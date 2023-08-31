Какой завтра, 1 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 1 сентября День знаний. Верующие чтят память преподобного Симеона Столбника. До Нового года остался 121 день.

1 сентября 2023 года – пятница. 555-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 сентября, церковный праздник

1 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. С самого детства Симеон интересовался Священным Писанием, часто ходил в храм. Когда ему исполнилось 18 лет, принял монашеский постриг, соблюдал пост и совершил немало подвигов. Вскоре люди стали приходить к святому, чтобы получить совет и исцеление.

Однако такое внимание людей не нравилось Симеону, поэтому он решил удалиться, построил столб, а возле него построил небольшую хижину. Там он проводил почти все время в молитвах. Его считают первым святым, который изобрел отшельникство.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено путешествовать, потому что поездка обернется проблемами и испытаниями.

Не стоит подметать в этот день пол, потому что можно вымести любовь.

Не выбрасывайте объедки со стола, лучше их отдать нуждающимся.

Народные приметы и традиции на 1 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер – хорошо уродит овес;

месяц рогами вверх – ждите хорошую погоду в ближайшие дни, если рога "смотрят" вниз – будет непогода;

какая погода 1 сентября, такова будет вся осень;

утром туман — зима будет снежной;

листья начали опадать с орешника — пора выкапывать свеклу.

1 сентября листья начали опадать с орешника — пора выкапывать свеклу / Фото: Pexels

Издавна было принято 1 сентября убирать в доме, мыть окна, вообще приводить дом в порядок к осени. Так как спели уже овощи с нового урожая, из них готовили разные блюда. А девушки гадали на орехах — клали на стол грецкий орех и спрашивали у него, откуда придет суженый. В какую сторону орех покатится, оттуда и ждали жениха.

Погода на 1 сентября

Завтра, 1 сентября, в Киеве пасмурно, ночью дождь, который утром перерастет в дождь с грозой, а после обеда сменится мелким дождем, который прекратится к вечеру. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями весь день, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +20 ночью. Во Львове — +22 днем и +15 ночью. В Харькове — +30 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.

Памятные даты 1 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 сентября:

1804 год — немецкий астроном Карл Людвиг Гардинг открывает третий астероид Юнону;

1819 год — впервые ставят на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1859 год — Кэррингтон и Годжсон независимо открывают вспышки на Солнце;

1866 год — открывают железнодорожную магистраль на участке Одесса – Балта длиной 257 верст;

1898 год — открывается Киевский политехнический институт;

1919 год — в ночь на 1 сентября в результате тактических просчетов командования (генерал Кравс) столицу Украины сдают деникинцам под руководством генерала Бредова;

1923 год — Большое кантосское землетрясение в Восточной Японии;

1939 год — нападением Германии на Польшу начинается Вторая мировая война в Европе;

1964 год — в Киеве открывают первый в Украине широкоформатный кинотеатр: "Украина";

1996 год — в Украине вводят национальную валюту — гривну;

2001 год — наказание казнью в украинском судопроизводстве заменяют пожизненным заключением;

2006 год — в Крыму начинает работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR;

2008 год — премьерный показ украинского телевизионного мультсериала Легенды Украины;

2014 год — украинские силы выходят из Луганского аэропорта во время Войны на востоке Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Николай, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 1 сентября, является топаз. Драгоценный камень, известный человечеству с давних времен. Издавна верили, что топаз обладает магическими свойствами. В частности, желтые камни использовали разные астрологи и экстрасенсы.

В этот день родились:

1856 год — французский микробиолог, эколог и почвовед украинского происхождения Сергей Виноградский;

1925 год — украинский ученый, политик Игорь Юхновский;

1937 год — украинский мастер миниатюр Николай Сядристый.

Какой завтра день в Украине и мире

1 сентября в Украине празднуют День знаний / Фото: Pexels

1 сентября в Украине празднуют День знаний. Начало обучения детей в Украине традиционно связано с началом осени. Примечательно, что на территории Киевской Руси (современная Украина) первую школу открыл князь Владимир Великий. Случилось это в 988 году. А первое высшее учебное заведение в Украине, Острожская школа-академия, было открыто в 1576 году. День знаний в Украине был официально установлен в 1999 году законом "Об общем среднем образовании".

Также 1 сентября — Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера. Этот недуг сегодня болеет более 50 миллионов мужчин и женщин по всему миру. Это наиболее известная форма деменции, являющаяся хроническим и постоянно прогрессирующим синдромом, вызванным дисфункцией мозга. Деменция сопровождается более выраженным нарушением памяти, языка, ориентации и т.д.

А еще 1 сентября Всемирный день написания писем. В 2014 году этот праздник был введен Ричардом Симпкином. История переписки насчитывает тысячелетие. Первые письма писали и отправляли военные. Они были очень распространены в Египте и Персии. Раньше передавали письма благодаря пешим и конным гонцам. Сегодня их мы называем курьерами.

1 сентября в Германии очень популярен Всемирный день мира. День посвящен памяти миллионов жертв нацизма и фашизма в Германии и других странах мира.