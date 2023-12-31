Какой завтра, 1 января, день – все про эту дату, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 1 января, День всемирных молитв о мире. Верующие чтят память святителя Василия Великого. Первый день Нового года.

1 января 2024 года – понедельник. 677-й день войны в Украине.

Какой завтра, 1 января, церковный праздник

1 января в церковном календаре – день памяти святителя Василия Великого. Родился он на территории современной Турции, в Кесарии 329 в знатной семье. Поэтому в детстве получил достаточно неплохое к тому времени образование. В зрелом возрасте решил стать аскетом и священником. Незадолго до смерти он получил должность епископа Кесарии.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Не вратую одалживать деньги и давать их взаймы.

Запрещено упоминать старые образы.

Народные приметы и традиции на 1 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гололедица на дорогах указывает на большой урожай;

с самого утра идет снег, еще долго будут снегопады (до самой весны);

новолуние на небе светит — будет великое наводнение;

яркие звезды ночью – ждите сильных морозов;

сильный снег на Василия – летом будет теплая погода, оттепель указывает на прохладное лето;

ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада — дождливым, с востока — засушливым, а с юга — теплым.

1 января сильный снег на Василия — летом будет теплая погода, оттепель указывает на прохладное лето / Фото: Pexels

Василия издавна считали покровителем земледелия, а потому в этот день с самого утра мальчики ходили по хатам и засевали — разбрасывали зерно, желали хозяевам достатка. Первый посевщик приносит в дом счастье. Девушкам засевать запрещалось. Также наши предки верили, если в этот день надеть обнову, то целый год вам будет сопутствовать удача.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 января

Какие завтра именины: Василий, Федот, Петр, Григорий, Богдан, Федосий, Николай, Эмилия.

Талисманом человека, рожденного 1 января является соколиный глаз. Полудрагоценный камень с мерцающим отливом. Издавна верили, что соколиный глаз является символом интуиции и мудрости. Его носили как талисман, помогающий решить, что делать дальше.

В этот день родились:

1967 год – украинский художник Василий Цимбалиста;

1986 год — украинская писательница Виктория Амелина;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.

Памятные даты 1 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 января:

154 год до н. э. — в Древнем Риме день начала годового консульства переносят на 1 января;

104 год до н. э. — римский консул Гай Марий проводит Римом пленного царя Нумидии Югурту;

45 год до н. — в Риме вводится юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;

1 год – обрезание Господа нашего Иисуса Христа. Откровение Божьего имени человечеству;

89 год — Сатурнин Люций Антоний становится императором Рима;

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;

1709 год — Война королевы Анны: битва при Сент-Джонсе;

1751 год — печатают первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 год – выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register основана Джоном Уолтером (1788 года переименована в "The Times");

1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;

1804 год — провозглашена независимость Гаити от Франции;

1880 год — издают во Львове первое число дневника "Дело", который выходил до начала Второй мировой войны;

1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета "Буковина", редактором которой был писатель и общественный деятель Юрий Федькович;

1909 год – в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1942 год – в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против стран Оси;

1950 год — согласно американскому плану "Троян", в этот день должна была начаться ядерная война против СССР, но во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности;

1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

1959 год – победа Кубинской революции;

1983 год — "Arpanet" изменит основной протокол с NCP на TCP/IP, что и приводит к появлению современного интернета;

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;

2000 год – Туркменистан переходит с кириллицы на латинский алфавит;

2023 год – ракетный удар Вооруженными силами Украины по лагерю российских мобилизованных солдат в Макеевке.

Погода на 1 января

Завтра, 1 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предусмотрено. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +4 ночью. Во Львове +6 днем и +2 ночью. В Харькове +6 днем и +1 ночью. В Одессе +11 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 января в Украине и мире празднуют Новый год / Фото: Pexels

1 января в Украине и мире празднуют Новый год. Красивый зимний праздник, который мы все любим с детства. Новый год одновременно празднуют во многих уголках планеты, а новогодние подарки и искренние поздравления создают теплую атмосферу. Хотя дата 1 января и нет астрологического обоснования для начала нового года, однако она достаточно логична. Ведь только проходит декабрьский солнцеворот, который с давних времен означал начало новой жизни.

Также 1 января День всемирных молитв за мир. Событие основал папа римский Павел IV. Впервые праздник был отмечен 8 января 1967 года, а два года спустя Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным. Священники в этот день обращаются к верующим всего мира с посланием миру, призывают прекратить вражду, бороться с любыми проявлениями насилия.

А еще 1 января День общественного достояния. В большинстве стран мира срок защиты авторского права длится со дня смерти автора в течение 70 лет. Сначала этот праздник был неофициальным, а первое упоминание о нем датировалось 2004 годом. Тогда его создал активист Волис Маклин из Канады при поддержке американского активиста, профессора права в Гарварде Лоуренса Лессига.