Какой завтра, 10 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 апреля, Международный день братьев и сестер. Верующие чтят память мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. До Нового года осталось 265 дней.

10 апреля 2024 года – среда. 777-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 апреля в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Жили они в Африке в III веке и умерли за веру в Иисуса Христа. Тогда императором был Фортунат, устроивший гонения за христианами. Когда схватили верующих и они увидели орудие пыток, многие из них отреклись от своей веры. Но эти мученики твердо стояли на своем, за что и положили головы.

Что нельзя делать 10 апреля

Не рекомендуется ругаться и злословить.

Запрещено развлекаться, особенно танцевать.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 10 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром туман, а солнца не видно — будет дождь;

ночью высоко на паутине сидят пауки – возможны заморозки;

ясное небо – в этом году будет большой урожай;

на орешнике уже появились "серьги" — морозов можно больше не ждать.

10 апреля на орешнике уже появились "серьги" — морозов можно больше не ждать / Фото: pixabay.com

В этот день наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день бывает жарко. Внимательно смотрели на восход, чтобы увидеть, какая будет погода и спрогнозировать будущее.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 апреля

Какие завтра именины: Александр, Максим, Терентий, Яков, Федор.

Талисманом человека, рожденного 10 апреля, является аметист. Одна из разновидностей кварца, имеющего фиолетово-красный оттенок. Издавна люди верили, что аметист защищает от негативной энергии, нечистой силы и всяческих бед.

В этот день родились:

1936 год – украинский режиссер Юрий Черный;

1937 год – врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины Николай Касьян;

1938 год – украинский режиссер и актер Борис Савченко.

Памятные даты 10 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 апреля:

1525 год — Прусский омаж: начало существования светского Герцогства Пруссия, вассального в Польшу;

1633 год — бананы, ранее не виденные в Англии, начинают продаваться в лондонском магазине;

1814 год — немецкий переводчик произведений Данте и юрист Карл Витте получает степень доктора философии в возрасте 13 лет;

1815 год — катастрофическое извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Голландской Ост-Индии вызвало эффект вулканической зимы в северном полушарии и привело к "году без лета";

1833 год — впервые начинают производство спичек;

1841 год — в Канаде основывают город Галифакс;

1849 год — американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;

1861 год — основывают Массачусетский технологический институт;

1912 год — лайнер "Титаник" отправляется в свой первый и последний рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк;

1925 год — впервые опубликовали роман Скотта Фицжеральда "Великий Гетсби";

1938 год — в оккупированной Австрии под контролем нацистов происходит плебисцит, на котором 99,7% голосует за аншлюс с Третьим Рейхом;

1972 год — подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;

1990 год — Том Уэйтс выигрывает дело у чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца;

1992 год — в Запорожье открывают первый фестиваль искусств "Казацкому роду нет перевода";

1993 год — дебютный и одноименный альбом группы Suede дебютирует на вершине британского чарта;

2019 год — впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Погода на 10 апреля

Завтра, 10 апреля, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +14 ночью. Во Львове — +22 днем и +12 ночью. В Харькове — +24 днем и +13 ночью. В Одессе — +20 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер / Фото: pixabay.com

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Относительно молодой праздник, который каждый год становится все более популярным. Считается, что конфликты между братьями и сестрами часто возникают на фоне ревности к родителям. Каждый ребенок боится, что окажется менее умным или талантливым, чем его брат или сестра. Психологи довольно долго не уделяли внимания взаимосвязи братьев и сестер, только в XIX веке начались исследования этих родственных отношений.

Также 10 апреля Международный день шпильки. Именно в этот день свой день рождения празднует английская шпилька, которую создал инженер Уолтер Гант из Америки в 1849 году. Эта конструкция считается безопасной, потому что защищает человека от внезапного укола.

А еще 10 апреля Всемирный день гомеопатии. Первые гомеопатические принципы были разработаны врачом из Германии Самюэлем Ганеманом в 1796 году. Гомеопатия считается альтернативной медициной, сущность которой заключается в лечении заболеваний методами, вызывающими эти заболевания у здорового человека.

10 апреля празднуют Всемирный день ягуара. Важный природоохранный и экологический праздник, посвященный величественной дикой кошке. Главная его цель состоит в распространении информации об этих животных и проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются через деятельность человека.