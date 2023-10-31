Какой завтра, 1 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 1 ноября, Всемирный день вегана и День рождения Европейского союза. Верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана. До Нового года осталось 60 дней.

1 ноября 2023 года — среда. 616-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 ноября, церковный праздник

1 ноября в церковном календаре – день памяти бессеребренников Космы и Дамиана. Они рано остались без отца, поэтому воспитанием мальчиков занималась мать – святая Феодотия. Когда юноши повзрослели, стали учить врачебную науку. Господь за их благочестие даровал братьям дар исцелять больных молитвой. Бессербниками Косма и Дамиана назвали потому, что они никогда не брали плату за свою врачебную работу.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя выливать на улицу воду после купания младенца, потому что ребенок будет плохо спать и все время плакать.

В этот день не разрешается есть куриное мясо.

Не стоит браться за новые дела.

Народные приметы и традиции на 1 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: теплый день указывает на мягкую зиму;

озера и реки покрылись льдом – не стоит уже ждать потепления;

еще не все деревья сбросили листву – следующий год будет неурожайным, а зима затяжной;

выпало уже много снега – весной будет много воды;

на дорогах все еще грязно – половина зимы будет теплой.

1 ноября еще не все деревья сбросили листву — следующий год будет неурожайным, а зима затяжной. / Фото: Pexels

В народные часто говорили "Кузьминки — осенние поминки". В этот день праздновали приход зимы. А еще на Кузьму и Демьяна, как наши предки часто называли святых, играли последние свадьбы в этом году. Святых одновременно считали покровителями семейного очага и женского рукоделия. Именно с этого дня женщины садились за прядение шерсти, из которой потом вязали теплые вещи.

Погода на 1 ноября

Завтра, 1 ноября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадки не ожидаются. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +12 ночью. Во Львове — +13 днем и +8 ночью. В Харькове — +17 днем и +9 ночью. В Одессе — +18 днем и +12 ночью.

Памятные даты 1 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 ноября:

1179 год — Филипп II, первый из королевской династии Капетингов, короновался в Реймском соборе;

1512 год — впервые открывают для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело;

1525 год — началась экспедиция Франсиско Писарро в Перу;

1604 год — в банкетном зале королевского дворца Вайтголл в Лондоне проходит премьера трагедии Шекспира "Отелло";

1755 год — столица Королевства Португалия Лиссабон полностью разрушена землетрясением;

1781 год — в Габсбургской монархии упраздняют крепостное право;

1800 год — Джон Адамс становится первым президентом США, въехавшим в Белый дом;

1814 год — открывается Венский конгресс;

1894 год — в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявляет о создании антидифтерийной сыворотки;

1914 год — в Канаде принимают Акт, по которому украинцы — выходцы из Австро-Венгерской империи — были помещены в концлагеря, где некоторых из них содержали до 1920 года;

1918 год — "Ноябрьский чин" во Львове;

1922 год — прекращает существование Османская империя, провозглашение образования Турецкой республики;

1927 год — создают футбольный клуб "Динамо" (Киев);

1936 год — Бенито Муссолини впервые называет союз Королевства Италия и Третьего Рейха "осью";

1939 год — Третий Рейх аннексирует Западную Польшу и Данциг (Гданьск);

1945 год — специальная комиссия союзников объявляет, что Гитлер мертв;

1991 год — Чечня провозглашает свою независимость;

1993 год — в Литве вводят визовый въезд для жителей бывшего СНГ;

2006 год — покушаются на Александра Литвиненко.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 ноября

Какие завтра именины: Адриан, Фома, Кузьма и Демьян.

Талисманом человека, рожденного 1 ноября, является гематит. Популярен камень, который часто используют для изготовления драгоценностей. Издавна верили, что гематит подходит только уверенным в себе людям.

В этот день родились:

1861 год — украинская и поэтесса Днепровая Чайка;

1939 год — украинский режиссер, актер, народный артист Украины Федор Стригун;

1973 год — офицер ВС Украины, один из "киборгов" Донецкого аэропорта, Герой Украины Зубков Иван Иванович;

1995 год — украинский доброволец, Герой Украины Коцюбайло Дмитрий Иванович (псевдо Да Винчи).

Какой завтра день в Украине и мире

1 ноября в Украине и мире празднуют День нулевого меридиана. Решение о создании этого праздника было принято во время конференции в Вашингтоне в 1884 году, а до этого в разных странах существовали свои "нулевые меридианы". Именно на этой конференции приняли решение о том, что Гринвицкий меридиан был признан "нулевым", что значительно упростило мореходство. Считается, что первым, кто ввел термин "нулевой меридиан", был Герард Меркант 1541 года, когда создал глобус.

Также 1 ноября Международный день ароматической свечи. Впервые его отпраздновали в 2019 году, но этот праздник имеет немало поклонников во всем мире. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы напомнить людям о необходимости расслабления, наслаждения каждым мгновением своей жизни.

А еще 1 ноября Всемирный день балета. Праздник был создан в 2014 году по инициативе Лондонского королевского балета при поддержке других балетов мира. Зародился балет в Италии в эпоху Возрождения. В то время это были веселые сценки, которые играли во время карнавалов. Выступали в платьях, которые достигали щиколоток. Зрители тогда могли присоединиться к танцу по желанию, но впоследствии такие небольшие сценки превратились в самостоятельные спектакли.

1 ноября День рождения Европейского союза. Образовался Европейский союз еще 7 февраля 1992 года, но официально договор вступил в силу с 1 ноября 1993 года. Одним из тех, кто объявил об объединении стран на таком уровне, был Виктор Гюго в 1851 году. Европейским союзом называют политическое и экономическое объединение демократических стран Европы для развития, мира и процветания.

Также 1 ноября Всемирный день вегана. Идея веганства и вегетарианства возникла еще 2500 лет назад в Индии и некоторых других странах. Индуизм связывает отказ от употребления мяса со священной коровой и философией переселения душ. Буддисты и джайнисты тоже поддерживают веганство. Понятно, что Пифагор, греческий математик и философ, был вегетарианцем. Празднование отдельного дня началось в 1994 году на годовщину основания первого "Веганского союза". Последняя появилась в Великобритании в 1944 году по инициативе Дональда Уотсона. А сам термин "веган" образовался от образования слова "вегетарианец".