1 мая 2026 года — пятница. 1527-й день войны в Украине.

1 мая верующие празднуют День памяти святого пророка Иеремии / © unsplash.com

Завтра, 1 мая, верующие празднуют День памяти святого пророка Иеремии. Он происходил из священнического рода и был призван Богом к пророческому служению еще в юном возрасте. Иеремия проповедовал в сложный период упадка Иудейского царства, когда народ отступал от веры, а стране угрожало вавилонское завоевание. Пророк призвал людей к покаянию, духовному обновлению и возвращению к Богу, предупреждая о неизбежной катастрофе. Из-за своих пророчеств он подвергся преследованиям, заключению и страданиям, но не отрекся от своей миссии.

1 мая в Украине и мире празднуют День весны и труда / © Pixabay

1 мая в Украине и мире празднуют День весны и труда. Он начинается с рабочего движения конца XIX века, когда работники в разных странах боролись за сокращение рабочего дня до 8 часов и достойные условия труда. После массовых протестов и стачек этот день стал символом солидарности трудящихся по всему миру. В разные исторические периоды его отмечали по-разному: в советское время это были масштабные демонстрации с лозунгами, а сегодня во многих странах он больше воспринимается как праздник весны, труда и выходного дня.

1 мая Международный день тубы / © pexels.com

Также 1 мая Международный день тубы. Он посвящен одному из самых больших и глубоких по звучанию духовых инструментов — тубе. Его положили начало в США в 1979 году, чтобы подчеркнуть роль этого инструмента в оркестрах и сделать его более заметным среди музыкантов и слушателей. В этот день в разных странах проходят концерты, флешмобы, уличные выступления и юмористические акции, где тубисты выходят на первый план и демонстрируют возможности своего инструмента. Часто музыканты шутят, что туба — это «основа оркестра», задающая глубину и ритм звучания.

1 мая Международный день подсолнечника / © pexels.com

А еще 1 мая Международный день подсолнечника. В некоторых странах в этот день сажают подсолнечники, проводят тематические акции, флешмобы и экологические мероприятия. Подсолнечник имеет особое значение в украинской культуре — он ассоциируется с родной землей, щедростью и благополучием, а также один из главных символов Украины в мире.

1 мая празднуют Всемирный день любви / © pexels.com

1 мая празднуют Всемирный день любви. Его положили начало в США в 2004 году, чтобы напомнить людям о важности безусловной любви, доброжелательности и единства между всеми людьми, независимо от национальности, возраста или убеждений. Главная идея этого дня — любовь как универсальная ценность, объединяющая общество. В настоящее время проводят разнообразные акции мира, доброты, благотворительные инициативы, а также простые жесты внимания: помощь другим, поддержку близких, проявление благодарности.

1 мая День распространения информации о лечебном массаже / © pexels.com

Также 1 мая День распространения информации о лечебном массаже. Он призван напомнить людям о пользе профессионального лечебного массажа для организма: помогает уменьшать боль в мышцах и суставах, улучшает кровообращение, снимает напряжение, способствует реабилитации после травм и операций.

1 мая День спасения носорога / © pexels.com

А еще 1 мая День спасения носорога. Он направлен на привлечение внимания к проблеме браконьерства и быстрому сокращению популяции носорогов в дикой природе. Основная угроза для этих животных — незаконная охота из-за спроса на их рога, несмотря на то, что у них нет доказанной медицинской ценности.

1 мая празднуют День директоров школ / © pexels.com

1 мая празднуют День директоров школ. Его цель — почтить работу директоров школ, отвечающих не только за административные процессы, но и за развитие учебного заведения, дисциплину, качество образования и комфортную атмосферу для учащихся и учителей.

1 мая День рождения почтовой марки / © pexels.com

Также 1 мая День рождения почтовой марки. Этот праздник празднуют филателисты — коллекционеры марок и работники почтовых служб. В разных странах в этот день проходят выставки редких марок, тематические лекции, а также выпускают специальные юбилейные серии.

1 мая День управленческого коучинга / © pexels.com

А еще 1 мая День управленческого коучинга. Он направлен на популяризацию коучинга как инструмента современного менеджмента, помогающего руководителям раскрывать потенциал работников, улучшать коммуникацию и повышать эффективность командной работы.

