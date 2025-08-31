Какой праздник 1 сентября 2025 года / © ТСН

1 сентября 2025 года — понедельник. 1286-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 1 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Симеона Столбника и матери его. Преподобный Симеон Столбник (V–VI век) — один из величайших подвижников раннего христианского аскетизма. Родился в благочестивой семье в Сирии. В юности он почувствовал призвание к полному служению Богу, оставив светские дела и дом, чтобы посвятить себя молитве, посту и суровому самоотречению.

Симеон прославился особенно своей необычной аскетической практикой — жизнь на столбе. Сначала он жил на низком столбе, а затем поднимался на высокие, чтобы избегать земного искушения и полностью сосредоточиться на духовной жизни. Его учение и пример привлекали многочисленных паломников и учащихся. Из-за высокой духовной чистоты и непоколебимой веры он стал символом сурового самоотречения и несокрушимого стремления к Богу.

Он оставил многочисленные наставления и советы, отражающие глубокую веру и внутреннюю борьбу за духовное совершенство. Его подвиг вдохновлял христианские общины на более строгий духовный путь, а его почитание распространилось далеко за пределы Сирии.

Что нельзя делать 1 сентября

Нельзя лениться, откладывать дела на потом, считалось, что начало учебного года задает тон всем следующим месяцам.

Не следует конфликтовать, ссориться — ссоры могут принести невзгоды в жизнь.

Запрещается занимать деньги или давать взаймы — будут проблемы в финансовом плане.

Народные приметы и традиции на 1 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и тёплый день до теплой осени;

дождливый или пасмурный день до влажной осени;

южный ветер — осень будет теплой;

утром туман — ждите большой урожай фруктов;

дождь — будут поздние заморозки.

1 сентября солнечный и теплый день до теплой осени / © unsplash.com

В народе 1 сентября называлось День Осенней нивы. Связывался с началом уборки урожая ранних плодов, яблок, груш и орехов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 сентября

Какие завтра именины: Семен, Марфа, Наталья, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 1 сентября является топаз. Драгоценный камень, известный людям еще с глубокой древности. Ему всегда приписывали магическую силу и особую энергетику. Особенно ценили желтые разновидности: их активно применяли астрологи и провидцы для обрядов и предвидений.

В этот день родились:

1899 год — Джафер Сейдамет Киример, крымскотатарский писатель, общественный деятель, один из лидеров и идеологов национально-освободительного движения крымских татар;

1925 год — Игорь Юхновский, украинский ученый, политик;

1937 год — Николай Сядристый, украинский мастер миниатюр.

Памятные даты 1 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 сентября:

1804 год — немецкий астроном Карл Людвиг Гардинг открывает третий по счету астероид Юнону;

1819 год — на сцене Полтавского театра впервые показывают пьесу Ивана Котляревского “Наталка Полтавка”

1859 год — независимо друг от друга Кэррингтон и Годжсон фиксируют солнечные вспышки;

1866 год — завершают строительство железнодорожной линии Одесса — Балта;

1898 год — открывается Киевский политехнический институт, идея его создания появилась еще в 1880 году, а первое собрание учредительного комитета состоялось в 1896 году;

1919 год — в ночь на 1 сентября, из-за тактических ошибок командования во главе с генералом Кравсом, столицу Украины захватывают войска Деникина под руководством генерала Бредова;

1923 год — в Восточной Японии происходит мощное Великое кантонское землетрясение;

1939 год — нападение Германии на Польшу кладет начало Второй мировой войне в Европе;

1964 год — в Киеве открывается первый в Украине широкоформатный кинотеатр “Украина”;

1983 год — трагическое сбивание рейса Korean Air 007;

1996 год — в Украине вводят национальную валюту — гривну;

2001 год — в судопроизводстве Украины смертную казнь казнью заменяют пожизненным заключением;

2006 год — в Крыму начинает вещание первый в мире крымскотатарский телеканал ATR;

2008 год — проходит премьерный показ украинского телевизионного мультсериала “Легенды Украины”;

2014 год — украинские войска покидают Луганский аэропорт во время войны на востоке Украины;

2023 год — Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь, Украинская греко-католическая церковь — на григорианский (кроме Пасхалии), а Мукачевская греко-католическая епархия — на григорианский с Пасхалией.

Какой завтра праздник в Украине и мире

1 сентября в Украине и мире празднуют День знаний / © vsim.ua

1 сентября в Украине и мире празднуют День знаний. Праздник символизирует начало нового учебного года в школах, лицеях, колледжах и университетах. Во многих странах оно является официальным и очень важным для детей, студентов, учителей и родителей. День знаний — это не просто формальность: он символизирует новый старт, развитие ума и стремление к знаниям, и для многих учеников остается ярким воспоминанием на всю жизнь.

Также 1 сентября Международный день приматов. Это экологический и образовательный праздник, посвященный всем видам приматов: от обезьян и лемуров до человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, гориллы и орангутанги. Он был создан с целью привлечения внимания к охране приматов и сохранению их природной среды.

А еще 1 сентября Всемирный день написания писем. День был начат в современную эпоху, когда электронные сообщения и соцсети значительно уменьшили количество традиционной переписки. Цель праздника — напомнить об уникальности письменного слова, которое передает эмоции, мысли и заботу через письмо.

1 сентября празднуют День дельфинов Японии. Праздник начат в Японии как часть кампаний по защите природы, особенно морских животных. Основная цель — повышение осведомленности об угрозах для дельфинов, включая охоту, загрязнение морей и уничтожение их природной среды.

Также 1 сентября Международный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. Ежегодная глобальная инициатива, посвященная повышению осведомленности о деменции, в частности болезни Альцгеймера, ее ранней диагностике и поддержке пациентов и их семей.