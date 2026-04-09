10 апреля 2026 года — пятница. 1506-й день войны в Украине.

10 апреля верующие празднуют День памяти святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними / © pexels.com

Завтра, 10 апреля, верующие празднуют День памяти святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними. Они были частью группы из нескольких десятков христиан, открыто исповедовавших свою веру и отказавшихся приносить жертвы языческим богам. За это их подвергли жестоким пыткам, но они остались непоколебимыми. По преданию, часть мучеников казнили мечом, других после пыток. Их подвиг считается примером твердости в вере, мужестве и духовной преданности.

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер / © pexels.com

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Инициатором праздника стала Клаудия Эварт из США. Она положила начало этой дате в честь своих покойных брата и сестры, чтобы подчеркнуть ценность родственных отношений. Отношения между братьями и сестрами — одни из самых длинных в жизни. Они формируют характер, учат доверию, поддержке и взаимопониманию. Именно поэтому этот праздник набирает популярность в разных странах мира, даже без официального статуса.

10 апреля Всемирный день гомеопатии / © pexels.com

Также 10 апреля Всемирный день гомеопатии. Гомеопатия — альтернативный подход к лечению, который базируется на принципе «подобное лечится подобным». То есть вещества, вызывающие симптомы у здорового человека в очень малых дозах применяют для лечения подобных симптомов у больного. Дата была выбрана в день рождения основателя направления, немецкого врача Самуэля Ганемана.

10 апреля Всемирный день ягуара / © pexels.com

А еще 10 апреля Всемирный день ягуара. Ягуар является ключевым видом своей экосистемы: он регулирует численность других животных и поддерживает естественный баланс. Инициатива возникла благодаря международным природоохранным организациям, в частности, Всемирный фонд дикой природы и партнерам, работающим над сохранением популяции ягуаров в Центральной и Южной Америке.

0 апреля празднуют Всемирный день работы по дому / © pexels.com

10 апреля празднуют Всемирный день работы из дома. Этот неофициальный праздник посвящен популяризации отдаленной работы и баланса между профессиональной и личной жизнью. Его цель — показать, что работать эффективно можно не только в офисе, но и в комфортной домашней среде. Особую актуальность эта тема приобрела после пандемии COVID-19, когда миллионы людей в мире перешли на дистанционный формат.

10 апреля День банана / © pexels.com

Также 10 апреля День банана. Это один из самых удобных перекусов — не нуждается в приготовлении и легко брать с собой. С ботанической точки зрения банан — это ягода, а не фрукт в привычном понимании.

10 апреля Международный день шпильки / © pexels.com

А еще 10 апреля Международный день шпильки. Праздник возник как шутливая дань внимания всем, кто работает по швейному делу, рукоделию и творчеству с тканями. Оно подчеркивает, что даже самые мелкие детали могут иметь большое значение. Булавка — символ точности, организованности и внимания к деталям. Этот праздник напоминает, что маленькие вещи иногда держат всю жизнь в порядке.

10 апреля празднуют День гольфиста / © pexels.com

10 апреля празднуют День гольфиста. Праздник возник как способ популяризировать гольф в мире, подчеркнуть его культурную и спортивную значимость, а также объединить сообщество игроков в разных странах. Этот день — напоминание, что спорт может быть и развлечением, и способом поддерживать тело и разум в тонусе, а гольф особенно ценен благодаря гармонии с природой и этикету игры.