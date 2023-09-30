Какой завтра, 1 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 1 октября, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День учителя в Украине. Верующие празднуют праздник Покрова Пресвятой Богородицы. До Нового года остался 91 день.

1 октября 2023 — воскресенье. 585-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 октября, церковный праздник

1 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен чудесному явлению Богоматери верующим. Согласно церковным преданиям именно в этот день 910 года войско Аскольда осадило город Константинополь. Жители византийской столицы обратились к Богородице с молитвами и просьбой о помощи. По рассказам, она появилась над городом и укрыла своим покровом (омофором), после чего враги не смогли больше увидеть людей. Город был защищен.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя заниматься тяжелой и грязной работой, поэтому нельзя стирать, убирать, копать и т.д.

Категорически запрещено ругаться, злословить.

Нельзя брать или одалживать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 1 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже улетели журавли — зима придет рано;

снег выпал на Покров — зима будет морозной и снежной;

на Покрову сыграть свадьбу — к счастливому браку;

какая погода, такова вся зима будет.

Какая погода 1 октября, такова вся зима будет / Фото: Pexels

Считалось, что праздник Покрова – это счастливый день, приносящий любовь и удачу, поэтому на этот день часто назначали свадьбу. А еще прощались осенью и встречали зиму. Чтобы зимой жить в изобилии, наши предки совершали разнообразные обряды. К примеру, в этот день разводили впервые за осень огонь в печи, используя для этого только ветви плодовых деревьев.

Погода на 1 октября

Завтра, 1 октября, в Киеве ясно утром, во второй половине дня небо затянется облаками, без осадков. Во Львове утром и днем безоблачно, но вечером небо пасмурнее, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +15 ночью. Во Львове +18 днем и +8 ночью. В Харькове +25 днем и +12 ночью. В Одессе +26 днем и +15 ночью.

Памятные даты 1 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 октября:

331 год до н. э. — в битве у Гавгамелей (Месопотамия) Александр Македонский одерживает победу над персидским царем Дарием III;

1648 год — казацкие полки захватывают крепость Кодак на Запорожье;

1661 год — в Королевстве Англия проходит первая гонка на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса;

1727 год — на генеральном совете в городе Глухове Даниил Апостол избран гетманом;

1871 год — в Киеве начинает работу Коллегия Павла Галагана;

1919 год — кончилась польско-украинская война (1918-1919);

1926 год — Киевский оперный театр получает название Киевская государственная академическая украинская опера, (сегодня Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко);

1931 год — становится в строй и выпускает первый трактор Харьковский тракторный завод;

1938 год — немецкие войска входят на территорию Чехословакии;

1941 год — подписывают трехстороннее соглашение, согласно которому США и Великобритания обязывались предоставить СССР материальную помощь;

1948 год — начинается эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км;

1949 год — в Пекине провозглашают создание Китайской Народной Республики;

1959 год — в Киеве создают Общество культурных связей с украинцами за рубежом;

1960 год — на Запорожском автомобилестроительном заводе начинается производство серийных машин ЗАЗ-965 "Запорожец".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 октября

Какие завтра именины: Георгий, Александр, Алексей, Иван, Николай, Михаил, Петр, Роман, Вера, Мария.

Талисманом человека, рожденного 1 октября, является жадеит. Камень был известен еще жрецам древних Майя. Жадеит считался настоящим оберегом, приносившим удачу и счастье.

В этот день родились:

1858 год — украинский писатель, автор многочисленных прозаических произведений о героике Запорожской Сечи Адриан Кащенко;

1970 год — украинский футбольный вратарь, бывший президент Профессиональной футбольной лиги Украины, боец Вооруженных сил Украины Святослав Сирота;

1981 год — украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.

Какой завтра день в Украине и мире

1 октября День учителя в Украине / Фото: pixabay.com

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. Ежегодно вместе с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник был создан, чтобы почтить память защитников нашего государства и поблагодарить тех, кто сегодня защищает его границы от врага.

Также 1 октября — День украинского казачества. Дату выбрали не случайно, ведь казаки очень чтили Покров Богородицы и даже строили храмы в ее честь. В этот день сечевики выбирали своих атаманов.

А еще 1 октября — День территориальной обороны Украины. Его ввел президент Владимир Зеленский – приходится ежегодно на 1 октября. В 2017 году министр обороны Украины разработал проект усовершенствования организации территориальной обороны.

1 октября — День учителя в Украине. Этот праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье октября. Учащиеся чаще всего поздравляют учителей в пятницу, а не в воскресенье. День учителя в Украине начали праздновать в 1994 году после того, как 11 сентября был издан указ президента "О Дне работников образования". 5 октября — дата Международного дня учителя.

Также 1 октября — Международный день африканской диаспоры. В наши дни африканская диаспора — это результат порабощения народов Африки, долгое время принудительно переселяемых в другие страны. Население континента когда-то продавали как рабов, поэтому в некоторых странах (США, Бразилия и др.) многие африканского происхождения.

А еще 1 октября — Международный день кофе. Праздник был создан по инициативе Международной организации кофе в 2015 году. Кофе – популярный напиток, который любят в разных странах мира. Первоначально кофейные зерна использовали в Эфиопии как еду. А первое кафе открыли в Стамбуле в 1554 году.

1 октября празднуют Всемирный день какао и шоколада. Событие было начато в 2010 году по инициативе Французской академии шоколада в Милане. В то время его часто называли "пищей богов". Интересно, что ацтеки Майя употребляли не только плоды, но и измельченную мякоть.

Также 1 октября — Всемирный день вегетарианства. Вегетарианство не новое явление, ведь его принципы существовали с давних времен и во многих культурах. Подобная идеология даже практиковалась некоторыми религиозными группами в Древнем Египте за 3000 лет до нашей эры.