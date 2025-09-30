Какой праздник 1 октября 2025 года / © ТСН

1 октября 2025 года — среда. 1315-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 октября, верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Его истоки уходят в Х век. В Константинополе, во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, произошло знамение: во время ночной молитвы преподобный Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием увидели Богородицу, простершую свой омофор (покров) над людьми. Это было воспринято как знак Ее покровительства и защиты всех христиан. Покров символизирует покровительство, защиту и духовную поддержку Божией Матери для всех, кто с верой обращается к ней. Этот праздник учит доверять Ее небесному покрову и искать в молитве мира и силы.

Что нельзя делать 1 октября

Запрещается тяжело работать — считается, что Богородица накрывает землю “покровом”, а потому нарушать его в этот день трудом большой грех.

Нельзя заниматься хозяйством в огороде — земля “отдыхает”.

Не следует отказывать в помощи — люди верили, что Матерь Божья обязательно воздаст добром за добрые поступки.

Народные приметы и традиции на 1 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и теплая погода — к короткой и мягкой зиме;

на Покров дождь — ждите затяжную зиму с частыми оттепелями;

южный ветер — будет теплая зима;

на деревьях еще много листьев — до долгой зимы;

гуси улетают в теплые края на Покров — зима придет рано;

белки активно утепляют гнезда — ждите лютую зиму.

1 октября гуси улетают в теплые края на Покров — зима придет рано / © Pixabay

В народе 1 октября носило название Покров. Кроме того, что это важный церковный праздник, желтые листья уже покрывают землю своим “покровом”. А еще с этого дня начинаются настоящие холода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 октября

Какие завтра именины: Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера.

Талисманом человека, рожденного 1 октября является жадеит. Камень наделяют многочисленными целительными силами. В частности, еще с давних времен существовало убеждение, что жадеит способен дарить спокойный сон и приносить в человеческую жизнь чувство гармонии и равновесия.

В этот день родились:

1970 год — Святослав Сирота, украинский футбольный вратарь, бывший президент Профессиональной футбольной лиги Украины, боец Вооруженных сил Украины;

1981 год — Александр Хвощ, украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр;

1986 год — Шинкаренко Иван Анатольевич, украинский предприниматель, политик, Народный депутат Украины 9-го созыва.

Памятные даты 1 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 октября:

331 год до н. э. — у Гавгамелей в Месопотамии происходит решающее сражение: войска Александра Македонского громят персидскую армию царя Дария III, окончательно пошатнув могущество Ахеменидов;

1648 год — казацкие отряды обретают стратегическую крепость Кодак на Запорожье, закрепив победное продвижение восстания;

1661 год — в Королевстве Англия проходит первая в истории гонка на яхтах: король Карл II собственноручно побеждает в соревновании своего брата Джеймса;

1727 год — в Глухове на генеральном совете казацкой старшины гетманом избирают Даниила Апостола;

1871 год — в Киеве начинает деятельность Коллегия Павла Галагана — одно из самых престижных учебных заведений Украины XIX века;

1919 год — завершается польско-украинская война 1918-1919 годов;

1926 год — Киевский оперный театр получает название Киевская государственная академическая украинская опера;

1929 год — в Украинской СРР начинаются массовые аресты деятелей культуры и науки по делу придуманного сталинским режимом Союза Освобождения Украины (СВУ);

1938 год — войска нацистской Германии вступают на территорию Чехословакии;

1941 год — подписывают трехстороннее соглашение, согласно которому США и Великобритания обязуются поставлять СССР материальные ресурсы для войны против Германии;

1948 год — начинает работу газовая магистраль Дашава-Киев протяженностью 513 км;

1949 год — в Пекине торжественно провозглашают создание Китайской Народной Республики;

1959 год — в Киеве образуют Общество культурных связей с украинцами за рубежом;

1960 год — на Запорожском автомобилестроительном заводе стартует серийное производство малолитражных автомобилей ЗАЗ-965 “Запорожец”;

1967 год — советское телевидение впервые начинает регулярную речь в цветном формате;

2024 год — Иран совершает массированный ракетный удар по территории Израиля.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц / © Pixabay

1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц. Дата выбрана неслучайно: 1 октября также отмечается Покров Пресвятой Богородицы, которая в украинской традиции считалась покровительницей казачества. Именно на Покров казаки давали присягу, строили церкви и праздновали свои победы. Таким образом, праздник объединяет духовную, историческую и национальную символику. Современная традиция начала формироваться после начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году. 2015 президент Украины провозгласил 1 (ранее 14) октября Днем защитника Украины, а с 2021 праздник был официально расширен на День защитников и защитниц Украины, признавая вклад женщин в оборону государства.

Также 1 октября День украинского казачества. Казачество было военно-общественным явлением, которое сформировалось на украинских землях в XV-XVII веках. Запорожские казаки играли ключевую роль в борьбе за независимость и сохранение культуры украинского народа. Считалось, что Пресвятая Богородица — покровительница войска и заступница в бою. На Покров казаки традиционно давали присягу, праздновали свои победы и проводили обряды в защиту общины. Именно поэтому день Покрова Пресвятой Богородицы был установлен как День украинского казачества.

А еще 1 октября День социолога в Украине. Дата праздника была выбрана не случайно. 1 октября 1874 Михаил Драгоманов, выдающийся украинский ученый, опубликовал свою габилитационную лекцию, в которой впервые употребил термин “социология” в украинской научной среде. Этот момент считается началом развития социологии Украины.

1 октября празднуют Всемирный день открытки. Этот праздник, начатый в 2019 году, должен отметить 150-летие первой официальной открытки, присланной в Австрии 1 октября 1869 года. Она была известна как “Correspondenz-Karte” и была выпущена австрийским правительством в 1869 году. Эта открытка имела предварительно оплаченную почтовую марку и предназначена для коротких сообщений. Ее введение стало революционным шагом в развитии почтовой связи, поскольку позволяло людям быстро и экономически обмениваться сообщениями.

Также 1 октября Международный день Гоше. Болезнь Гоше — редкое генетическое заболевание, влияющее на способность организма расщеплять определенные жиры, что приводит к их накоплению в клетках и органах. Это может приводить к различным симптомам, таким как увеличение печени и селезенки, анемия, костные проблемы и другие осложнения.

А еще 1 октября Всемирный день воздушного шарика. Праздник приходился на первую среду октября и был начат в 2000 году американцем Джеффом Брауном из Аляски. Целью праздника является не только развлечение, но и популяризация искусства твистинга (создание фигур из шаров) и декорирование помещений с помощью шаров.

1 октября празднуют Международный день кофе. Идея Международного дня кофе принадлежит Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), которая начала его в 2015 году. Цель — подчеркнуть важность кофейной индустрии для экономики разных стран и способствовать популяризации культуры ответственного потребления.

Также 1 октября Всемирный день какао и шоколада. Праздник был начат международными ассоциациями производителей какао и шоколада для популяризации этих продуктов и важности их производства для экономики разных стран. Считается, что дата 1 октября выбрана для сочетания с другими пищевыми и сладкими осенью.

А еще 1 октября Международный день охраны енотов. Праздник был начат в 2002 году молодой девушкой из Калифорнии, которая стремилась привлечь внимание к важности енотов в природе и изменить их имидж из “вредителей” на “полезных жителей экосистемы”.

1 октября празднуют Всемирный день вегетарианства. Этот праздник призван популяризировать вегетарианский образ жизни, привлекать внимание к этическим, экологическим и здоровым аспектам отказа от потребления мяса. Всемирный день вегетарианства был начат в 1977 году Международным вегетарианским союзом. Идея заключалась в том, чтобы объединить вегетарианцев мира, повысить осведомленность о пользе растительного питания и показать пример нравственного отношения к животным.

Также 1 октября Международный день музыки. Он был начат в 1975 году Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО. Идея заключалась в том, чтобы отмечать музыку как важную часть культуры, просвещения и духовного развития человека. Праздник напоминает, что музыка имеет силу объединять общество и вдохновлять творчество.

А еще 1 октября Международный день пожилых людей. Он был начат ООН 1990 как часть глобальной инициативы по повышению уровня защиты прав и достоинства пожилых людей. Празднование 1 октября символически подчеркивает начало осени жизни, напоминая об уважении и заботе о старшем поколении.

1 октября празднуют День геронтолога. День геронтолога совпадает с Международным днем пожилых людей, что подчеркивает важность профессии геронтолога для общества. Инициатива празднования направлена на повышение престижа геронтологии и привлечение внимания к проблемам старения, социальной и медицинской поддержки пожилых людей.

Также 1 октября День Ветерана в Украине. День ветерана был установлен в 2018 году указом президента Украины. Он призван создать официальную возможность для чествования тех, кто прошел службу в войсках и правоохранительных органах, принял участие в боевых действиях и миротворческих миссиях.