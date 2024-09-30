Какой завтра, 1 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 октября, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества. Верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. До Нового года остался 91 день.

1 октября 2024 года — вторник. 951-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник берет свое начало с событий, произошедших в 910 году в Константинополе (современный Стамбул). По легенде, во время осады города врагами, жители молились во Влахернском храме, когда святой Андрей Юродивый увидел видение Пресвятой Богородицы. Она предстала перед людьми и покрыла их своим омофором (покровом), что символизировало ее защиту. После этого враги отступили, и город был спасен. В Украине Покров Пресвятой Богородицы имеет особое значение. Этот праздник также отмечается как День украинского казачества, поскольку казаки считали Богородицу своей покровительницей. Они молились ей перед битвами, а икона Покрова была в каждом казацком шалаше.

Что нельзя делать 1 октября

Не стоит многое переживать, думать о негативном.

Нельзя лениться, иначе будут проблемы с финансами.

Запрещается в этот день убирать паутину.

Народные приметы и традиции на 1 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: журавли уже летят в тёплые края — скоро придет настоящая зима;

какая погода в этот день, такой она будет и 1 апреля;

птицы не спешат улетать в теплые края – зимой еще не ждите;

сорняк вырос высоким — до большого количества снега.

Какая погода 1 октября, такой она будет и 1 апреля. / Фото: Unsplash

По давним обычаям украинцев именно на Покров заканчивался период сватов. Начиналась пора свадебных гуляний, которая могла продолжаться целый месяц. Период считался благоприятным для празднования, потому что собрали урожай, в поле заканчивались все работы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 октября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.

Талисманом человека, рожденного 1 октября является жадеит. Камень обладает массой лечебных свойств. К примеру, издавна верили, что жадеит улучшает сон, создает в жизни гармонию.

В этот день родились:

1970 год – украинский футбольный вратарь, бывший президент Профессиональной футбольной лиги Украины, боец Вооруженных сил Украины Святослав Сирота;

1981 год – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ;

1986 год – украинский предприниматель, политик, Народный депутат Украины 9-го созыва Шинкаренко Иван Анатольевич.

Памятные даты 1 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 октября:

331 год до н. э. — в битве у Гавгамелей (Месопотамия) Александр Македонский одерживает победу над персидским царем Дарием III;

1648 год – казацкие полки захватывают крепость Кодак в Запорожье;

1661 год — в Королевстве Англия проходит первая гонка на яхтах: король Карл II обгоняет своего брата Джеймса;

1727 год — на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избирают гетманом;

1871 год — в Киеве начинает работу Коллегия Павла Галагана;

1919 год — заканчивается польско-украинская война (1918-1919);

1926 год — Киевский оперный театр получает название Киевская государственная академическая украинская опера (сегодня Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко);

1931 год — становится в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод;

1938 год – немецкие войска входят на территорию Чехословакии;

1949 год – в Пекине провозглашают создание Китайской Народной Республики;

1959 год — в Киеве создают Общество культурных связей с украинцами за рубежом.

Погода на 1 октября

Завтра, 1 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который к утру кончится. В Харькове без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +12 ночью. Во Львове +11 днем и +5 ночью. В Харькове +24 днем и +15 ночью. В Одессе +21 день и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц / Фото: ТСН.ua

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц. это государственный праздник, который отмечается каждый год 1 октября. Этот праздник был начат 14 октября 2014 года указом Президента Украины, сначала под названием "День защитника Украины". В 2021 году праздник был переименован в "День защитников и защитниц Украины" для установления гендерного равенства. История праздника Праздник был создан для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, а также поддержки военных традиций и патриотического духа в обществе. Выбор даты не случаен: в этот день празднуют праздник Покрова Пресвятой Богородицы, традиционно считающейся покровительницей украинского войска. С 2023 года, после перехода на новоюлианский календарь, праздник перенесен на 1 октября.

Также 1 октября День украинского казачества. Этот праздник был установлен указом Президента Украины 7 августа 1999 года. История праздника День украинского казачества имеет глубокие исторические корни. Казаки считали Покров своей покровительницей и молились ей перед битвами. Они верили, что Богородица ограждает их от врагов. Традиции празднования В этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные истории и культуре казачества. Проходят фестивали, реконструкции битв, выставки и другие культурные события, напоминающие о славных временах казацких времен. Значение для современной Украины День украинского казачества подчеркивает важность казачьих традиций в формировании национальной идентичности и государственности Украины. Этот праздник также есть возможность почтить память тех, кто боролся за свободу и независимость Украины.

А еще 1 октября Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году с целью повышения осведомленности о вызовах и возможностях, связанных со старением населения. Праздник был начат для признания вкладов пожилых людей в общество и для повышения осведомленности об их потребностях. Со временем этот день стал важным для многих стран, организующих различные мероприятия, посвященные пожилым людям.

1 октября празднуют Международный день музыки. Этот праздник был основан в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Идея создания Международного дня музыки принадлежит известному скрипачу и дирижеру Иегуди Менухину. В 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне было принято решение о проведении этого праздника. Первое празднование прошло 1 октября 1975 года.

Также 1 октября Всемирный день вегетарианства. Этот праздник был основан Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и одобрен Международным союзом вегетарианцев в 1978 году. Целью Всемирного дня вегетарианства является повышение осведомленности о преимуществах вегетарианского образа жизни, которые включают уменьшение страданий животных, снижение влияния на окружающую среду, улучшение физического состояния и снижение риска многих заболеваний. Этот день начинает "Месяц вегетарианской осведомленности", который проходит до 1 ноября, когда празднуют Всемирный день вегана.

А еще 1 октября Всемирный день татуировщика. Этот праздник был основан в 2005 году сообществом тату-профессионалов и считается неофициальным "Новым годом" для мастеров тату-индустрии. История праздника Идея создания этого праздника возникла в начале XXI века среди тату-мастеров. Они решили объединиться и отмечать этот день ежегодно, чтобы подчеркнуть важность татуировки как формы искусства и самовыражения.

1 октября празднуют Международный день охраны енотов. Этот праздник был начат 2002 году девушкой из Калифорнии, которая стремилась повысить осведомленность о важности енотов для экосистемы. Цель праздника Основная цель Международного дня охраны енотов — повышение осведомленности общества о ценности этих животных и предотвращение уничтожения их среды обитания. Еноты играют важную роль в поддержании экологического баланса, поедая вредных грызунов и насекомых, а также перенося семена растений.

Также 1 октября Всемирный день какао и шоколада. Этот праздник был начат для чествования какао и шоколада, которые доставляют радость многим людям по всему миру. История праздника Идея празднования Всемирного дня какао и шоколада возникла во Франции в 1995 году. Сначала это был национальный праздник, но со временем он приобрел популярность в других странах.

А еще 1 октября Международный день кофе. Этот праздник был начат в 2015 году по инициативе Международной кофейной организации (ICO) и впервые праздновался в Милане во время Expo 2015. Этот день посвящен празднованию разнообразия, качества и пристрастия к кофе. Это также поддерживает миллионы фермеров, которые выращивают кофе по всему миру. В этот день многие кафе и компании предлагают бесплатный кофе или скидки, а также проводят различные мероприятия и акции.

1 октября празднуют День социолога Украины. Этот профессиональный праздник был начат по инициативе делегатов Львовского регионального отделения Социологической ассоциации Украины на VII съезде САУ 2011 года. Этот день посвящен чести важности социологии как науки и труда социологов, которые помогают нам лучше понимать общество, его структуру и законы развития. Социологи проводят исследования, анализируют функционирование социальных институтов, изучают взаимодействия между сообществами и разрабатывают рекомендации по улучшению социально-психологических условий в обществе.

Также 1 октября Международный день Гоше. Этот день был начат в 2014 году Европейским альянсом Гоше (European Gaucher Alliance) с целью повышения осведомленности о болезни Гоше. Болезнь Гоше – это редкое генетическое заболевание, возникающее из-за дефицита фермента глюкоцереброзидазы. Это приводит к накоплению определенных жиров в различных органах и тканях тела, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Симптомы могут включать увеличение печени и селезенки, анемию, тромбоцитопению и костные заболевания.