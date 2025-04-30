Какой праздник 1 мая 2025 года / © ТСН

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1 мая 2025 года — четверг 1163-й день войны.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 мая, верующие празднуют день памяти святого пророка Иеремии. Иеремия родился в Анатоте, небольшом священническом городке близ Иерусалима. С юных лет он был избран Богом для особой миссии: еще до своего рождения, как Сам Пророк свидетельствует, Господь определил ему быть пророком для народов. Это призвание несло с собой огромную ответственность и неизбежные страдания.

Бог поручил Иеремии обратиться к иудеям с призывом оставить путь идолопоклонства, лжи и нравственного растления. Пророк горячо призвал соотечественников к покаянию, предупреждая: если они не обратятся к истинному Богу, то их царство будет разрушено, а народ пойдет в плен к вавилонянам.

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Однако иудеи не желали слушать. За свою верность Божьей воле Иеремия подвергся постоянным преследованиям: его оговаривали, бросали в тюрьму, избивали и унижали. Но даже под тяжестью страданий он не отрекся от своей миссии.

Иеремия вошел в историю как «плачащий пророк». Его душа болела за испорченный народ, и сердце рыдало над неизбежной катастрофой. Его слова проникнуты не осуждением, а горькой тоской: “О, если бы моя голова стала источником воды, а глаза — потоком слез, чтобы я день и ночь плакал о погибших сыновьях моего народа!”

Особенно сильным проявлением его скорби стала Книга Плач Иеремии, где каждая строчка проникнута болью по разрушенному Иерусалиму.

Несмотря на глухоту народа к его словам, все, о чем говорил пророк, вскоре стало реальностью в 586 году до Рождества Христова вавилонское войско захватило Иерусалим, уничтожило храм Соломона и отвело иудеев в изгнание Иеремия оставшихся в живых, поддерживая их.

После гибели иудеи его силой вывезли в Египет, где, по церковному преданию, он потерпел мученическую смерть от рук тех, кого стремился обратить.

Что нельзя делать 1 мая

Нельзя работать без крайней необходимости — основное внимание должно быть сосредоточено на молитве, покое души и добрых делах.

Не стоит игнорировать молитву — считалось важным помолиться за мир в мире, за родных и личную духовную стойкость.

Не следует браться за тяжелые дела без хорошей погоды — если день был дождливый, советовали отложить полевые работы.

Народные приметы и традиции на 1 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

1 мая теплый и ясный день — лето будет сухое и урожайное;

идет дождь — ждите дождливое и прохладное лето;

много росы утром 1 мая — на хороший урожай огурцов и капусты;

ветер в этот день сильный — лето будет бурным, с бурями и градом;

гром 1 мая — на теплое и урожайное лето;

утром 1 мая прохладно, но днем теплеет — лето будет сначала прохладным, а впоследствии жарким;

многие насекомые в этот день — к теплому лету и большому урожаю фруктов;

на деревьях 1 мая уже хорошо распустились листики — лето придет рано и будет длинным.

На деревьях 1 мая уже хорошо распустились листики — лето придет рано и будет длинным / © unsplash.com

В народе 1 мая носило название Веремий Запашник. Имя Веремий — это упрощенная, бытовая форма церковного имени Иеремия. Так народ лучше запоминал и передавал имена святых в ежедневном употреблении. Приложение “Запашник” связано с запахами весны: в это время природа уже полностью просыпается после зимы, в воздухе пахнут цветы, расцветают деревья, душистые травы и земля после дождей. Именно в начале мая стоит особый, опьяняющий весенний аромат.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 мая

Какие завтра именины: Игнатий, Макарий, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 1 мая является нефрит. Это ценный полудрагоценный камень, особенно высоко ценившийся в культурах Востока. В древнем Китае он считался священным символом вечной жизни и бессмертия.

В этот день родились:

1961 год — Андрей Овчинников, украинский хоккеист;

1982 год — Денис Шлега, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины (2022);

1988 год — Дмитрий Нименко, украинский хоккеист.

Памятные даты 1 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 мая:

305 год — Римский император Диоклетиан (~245–316), начавший карьеру простым солдатом и двадцать лет руководивший империей, добровольно отрекся от престола.

381 год — Император Восточной Римской империи Феодосий I Великий созвал Второй Вселенский собор (Первый Константинопольский), завершивший оформление официальной государственной христианской церкви.

408 год — Феодосий II сошел на престол Византийской империи;

1006 год — На небе зафиксирован взрыв сверхновой звезды SN 1006 — один из самых ярких астрономических феноменов в истории человечества;

1328 — Англия официально признала независимость Шотландии, подписав мирный договор;

1497 — В битве с татарами погиб митрополит Киевский Макарий. Его нетленные мощи ныне покоятся во Владимирском соборе;

1576 — Анна I и Стефан Баторий коронованы как правители Речи Посполитой;

1682 год — Король Франции Людовик XIV торжественно открыл Парижскую обсерваторию — первый крупный астрономический центр страны;

1699 год — Француз Пьер ле Мойн заложил первое европейское поселение в долине Миссисипи;

1707 год — Состоялось объединение Англии, Уэльса и Шотландии в единое государство — Королевство Великобритании;

1753 год — Вышел в свет труд «Виды растений» Карла Линнея, которая начала современную ботаническую номенклатуру;

1776 год — Адам Вайсгаупт создал в Баварии тайное общество иллюминатов;

1786 год — В Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта “Свадьба Фигаро”;

1840 год — В Великобритании впервые в истории появилась в продаже почтовая марка — знаменитая “Черная пенни”;

1851 год — В Лондоне, в Хрустальном дворце, торжественно открылась первая Всемирная выставка достижений науки и культуры;

1886 — В Чикаго состоялась массовая демонстрация рабочих, закончившаяся трагической схваткой с полицией. Эти события стали основой для провозглашения 1 мая Международным днем трудящихся;

1919 год — Финляндия официально утвердила свой национальный флаг;

1931 год — В Нью-Йорке торжественно открыт небоскреб “Эмпайр-Стейт-Билдинг”, ставший самым высоким зданием мира на несколько десятилетий;

1937 год — Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о нейтралитете, запрещавший стране вмешиваться в военные конфликты Европы;

1943 год — В городе Броды на Львовщине нацистские оккупанты осуществили массовую казнь 9 тысяч евреев;

1944 год — Выполнен первый полет немецкого реактивного самолета “Мессершмитт Me 262”;

1954 — В Сеуле преподобный Мун основал Церковь Объединения, которая впоследствии распространилась на более чем 150 стран мира;

1962 год — Страчено Адольфа Айхмана — одного из главных организаторов Холокоста;

1966 год — Студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили украинский национальный флаг на здании Киевского института народного хозяйства;

1967 год — Анастасио Сомоса Дебайле стал президентом Никарагуа;

1994 год — Во время автогонок в Сан-Марино погиб знаменитый бразильский гонщик Айртон Сенна;

1997 год — На выборах в Великобритании победу одержала Лейбористская партия, прервав 18-летнее правление консерваторов;

1997 год — Румыния официально извинилась за преследование немецкого населения во время коммунистического режима;

1998 год — Суд признал бывшего премьер-министра Руанды Жана Камбанду виновным в геноциде народности здесь 1994 года;

1999 год — Во время экспедиции на Эвересте обнаружено тело британского альпиниста Джорджа Меллори, пропавшего 75 лет назад при попытке покорения вершины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 мая празднуют День весны и труда / © unsplash.com

1 мая в Украине и мире празднуют День распространения информации о лечебном массаже. В этот день профессиональные массажисты, врачи, реабилитологи по всему миру рассказывают, почему массаж — это не только о релаксе, но и о восстановлении, поддержке физического и психоэмоционального состояния. Лечебные техники массажа практиковались еще в древнем Китае, Индии и Египте. С течением времени они стали частью не только народной, но и академической медицины.

Также 1 мая Международный день пудель-миксов. Посвящён популярным гибридам, выведенным путём скрещивания пуделей с другими породами. Эти собаки не только выглядят неотразимо, но и обладают множеством полезных качеств, что делает их любимцами многих. Пудель-миксы — это собаки, сочетающие лучшие черты пуделя с другими породами.

А еще 1 мая День спасения носорога. Носороги — древние животные, существующие на Земле со времен, когда динозавры уже вымерли. Сегодня же они на грани исчезновения. Основные угрозы их выживанию — незаконная охота на рога, имеющие высокую стоимость на черном рынке, а также разрушение их мест обитания.

1 мая празднуют Всемирный день паролей. В современном цифровом мире безопасность является первоочередной задачей. Пароли — это первый щит, защищающий нас от несанкционированного доступа к нашим аккаунтам. Однако из-за использования простых и предполагаемых паролей, таких как “123456” или “qwerty”, риск быть сломанным значительно возрастает.

Также 1 мая Международный день подсолнечника. Подсолнечник — одна из самых выращиваемых культур в мире. Он дает нам масло, широко используемое в кулинарии и косметологии, а также важный корм для животных. Кроме этого, подсолнечник активно способствует сохранению экологии: его корни удерживают почву, предотвращая его эрозию, а само растение способствует очищению воздуха.

А еще 1 мая Всемирный день любви. Призван подчеркнуть важность любви во всех ее проявлениях — от романтических чувств до безусловной поддержки близких и окружающих. Этот праздник напоминает нам, что любовь является одной из величайших сил, способных изменять нас и окружающий мир к лучшему.

1 мая празднуют День весны и труда. Он объединяет два аспекта жизни — естественное пробуждение после зимы и уважение к трудовым достижениям людей. Во многих культурах этот день отмечается как момент, когда природа возрождается, а вместе с ней и активная работа людей в разных сферах. Это также праздник солидарности трудящихся, когда упор делается на праве каждого человека на достойные условия труда и социальные гарантии.

Также 1 мая День рождения почтовой марки. Первая почтовая марка, известная как “Черный пенни” (Penny Black), была выпущена для упрощения и стандартизации почтовых услуг. До этого времени доставка писем была сложной и неструктурированной, с большими вариациями в ценах в зависимости от расстояния и веса. Появление марки позволило установить единую тарифную систему для отправки писем по всей Великобритании. Изображение королевы Виктории на марке стало символом нового этапа развития почты.