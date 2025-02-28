Какой завтра, 1 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 марта 2025 года — суббота. 1102-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 марта в церковном календаре – день памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Родилась в Хелиополе, Сирии, вероятно в середине первого века. Сначала она вела греховную жизнь, но после обращения в христианство стала монахиней и приняла имя Евдокия. Она была известна своей глубокой верой, молитвами и чудесами. Благодаря своей святости и благочестию, Евдокия привлекала многих людей к христианству. Евдокия прошла из-за больших страданий за свою веру и была мученически казнена при правлении императора Адриана примерно в 114 году. Она была обезглавлена, и после своей смерти осталась примером святой жизни для многих верующих.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя в этот день говорить неправду – она очень быстро раскроется.

Запрещается планировать что-то важное — не сбудется.

Не следует отказывать другим в помощи.

Народные приметы и традиции на 1 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода укажет, каким будет лето;

метель или сильный снегопад – к поздней весне;

солнечный день – к большому урожаю;

дождь – ждите мокрое, но теплое лето.

1 марта погода укажет, каким будет лето / Фото: Unsplash

Наши предки считали, что на святую Евдокию весна начинает пробуждаться, природа низвергает зимние одеяния, начиная новую жизнь. Верили, что снег, который уже начинает таять, целебный. Им обязательно обливали детей, чтобы те не болели.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 марта

Какие завтра именины: Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Александра, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 1 марта, является амазонит. Издавна верили, что этот камень помогает вылечить тромбоз, варикозное расширение вен. Также существует мнение, что амазонит омолаживает кожу.

В этот день родились:

1983 год — украинская поэтесса Мария Дружко;

1988 год — украинский студент, активист молодежной патриотической организации "СиЧ", был убит членами ультралевой пророссийской организации в Одессе Максим Чайка;

2010 год – украинский шахматист-вундеркинд Тихон Черняев.

Памятные даты 1 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 марта:

86 год до н. е. — римский полководец Сулла берет штурмом и грабит Афины;

1360 год — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупает из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который становится его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии;

1420 год — Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов;

1498 год — Васко да Гама приплывает к Мозамбику;

1504 год — происходит лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для запугивания ямайских индейцев;

1562 год — в Васси (Шампань) французские католики вырезают гугенотов, начав гугенотские войны;

1565 год — в Бразилии основывают португальская колония Рио-де-Жанейро;

1692 год — начинается процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии;

1767 год — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III;

1780 год — Пенсильвания становится первым штатом, запрещающим рабство;

1790 год — первая перепись населения США;

1815 год — после бегства из Эльбы близ Канна высаживается Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников — начинается второй этап захвата им власти во Франции, получивший название "Правление 100 дней";

1872 год — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основывают первый в мире национальный парк;

1912 год — в Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м);

1918 год — войска УНР и Германии освобождают Киев от большевиков;

1928 год — в США доктор Герберт Эванс открывает шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 год — выходит в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 год — в Нью-Йорке проводят массовую демонстрацию в поддержку евреев Европы;

1943 год — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны;

1947 год — начинает свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 год — президент США Джон Кеннеди объявляет о создании Корпуса Мира;

1976 год — парламент Великобритании одобряет новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;

1977 год — в Киеве открывают памятник украинскому философу Григорию Сковороде;

1988 год — компания Apple Computer анонсирует выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh;

1991 год — шахтеры Донбасса начинают забастовку, впервые выдвинув политические требования;

1995 год — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 год — вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной;

2000 год — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) принимают план слияния в платежную систему PayPal.

Погода на 1 марта

Завтра, 1 марта, в Киеве утром небо ненадолго укроется облаками, позже ясно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью дождь, который ослабеет до утра, прекратится днем, но вечером снова пойдет сильнее. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +5 днем и ночью. В Харькове — -1 день и -9 ночью. В Одессе — +2 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день коня / Фото: Unsplash

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день лошади. Лошади играют немаловажную роль в развитии человеческой цивилизации. Они были верными ассистентами в сельском хозяйстве, транспорте, военных походах и спорте. Даже сегодня, в эпоху технологий, лошади остаются незаменимыми во многих областях жизни – от конного спорта до терапевтических программ.

Также 1 марта День осведомленности об управлении общественными рисками. Это международная инициатива, направленная на повышение понимания рисков, влияющих на общество, и способов их эффективного управления. Этот день напоминает, что лучше предотвратить кризис, чем бороться с его последствиями. Управление рисками – это не только задача правительств, но и общая ответственность каждого из нас.

А еще 1 марта Международный день инвалидной коляски. Это особый день, посвященный людям, которые пользуются инвалидными колясками, а также работающим над улучшением их жизни. Первую механическую инвалидную коляску изобрели еще в XVI веке для короля Испании Филиппа II. Современные тележки бывают электрические, спортивные, складные и даже всепроходные. Этот день напоминает о важности равных возможностей и доступности, делая мир более комфортным для каждого.

1 марта празднуют День детского сна. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности качественного сна для малышей и маленьких детей. День детского сна напоминает, что качественный сон – это залог здорового развития малыша.

Также 1 марта Международный день цветных женщин. Это день, посвященный признанию вклада женщин разных этнических сообществ в развитие общества, а также борьбе за равные права и возможности. Этот день напоминает важность инклюзивности и равенства для всех женщин, независимо от их происхождения.

А еще 1 марта Всемирный день морской травы. Этот экологический праздник был установлен ООН в 2022 году, чтобы подчеркнуть важность морской травы для экосистем океана и борьбы с изменением климата. Морские луга покрывают около 0,2% океанического дна, но поглощают 10-18% океанического углерода. 1 гектар морской травы может производить 100 тысяч литров кислорода в день. Она исчезает в 2-3 раза быстрее, чем тропические леса, из-за деятельности человека.

1 марта День траура по людям с инвалидностью. Это день памяти людей с инвалидностью, погибших в результате насилия, пренебрежения или системной дискриминации. День, начатый в 2012 году активистами движения за права людей с инвалидностью. Обращает внимание на случаи филицида – убийств людей с инвалидностью их опекунами, родственниками или учреждениями. Призывает общество к борьбе за равные права и недопущению насилия.

Также 1 марта Всемирный день музыкальной терапии. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о пользе музыки для физического и психического здоровья. Это научно обоснованный метод лечения, использующий музыку для улучшения эмоционального, когнитивного и физического состояния человека. Ее применяют в больницах, реабилитационных центрах, школах, психологических практиках и даже для помощи людям с деменцией или посттравматическим синдромом.

А еще 1 марта День нулевой дискриминации. Его инициировала ООН и UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу) 2014 г., чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации во всех ее формах. ВИЧ-положительные люди – борьба со стигмой и обеспечение равного доступа к лечению. Этот день напоминает, что все люди имеют равные права, и каждый заслуживает уважения вне зависимости от своих отличий.

1 марта День осведомленности об аутоагрессии. Это международная инициатива, призванная повысить осведомленность о проблеме самоповреждения (аутоагрессии) и помочь людям, которые с этим сталкиваются. Аутоагрессия – это умышленное нанесение физического ущерба себе, которое не связано с попыткой суицида. Распространенная проблема – по оценкам, до 20% подростков и 5% взрослых в мире хотя бы раз в жизни прибегали к самоповреждениям.

Также 1 марта Всемирный день информационной архитектуры. Это глобальная инициатива, направленная на популяризацию информационной архитектуры (IA) и ее роль в создании понятных и удобных цифровых сред. Информационная архитектура (IA) – это структуризация, организация и представление информации для удобного доступа и использования. Она используется в вебдизайне, разработке приложений, библиотеках, поисковиках и даже в архитектуре физических пространств.

А еще 1 марта Всемирный день гражданской обороны. Его начала Международная организация гражданской обороны (ICDO) 1990 года, чтобы повысить осведомленность о важности гражданской защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям. Гражданская оборона – это система мер, направленных на защиту населения, материальных ценностей и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

1 марта празднуют Всемирный день комплимента. Это праздник добрых слов и искренних похвал, который призван сделать мир немного позитивнее. Его начали в Нидерландах в 2003 году, а впоследствии оно приобрело популярность по всему миру. Идея состоит в том, чтобы дарить не материальные подарки, а искренние слова поддержки и похвалы.

Также 1 марта Всемирный день иммунитета. Его начала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2002 году, чтобы привлечь внимание к важности иммунной системы и профилактике заболеваний. Иммунитет – это способность организма защищаться от инфекций, вирусов, бактерий и других угроз.

А еще 1 марта Международный день открытых данных. Выпадает на первую субботу марта. Это глобальная инициатива, популяризирующая использование открытых данных для развития общества, науки, бизнеса и управления. Открытые данные – это информация, которая доступна для всех, ее можно использовать, анализировать и распространять без ограничений.