1 ноября 2025 года — суббота. 1346-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 ноября, верующие празднуют день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. Косьма и Дамьян жили в III веке в Малой Азии, в провинции Киликия (территория современной Турции). Их мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере, обучая их милосердию и доброте. Получив образование в области медицины, братья начали лечить различные болезни — не только телесные, но и духовные.

Они никогда не брали платы за лечение, считая, что дар исцеления — это дар Божий, а не человеческая заслуга. Их помощь была бескорыстной, поэтому народ прозвал их «бессеребренниками».

Часто братья лечили не только людей, но и животных. Их слава как хорошие врачи и праведники распространилась далеко за пределы их края.

Несмотря на то, что братья помогали всем христианам и язычникам, их вера во Христа вызвала ненависть языческих жрецов. По преданию, их коварно убил собственный учитель-врач, охваченный завистью к их славе. Когда он пригласил братьев якобы для сбора лекарственных трав, вывел их в горы и там побил камнями, а затем утопил в реке. Но Бог прославил их после смерти многочисленными чудесами.

Что нельзя делать 1 ноября

Не следует работать физически — народ говорил: “Косьма и Дамьян — работу отложи, а за здоровье молись”.

Нельзя отказывать в помощи — святые братья всегда помогали бескорыстно.

Не стоит шить, вышивать, резать, вязать или колоть — потому что “можно себя или родных покалечить” — ведь святые заботятся о здоровье.

Народные приметы и традиции на 1 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

уже выпал первый снег — он будет лежать долго;

теплый и ясный день — к ласковой зиме;

сильный ветер — ждите бури и метели зимой;

идет дождь или туман — зима будет сырая и снежная.

1 ноября сильный ветер — ждите на буре и заметили зимой / © unsplash.com

В народе 1 ноября называлось Кузьминки. Считалось, что Кузьма и Демьян замыкают землю — последний день перед настоящим холодом. Начинались девичьи вечерницы: пекли лепешки, варили кашу, пели песни, загадывали судьбу. Во многих селах молились о здоровье людей и скота, ведь святые считались целителями.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 ноября

Какие завтра именины: Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Иаков, Елизавета, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 1 ноября является гематит. Один из самых любимых минералов ювелиров, издавна ценившихся за глубокий блеск и внутреннюю силу. Считалось, что этот камень выбирает не всех: он раскрывает свою энергию только перед теми, кто полон уверенности, внутренней стойкости и силы духа.

В этот день родились:

1973 год — Зубков Иван Иванович, офицер ВС Украины, один из “киборгов” Донецкого аэропорта, Герой Украины.

1995 год — Дмитрий Коцюбайло (псевдо Да Винчи), украинский доброволец, Герой Украины;

1995 год — Даниил Ляшук, украинский военный.

Памятные даты 1 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 ноября:

1179 год — в величественном Реймском соборе состоялась коронация Филиппа II, представителя династии Капетингов, ставшего первым ее монархом на французском престоле;

1512 год — в Ватикане впервые открыли для посетителей знаменитую Сикстинскую капеллу, украшенную гениальными фресками Микеланджело;

1525 год — испанский конкистадор Франсиско Писарро начал свою экспедицию в Перу;

1604 год — в лондонском королевском дворце Вайтголл, в его Пирском зале, впервые поставлена шекспировская трагедия “Отелло”;

1755 год — страшное землетрясение полностью разрушило португальскую столицу Лиссабон;

1781 год — во владениях Габсбургов официально отменено крепостное право;

1800 год — президент Соединенных Штатов Джон Адамс впервые поселился в новом Белом доме;

1814 год — начал работу Венский конгресс (длился до 9 июня 1815), созванный по инициативе ведущих европейских государств — Великобритании, России, Австрии и Пруссии для восстановления монархического порядка после наполеоновских войн и определения новых границ Европы;

1894 год — французский микробиолог Эмиль Ру в Париже объявил о создании антидифтерийной сыворотки;

1914 год — согласно Акту о военных мероприятиях, в Канаде были интернированы украинцы, которые рассматривались как “подданных враждебных государств”;

1918 год — во Львове состоялся Ноябрьский чин: украинские войска взяли власть в городе, что стало началом провозглашения Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР);

1922 год — после отмены султаната окончательно прекратила существование Османская империя;

1927 год — в Киеве основан футбольный клуб “Динамо”;

1936 год — итальянский диктатор Бенито Муссолини впервые назвал союз Италии и Германии “осью”, положив начало понятию “ось Рим-Берлин”;

1945 год — Специальная союзническая комиссия официально подтвердила факт смерти Адольфа Гитлера;

1991 год — Чечня объявила о своей независимости от Российской Федерации;

1993 год — Литва ввела визовый режим для граждан стран СНГ, утвердив свой новый внешнеполитический курс после восстановления независимости;

2006 год — в Лондоне произошло покушение на бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, впоследствии скончавшегося от отравления радиоактивным полонием.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день экологии. / © unsplash.com

1 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день экологии. Создано с целью подчеркнуть важность науки об экологии, а также осознание взаимосвязей между живыми организмами и окружающей средой. Этот день призван обратить внимание на экологические проблемы: загрязнение, изменение климата, потери биоразнообразия, лесные пожары и другие угрозы окружающей среде.

Также 1 ноября Всемирный день бизнес-аналитики. Это праздник не только для тех, кто официально имеет титул “Business Analyst”, но и для всех, кто осуществляет функции анализа бизнеса: продукт-менеджеров, аналитиков данных, системных аналитиков, консультантов по процессам и тому подобное.

А еще 1 ноября Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Это редкий и тяжелый эпилептический синдром, обычно начинающийся в детстве. Часто сопровождается разнообразными формами приступов, когнитивными нарушениями, задержками развития и трудностями с обучением.

1 ноября празднуют Всемирный день сумчатого муравьеда. Выпадает на первую субботу ноября. Это международный день чествования животных-муравьедов, в котором призывают к защите этих видов и повышению осведомленности об угрозах их существованию.

Также 1 ноября Международный день ароматической свечи. Его цель — посвятить день всем тем приятным моментам, когда свет и аромат свечи дарят уют, покой и особую атмосферу в доме. Это праздник неформальный, популярный среди любителей ароматерапии, декора дома, спа-ритуалов и ценящих уют и эстетику.

А еще 1 ноября День нулевого меридиана. “Нулевой меридиан” — это воображаемая линия долготы 0°, которая служит отправной точкой для измерения восточного и западного направлений на глобусе. Эта линия была выбрана во время Международной меридианной конференции 1884 года, на которой делегаты из 25 стран решили установить единый “приводной меридиан” для всего мира. Они большинством голосов избрали меридиан, проходящий через Королевскую обсерваторию Гринвича (Лондон).

1 ноября празднуют День рождения Европейского Союза. День напоминает о ценностях Европейского Союза: мир, стабильность, демократия, права человека, сотрудничество и солидарность.

Также 1 ноября Всемирный день вегана. Его положил начало Веганскому союзу Великобритании (The Vegan Society) 1994 года, чтобы отпраздновать основание веганского движения 1944 года. День призван повысить осведомленность о веганстве, его этических, экологических и здоровых аспектах.