтра, 1 марта, в Киеве ясно, лишь к вечеру небо затянут тучи, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове ожидается пасмурная погода, хотя утром возможно небольшое прояснение, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +11 днем и +2 ночью. Во Львове — +12 днем и +5 ночью. В Харькове — +6 днем и ночью 0. В Одессе — +7 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 марта Всемирный день молитвы / Фото: Pexels

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день комплимента. На распространение идеи такого интересного праздника повлиял Национальный день комплиментов Нидерландов, хотя время его создания неизвестно. Каждый желающий может присоединиться к празднованию, сделав искренний комплимент другому человеку. Следует помнить, что приятные слова способны повысить самооценку, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние.

Также 1 марта Всемирный день иммунитета. Событие было начато в 2002 году по инициативе Всемирного здравоохранения. День был создан для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме иммунных заболеваний, увеличить интерес к укреплению своего иммунитета.

А еще 1 марта День благодарения сотрудникам. Праздник появился еще в 1995 году по инициативе Боба Нельсона, члена Recognition Professionals International. Главная ее цель состоит в привлечении внимания работодателя к важности труда сотрудников.

1 марта Всемирный день молитвы. Проходит ежегодно в первую пятницу марта. Важный для христианства праздник, объединяющий женщин-христианок во всем мире, подчеркивает силу молитвы и ее влияние на общины.

Также 1 марта День выключенных гаджетов. Интересный, хоть и неофициальный праздник, наиболее популярный в США. Оно призвано привлечь внимание человечества к зависимости детей от современных цифровых устройств, их негативному влиянию на здоровье и психику.

А еще 1 марта Всемирный день гражданской обороны. Событие было начато в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны. Дату выбрали не случайно, а в честь получения МОСО межправительственного статуса и закрепления устава организации (1972).

1 марта День осведомленности об аутоагрессии. Аутоагрессия – самоповреждение, которое может принимать различные формы (порезы, ушибы, сжигание и т.п.). Проявлениями аутоагрессии есть даже употребление алкоголя, вырывание волос, грызение ногтей или трудоголизм.

Также 1 марта День нулевой дискриминации. Главная цель этого события состоит в том, чтобы воспринять равенство, толерантность и интеграцию во всем мире. Глобальной проблемой сегодня дискриминация, которая касается миллионов людей. Она основывается на разных факторах: пол, раса, сексуальная ориентация, религия и т.д.

А еще 1 марта Всемирный день музыкальной терапии. Праздник подчеркивает важное влияние музыки на жизнь и здоровье человека. Музыкальная терапия предлагает интересный подход к исцелению. Было доказано, что музыка улучшает настроение, способствует самовыражению и преодолевает стресс.

1 марта День траура по людям с инвалидностью. Этот день — напоминание обо всех тех людях с инвалидностью, которые были убиты ухаживающими за ними.

Также 1 марта Всемирный день морской травы. Праздник показывает, насколько важна морская трава для морского биоразнообразия, смягчение последствий изменения климата и обеспечения устойчивого развития.

А еще 1 марта Международный день цветных женщин. Важное событие, посвященное вкладу и достижениям цветных женщин в мире. Оно служит мощным напоминанием о том, что существуют выдающиеся достижения женщин, независимо от культурных и этнических сред.

1 марта начинается Международный месяц идей. Это время, которое можно посвятить инновациям в разных областях жизни человека. Праздник поощряет всех проявить свое творчество и потенциал, поделиться своим видением, изменить мир к лучшему.

Также 1 марта День детского сна. Праздник был основан по инициативе Совета по педиатрическому сну. Он посвящен повышению осведомленности, оказанию поддержки, обмену ценной информацией о детском сне.

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