Какой завтра, 1 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 ноября 2024 года – пятница. 982-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 ноября в церковном календаре – день памяти святых бессеребренников Космы и Дамьяна. Они были братьями и врачами, жившими в III веке в Римской империи. Они были известны своей преданностью христианской вере и лечили людей бесплатно, за что получили прозвище "бессеребряные". Косма и Дамьян были одаренными врачами, которые помогали многим людям, независимо от их социального статуса или вероисповедания. Они лечили как физические, так и духовные болезни, совершая много чудесных исцелений. Братьев замучили за веру во Христа около 287 года. Их реликвии стали объектом поклонения, а память о них почитается в православной церкви 14 июля и 1 ноября по новому лианскому календарю.

Что нельзя делать 1 ноября

Не стоит злословить и ссориться.

Нельзя подвергаться унынию или унынию.

Запрещается отказывать в подаянии.

Народные приметы и традиции на 1 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодная и снежная погода — до поздней весны;

высоко летят птицы — ждите большого количества снега;

птицы летят низко — осадков не будет;

грязи и оттепели — через 4 недели начнется настоящая зима.

1 ноября высоко летят птицы — ждите большого количества снега / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. По обычаю чествовали хранительниц домашнего очага.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 ноября

Какие завтра именины: Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 1 ноября, является гематит. Давно верили, что этот камень лечит болезни крови. А еще гематит применяли для повышения давления.

В этот день родились:

1973 год — офицер ВС Украины и один из "киборгов" Донецкого аэропорта, Герой Украины Иван Иванович Зубков;

1995 год — украинский доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (псевдо Да Винчи);

1995 год — украинский военный Даниил Ляшук.

Памятные даты 1 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 ноября:

1179 год — Филипп II, первый из королевской династии Капетингов, коронуется в Реймском соборе;

1512 год — впервые открывают для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело;

1525 год — начинается экспедиция Франсиско Писарро в Перу;

1604 год — в банкетном зале королевского дворца Вайтголл в Лондоне проходит премьера трагедии Шекспира "Отелло";

1755 год — столица Португальского королевства Лиссабон полностью разрушается из-за землетрясения;

1781 год — в Габсбургской монархии упраздняют крепостное право;

1800 год — Джон Адамс становится первым президентом США, въехавшим в Белый дом;

1814 год — открывается Венский конгресс, созванный по инициативе Великобритании, Российской империи, Австрийской империи и Королевства Пруссия после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепления новых границ в Европе;

1894 год — в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявляет о создании антидифтерийной сыворотки;

1914 год — в Канаде принимают Акт, по которому украинцы — выходцы из Австро-Венгерской империи — были помещены в концлагеря, где некоторых из них содержали до 1920;

1918 год — так называемый "Ноябрьский чин" во Львове, когда украинцы взяли власть в городе, вскоре был провозглашен ЗУНР;

1922 год — прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики;

1927 год — создают футбольный клуб "Динамо" (Киев);

1936 год — Бенито Муссолини впервые называет союз Королевства Италия и Третьего Рейха "осью";

1939 год — Третий Рейх аннексирует Западную Польшу и Данциг (Гданьск);

1945 год — специальная комиссия союзников объявляет, что Гитлер мертв;

1991 год — Чечня провозглашает свою независимость;

1993 год — в Литве вводят визовый въезд для жителей СНГ;

2006 год — совершено покушение на Александра Литвиненко.

Погода на 1 ноября

Завтра, 1 ноября, в Киеве прояснится только к вечеру, без осадков. Во Львове ясно будет днем и вечером, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +13 днем и +7 ночью. Во Львове — +17 днем и +5 ночью. В Харькове — +12 днем и +3 ночью. В Одессе — +17 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день экологии / Фото: Unsplash

1 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день экологии. Этот день был основан в 1972 г. после первой всемирной конференции по экологии в Стокгольме. Его целью является повышать осведомленность людей об экологических проблемах и способствовать их решению. Каждый год на этот день организуются многочисленные мероприятия, такие как митинги, пикеты, экологические чистки и образовательные мероприятия, направленные на повышение экологического сознания и стимулирование экологически чувствительного потребления.

Также 1 ноября Всемирный день вегана. Этот день был основан в 1994 году Веганским обществом в Великобритании, чтобы отметить 50-летие его создания. Веганизм включает в себя отказ от продуктов животного происхождения, таких как мясо, молоко, яйца и мед, а также от использования продукции, тестируемой на животных или содержащей животные ингредиенты.. Веганский образ жизни направлен на уменьшение вреда животным, защиту окружающей среды и улучшение здоровья человека.

А еще 1 ноября Всемирный день бизнес-аналитики. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности бизнес-аналитики для успешного управления и принятия решений в сфере бизнеса. Бизнес-аналитика — процесс сбора, очистки, преобразования и анализа данных с целью выявления ценных образцов и знаний, которые могут помочь компаниям в принятии стратегических решений. Он играет важную роль в повышении эффективности бизнес-процессов, снижении издержек и улучшении общей производительности.

1 ноября Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Этот день предназначен для повышения осведомленности об этом редком синдроме, который впервые был описан в 1958 году. Синдром Леннокса-Гасто характеризуется высоким уровнем мастоцитов в крови, что может привести к различным симптомам, таким как анемия, лейкопения и тромбоцитопения. Этот день также направлен на поддержание исследований и улучшение диагностики и лечения этого синдрома. Чем больше людей узнают это состояние, тем больше возможностей для раннего выявления и эффективного лечения.

Также 1 ноября Международный день ароматической свечи. Этот день посвящен всем любителям ароматических свечей и их использованию для создания приятного аромата в домах, офисах и других местах. Ароматические свечи могут быть изготовлены из различных видов воска, таких как пчел, кокосовый, пальмовый и другие, и содержать разнообразные эфиры и масла, создающие различные ароматы. Они могут использоваться для релаксации, создания приятной атмосферы, а также ароматерапии.

А еще 1 ноября День нулевого меридиана. Этот день посвящен важности нулевого меридиана, являющегося основой для определения времени и координат на нашей планете. Нулевой меридиан, также известный как Гринвичский меридиан, проходит через Гринвич, Англия, и является начальной точкой для определения долготы.

1 ноября празднуют Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности юристов в обществе и улучшению отношения к ним. Юристы играют важную роль в обеспечении справедливости, защите прав людей и соблюдении законов. Этот день направлен на поддержку юристов и признание их вклада в общество.