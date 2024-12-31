Какой завтра, 1 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

1 января 2025 года – среда. 1043-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

1 января в церковном календаре – день памяти святого Василия Великого.Он был одним из самых влиятельных богословов и церковных деятелей ранней христианской церкви. Он родился в 329 году в Каппадокии (современная Турция) и умер в 379 году. Василий Великий был архиепископом Константинополя и известен своей борьбой против арианства, которое было движением, отрицавшим божественную сущность Иисуса Христа. Он также сыграл важную роль в формировании догматики о Святом Духе на Первом Константинопольском соборе 381 года. Его труды, такие как "Против ариан" и "Против эвномиан", имеют большое значение для христианской теологии.

Что нельзя делать 1 января

Запрещается ссориться, злословить, ругаться.

Нельзя упоминать старые образы.

Не следует одалживать и брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 1 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: северный ветер — к холодному лету;

с самого утра снег — снегопады будут продолжаться до самой весны;

сильный снег — летом будет тепло;

на небе новолуние — к большому наводнению весной.

1 января с самого утра снег — снегопады будут продолжаться до самой весны / Фото: Unsplash

Издавна святого Василия считали покровителем земледелия. Поэтому с самого утра мальчики ходили от дома к дому и засевали, разбрасывая по дому зерно и желая хозяевам щедрого года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 января

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия.

Талисманом человека, рожденного 1 января, является соколиный глаз. Считается камнем, привлекающим удачу и счастье. Также издавна верили, что соколиный глаз усиливает интуицию.

В этот день родились:

1978 год — уроженец Симферополя, прапорщик Вооруженных сил Украины, погибший во время штурма симферопольского фотограмметрического центра, первый убитый воин российскими оккупантами в российско-украинской войне Сергей Кокурин;

1986 год — украинская писательница Виктория Амелина;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.

Памятные даты 1 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 января:

154 год до н. е. — в Древнем Риме день начала годового консульства переносят на 1 января;

104 год до н. е. — римский консул Гай Марий проводит Римом пленника царя Нумидии Югурту;

45 год до н. е. — в Риме вводится юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;

1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа и откровение Божьего имени человечеству;

49 год — Агриппина Младшая выходит замуж за Клавдия;

1501 год — конец инкунабул, печатных изданий в Европе, вышедших с момента изобретения книгопечатания;

1515 год — Франциск I становится королем после смерти своего тестя Людовика XII, не оставившего других наследников;

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года (до этого новый год отсчитывался от 25 марта);

1785 год — выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register, которая была основана Джоном Уолтером и позже переименована в The Times;

1880 год — издают во Львове первое число дневника "Дело", который выходил к началу Второй мировой войны;

1909 год — в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1942 год — в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против стран Оси;

1954 год — в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

1970 (00:00:00 UTC) год – начало отсчета времени в Unix-подобных операционных системах (начало эпохи Unix);

1992 год — Ирак признает независимость Украины;

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;

2023 год — ракетный удар Вооруженными силами Украины по лагерю российских мобилизованных солдат в Макеевке.

Погода на 1 января

Завтра, 1 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +3 ночью. Во Львове — +6 днем и +1 ночью. В Харькове +5 днем и +2 ночью. В Одессе — +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

1 января Всемирный день мира и молитв о нем / Фото: Unsplash

1 января в Украине и мире празднуют Всемирный день семьи. Это день, когда почитается единство, мир и благодарность за семейные связи. Он объединяет людей, преодолевая географические границы и культурные различия, напоминая о нашей принадлежности к единому глобальному сообществу. Начало нового года дарит чувство надежды и обновления, а Всемирный день семьи еще больше укрепляет эти эмоции.

Также 1 января Всемирный день мира и молитв о нем. Его начал в 1968 году Папа Павел VI, и с этого времени этот день имеет особое значение для Католической церкви и всего мира. День посвящен размышлениям, молитвам и призывам к миру, а также укреплению солидарности между народами. Каждый год Папа Римский выбирает тему для Всемирного дня мира, отражающую актуальные проблемы человечества. 1 января как первый день года символизирует новое начало, надежду и стремление к лучшему будущему. Этот день подчеркивает важность того, чтобы каждый из нас приобщался к построению мира в своей среде, ведь именно с маленьких шагов начинаются большие перемены.