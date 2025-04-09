Какой праздник 10 апреля 2025 года / © ТСН

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10 апреля 2025 года - четверг. 1142-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 апреля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других . Святые мученики Терентий, Африкан, Максим, Помплий и еще 36 других христиан пострадали за веру в Иисуса Христа в III веке, во время правления римского императора Декия (249–251), известного своей жестокой антихристианской политикой.

Они были христианами в Африке (вероятнее всего, в Северной Африке, тогда еще части Римской империи) и не побоялись открыто заявить о своей вере, несмотря на преследования. Император Декий приказал всем жителям империи поклониться языческим богам. Те, кто отказывался, подвергались пыткам и казни. Терентий, Африкан, Максим, Помплий и другие открыто отказались приносить жертву идолам, потому что не могли отречься от Христа.

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Их не только допрашивали, но и пытали: избивали, морили голодом, приговаривали к тяжелым работам и бросали в темницы. Однако, по преданию, их тела оставались невредимыми, а души сильными.

В конце концов, после многочисленных пыток, видя, что мученики не отрекаются от своей веры, их казнили — по разным версиям, либо через меч, либо через другие пытки. В христианской традиции их смерть считается не поражением, а духовной победой входом в вечную жизнь.

Что нельзя делать 10 апреля

Нельзя работать на земле — в народе верили, что в этот день не стоит копать, сеять или пахать, потому что земля еще "не проснулась окончательно". Считалось, что любой труд в поле принесет вред будущему урожаю.

Нельзя ссориться – считалось грехом ссориться или повышать голос, особенно в семье. Этот день лучше провести в покое, дружелюбии и мире, чтобы весь год не было ссор.

Нельзя мыть пол и убирать в доме — это связывали с уважением к духам предков, которые в этот день якобы могли заглянуть в дом. Любая лишняя уборка – мол, их выгоняет.

Народные приметы и традиции на 10 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

туман утром – до теплой и урожайной весны;

дождь этого дня - к урожайному году, особенно на травы и озимые;

если небо звездное вечером – лето будет теплым и ясным;

солнце в кругу (нимб вокруг солнца) - до смены погоды или дождей в ближайшие дни;

журавли летят высоко – к ясной и стабильной погоде.

10 апреля журавли летят высоко — к ясной и стабильной погоде / © Pixabay

В народные 10 апреля носило название Илларион Выверны Голобли и Терентий Маревный. Последнее название появилось потому, что часто именно в начале апреля землю покрывала утренняя дымка — символ пробуждения природы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 апреля

Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 10 апреля является аметист. Помогает погасить тревогу, убрать отрицательные мнения.

В этот день родились:

1936 год - Юрий Черный, украинский режиссер;

1937 год - Николай Касьян, врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины;

1938 год - Борис Савченко, украинский режиссер и актер.

Памятные даты 10 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 апреля:

1525 год - В Европе появляется новое светское государство: Прусское герцогство, признающее превосходство Польши. Этот день считается началом его существования;

1633 - В Лондоне появляется экзотика: в одном из магазинов англичане впервые видят и могут приобрести бананы;

1710 год - Британия принимает "Устав королевы Анны" - первый в мире закон, предоставляющий официальную защиту авторским правам;

1814 год - Невероятный интеллект: 13-летний Карл Витте, переводчик Данте и юный гений, получает степень доктора философии;

1815 - Вулкан Тамбора взрывается с сокрушительной силой, вызывая "вулканическую зиму" и глобальные климатические сбои, из-за чего следующий год станет известен как "год без лета";

1833 - Начато производство спичек, однако первые образцы содержали белый фосфор и были крайне токсичными;

1841 год - В Канаде основывается город Галифакс;

1849 год - Уолтер Гант из США патентует простое, но гениальное изобретение - безопасную шпильку;

1861 год – В США открывается Массачусетский технологический институт (MIT) – будущая кузница инноваций;

1906 год - Мир видит второй сборник рассказов О. Генри - "Четыре миллиона", где простые люди становятся героями;

1912 год - Легендарный "Титаник" отправляется из Саутгемптона в свое первое и одновременно последнее путешествие в Нью-Йорк;

1917 - Донбасские промышленники и рабочие согласовывают введение 8-часового рабочего дня - большой шаг в правах тружеников;

1925 год - Американская классика рождается: выходит в свет роман Фицджеральда "Великий Гетсби";

1938 - Под давлением нацистов в Австрии проводится плебисцит, на котором потрясающие 99,7% высказываются за объединение с гитлеровской Германией;

1947 год - Формируется Общество Мон-Пелерин - клуб интеллектуалов, экономистов и предпринимателей, отстаивающих идеи неолиберализма;

1954 - В Днепропетровске появляется Особое конструкторское бюро, сегодня известно как КБ "Южное" - сердце космических технологий Украины;

1970 год - Пол Маккартни объявляет о выходе из "Битлз" - конец эпохи в мировой музыке;

1972 год - Мир говорит "нет" биологическому оружию: подписана соответствующая международная конвенция;

1990 год — Том Уэйтс выигрывает суд: компания Doritos незаконно использовала похожий на его голос в рекламе;

1992 год - В Запорожье открывается первый фестиваль "Казацкому роду нет перевода" - празднование украинской культуры;

1993 год - Дебютный альбом группы Suede взлетает на первое место в британских чартах, открывая новую музыкальную эпоху;

1998 год – В Северной Ирландии заключается Страснопятничное соглашение – большой шаг к завершению десятилетий насилия;

2010 год - Трагическая авиакатастрофа под Смоленском уносит жизни президента Польши Леха Качиньского и еще 95 человек;

2019 год – Исторический прорыв: впервые удается получить изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день ягуара / © Unsplash

10 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день ягуара . Мощный, грациозный, загадочный – ягуар не просто большая кошка, а настоящий дух джунглей. Этот день посвящен тому, чтобы сохранить его не как сказку или миф, а как живое существо, имеющее право на свое место в мире. Ягуарам требуется наша поддержка. Из-за вырубки лесов, охоты и захвата территорий для фермерства им буквально негде жить. 10 апреля - это момент сказать: "Хватит!" и сплотиться ради сохранения диких территорий и самих ягуаров.

Также 10 апреля Всемирный день работы из дома . Неофициальный, но очень актуальный праздник: Всемирный день работы из дома. Это о том моменте, когда твой ноутбук – твой офис, пижама – дресскод, а кофе варится не в офисной кухне, а в любимой домашней чашке. После пандемии работа перестала быть привязана к стенам. Она стала гибкой, мобильной, свободной. И это изменило игру.

А еще 10 апреля Международный день специальных библиотек . Представьте, где нет детских сказок или любовных историй. Вместо этого медицинские протоколы, юридические кодексы, научные исследования, правительственные архивы. Это мир, в котором библиотекарь не просто хранитель книг, а информационный навигатор, способный найти иглу в цифровом стоге. Международный день специальных библиотек – это о тех, кто умеет работать с глубиной. Не с поверхностью, а с смыслом. Не с массовостью, а с точностью. Это день о специалистах, распутывающих информационные лабиринты ради настоящего знания.

10 апреля празднуют День банана . Это самый лучший день для того, чтобы полностью отдаться любви к этому вкусному, полезному и невероятно универсальному фрукту. Эта дата – это просто классный повод вспомнить о бананах и по-настоящему насладиться их вкусом. Нет особого исторического значения, но мы точно знаем, что этот день – настоящий банановый пир!

Также 10 апреля Всемирный день гомеопатии . Гомеопатия – это не просто альтернатива традиционной медицине, это настоящая философия лечения, которая родилась еще в конце 18 века, когда Самуэль Ганеман решил, что можно использовать природные средства, чтобы лечить людей без сильных побочных эффектов. Этот день – возможность обратить внимание на гомеопатию как на эффективный, но не всегда понятный метод лечения. Его главная цель — не только поддержать интерес к гомеопатии, но и повысить осведомленность об альтернативных способах оздоровления, которые могут быть не менее полезны и при этом более естественны.

А еще 10 апреля Международный день шпильки . Булавка – это почти невидимый, но чрезвычайно важный предмет, который держит волосы в порядке или придает завершенность образу. Она может быть простой металлической палочкой или настоящим декоративным элементом, украшенным камнями или складными узорами. Она работает как маленький, но эффективный аксессуар для прически или одежды, придавая элегантность и практичность одновременно.

10 апреля празднуют Международный день братьев и сестер . Это праздник, который воздает должное особым связям в нашей жизни. Братья и сестры — те, кто с нами с самого начала, разделяет наши радости и испытания, и всегда остается рядом, даже когда мир меняется. Это праздник любви, поддержки и взаимопонимания, который позволяет нам еще раз оценить то, что мы имеем в нашей семье.