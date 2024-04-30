Какой завтра, 1 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 мая, День весны и труда. Верующие чтят память пророка Иеремии. До Нового года осталось 244 дня.

1 мая 2024 года – среда. 798-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 мая в церковном календаре – день памяти пророка Иеремии. Святой древнееврейский пророк, один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он жил на 600 лет раньше Рождества Христова. Господь призвал Иеремию к пророческому служению, когда ему было 15 лет. Молодой человек сначала отказывался быть пророком, но Господь пообещал всегда быть с ним. В течение 23 лет Иеремия пророчествовал, обличая иудеев, которые забыли о Боге и поклонялись идолам. Он пророчествовал у ворот города, в храме и повсюду, где собирались люди. Ему отвечали насмешками, ругали его и даже пытались убить.

Что нельзя делать 1 мая

Нельзя давать ничего взаймы – как деньги, так и вещи.

Запрещено ссориться с родными.

Не стоит злословить и лениться.

Народные приметы и традиции на 1 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурно — зима будет морозной;

во время восхода солнца ясное небо — к знойному лету;

муравьи суетятся в муравейнике — ждите дождя;

ясная погода — такая же будет тогда, когда будут собирать пшеницу.

1 мая муравьи суетятся в муравейнике — ждите дождя / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, если в этот день мороз, то осень будет дождливая. Затем шли в поле и кланялись на три стороны света, кроме севера. Тогда начинали сеять овощи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 мая

Какие завтра именины: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 1 мая является нефрит. Полудрагоценный камень, которого очень уважают на Востоке. В Древнем Китае нефрит называли символом бессмертия.

В этот день родились:

1942 год – украинский филолог Анатолий Алексеев;

1945 год – украинский певец, народный артист Украины Василий Зинкевич;

1951 год – актер и режиссер львовского театра имени Заньковецкой, народный артист Украины Григорий Шумейко.

Памятные даты 1 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 мая:

305 год — римский император Диоклетиан добровольно отказывается от власти;

381 год — восточно-римский император Феодосий I Великий созывает Второй Вселенский (Первый Константинопольский) собор, фактически завершающий формирование государственной христианской церкви;

1328 год — по мирному договору 1328 года Королевство Англия признает независимость Шотландского королевства;

1682 год — Людовик XIV торжественно открывает Парижскую Обсерваторию;

1707 год — Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединяются в одно государство – Королевство Великобритании;

1753 год — публикуют работу "Species Plantarum" (Виды растений) Карла Линнея;

1851 год — в Лондоне, в Хрустальном дворце, происходит открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;

1919 год — в Финляндии утверждают национальный флаг;

1931 год — в Нью-Йорке проходит официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг";

1937 год — президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает акт о нейтралитете, не позволяющий США вмешиваться в военные события в Европе;

1943 год — немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах на Львовщине;

1997 год — Румыния приносит официальные извинения за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и "продажу" эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;

1999 год — тело британского альпиниста Джорджа Меллори находят на горе Эверест спустя 75 лет после его исчезновения в 1924 году;

2009 год — в Швеции легализуют однополые браки.

Погода на 1 мая

Завтра, 1 мая, в Киеве облачно с прояснениями, днем возможна гроза. Во Львове будет ясным лишь утро, во второй половине дня тучи, возможна гроза. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +12 ночью. Во Львове — +23 днем и +10 ночью. В Харькове — +24 днем и +13 ночью. В Одессе — +21 день и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 мая празднуют Международный день подсолнечника / Фото: Unsplash

1 мая в Украине и мире празднуют День распространения информации о лечебном массаже. Этот день посвящен признанию пользы терапевтического массажа для здоровья и релаксации. Основанный в 2014 году этот праздник популяризирует лечебный массаж как важную составляющую здорового образа жизни и эффективное дополнение к лечению.

Также 1 мая Международный день пудель-миксов. Это событие не только чествует этих очаровательных и разнообразных собак, но и дает возможность владельцам пуделей-миксов встретиться, обменяться опытом и насладиться днем развлечений и празднований со своими пушистыми друзьями. Пудель-миксы представляют собой гибриды, возникающие в результате скрещивания пуделя с другими породами.

А еще 1 мая День спасения носорога. Событие было создано с целью привлечь внимание к критической ситуации относительно носорогов во всем мире, и способствовать действиям в поддержку их сохранения. Этот день важен, поскольку каждые 22 часа где-нибудь в мире вылавливают одного носорога.

1 мая День весны и труда. Празднуется во многих странах. Этот праздник объединяет два важных аспекта: приход весны и признание труда тружеников. День весны и труда чествует честных тружеников, работающих для благополучия и процветания своего государства и человечества на всей планете.

Также 1 мая празднуют Международный день подсолнечника. Этот праздник был начат британским садоводом Ричардом Рейнольдсом в 2010 году. Подсолнечник символизирует гармонию между стремительно развивающимися природой и городами и является знаком лета и тепла.

А еще 1 мая Всемирный день любви. Этот праздник является символом единства и любви ко всему живому, к природе, к свободе и, конечно, к планете Земля. Основанный Фондом Любви 2004 года, Всемирный день любви призывает к мирному сосуществованию людей всех наций и культур, гармонии и безопасному существованию.

1 мая празднуют День директоров школ. Этот праздник был начат по инициативе Джанет Делария, члена Ассоциации учителей США, и с тех пор традиционно празднуется каждый год. В этот день во всем мире поздравляют директоров школ – как действующих, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе.

Также 1 мая День рождения почтовой марки. Является важным праздником для филателистов и историков по всему миру. Этот день отмечает начало новой эры в почтовой системе, когда впервые было введено в обращение клеящиеся марки. Первые почтовые марки появились в продаже 1 мая 1840 г. в Англии. Они имели изображение тогдашней королевы Великобритании Виктории и отличались по цвету и цене: черная марка стоила 1 пени, а синяя – 2 пенса.