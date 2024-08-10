Какой сегодня, 10 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 10 августа, Всемирный день льва. Верующие чтят память святого мученика Лаврентия. До Нового года осталось 143 дня.

10 августа 2024 года — суббота. 899-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

10 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Лаврентия. Он был архидиаконом Римской Церкви в III веке. Он родился 31 декабря 225 года в Тарраконской Испании (современная Уэска) и погиб мученической смертью 10 августа 258 года в Риме.

Лаврентий был одним из семи дьяконов, помогавших Папе Сиксту II. Во время гонений на христиан, организованных императором Валерианом, Лаврентий был арестован. Перед собственной гибелью он раздал церковное имущество бедным, что вызвало гнев римского префекта. Лаврентия подвергли жестоким пыткам, и он умер, оставаясь верным своей вере.

Что нельзя делать 10 августа

Нельзя ругаться, спорить, повышать голос.

Запрещается делиться с другими своими планами.

Не следует лениться, иначе не будет денег.

Народные приметы и традиции на 10 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: спокойная вода в водоеме указывает на теплую осень и зиму;

жаркая погода — к дождливой осени;

погожий и теплый день — можете рыбачить до конца лета;

сильные дожди — осень будет затяжной.

10 августа погожий и теплый день — можете рыбачить до конца лета / Фото: Unsplash

К святому Лаврентию издавна молились об исцелении от глазных болезней. А еще утром обязательно умывались росой. Верили, что эта влага поможет "смыть" любые заболевания.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 августа

Какие сегодня именины: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Талисманом человека, рожденного 10 августа, является берилл. Самоцвет, который был известен с давних времен. Берилл, по словам эзотериков, притягивает богатство, удачу и благополучие.

В этот день родились:

1941 год — украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат Роман Лубкивский;

1942 год — украинский футболист Вадим Соснихин;

2003 год — украинский гимнаст Илья Ковтун.

Памятные даты 10 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 августа:

1519 год — Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составляют Вашварский мир;

1678 год — Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры;

1793 год — Лувр открывается для публики;

1819 год — латиноамериканский борец за независимость от Испании Симон Боливар занимает столицу Колумбии Боготу;

1821 год — Миссури становится 24-м штатом США;

1846 год — на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывают первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт;

1876 год — в Онтарио (Канада) совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;

1945 год — Япония объявляет о своей капитуляции;

1966 год — в США останавливают выпуск банкноты 2 доллара;

1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает в Гетеборге мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2012 год — вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, который значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский.

Погода на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Киеве пасмурно, днем мелкий дождь. Во Львове облачно к вечеру, когда небо станет ясным, во второй половине возможен небольшой дождь. В Харькове ясно, вечером пасмурно, также вечером дождь. В Одессе облачно с прояснениями, дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +19 ночью. Во Львове — +25 днем и +15 ночью. В Харькове — +30 днем и +17 ночью. В Одессе — +30 днем и +24 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день льва / Фото: Unsplash

10 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день льва. Этот праздник был начат в 2013 году организацией Big Cat Rescue, которая занимается защитой больших кошек от жестокого обращения и исчезновения. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются львы в дикой природе и повысить осведомленность о необходимости их защиты. За последние десятилетия популяция львов значительно сократилась из-за утраты среды обитания, браконьерства и конфликта с людьми.

Также 10 августа Международный день влогинга. Этот праздник был начат для того, чтобы отметить популярность и влияние видеоблогов в современном мире. Влогинг (видеоблогинг) – это создание и публикация видео, обычно рассказывающих о повседневной жизни, путешествиях, хобби или других интересных темах. Влогеры часто делятся своими мыслями, опытом и советами с аудиторией, создавая таким образом особую связь со своими зрителями.

А еще 10 августа Международный день биодизеля. Этот праздник был начат для привлечения внимания к возобновляемым источникам энергии, в частности биодизеля, который является экологически чистым топливом. Биодизель производится из растительных масел или животных жиров и оказывает значительно меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с традиционным дизельным топливом. Он быстро разлагается в природе, уменьшает выбросы окиси углерода и сажи. Этот день также отмечает запуск первого дизельного двигателя, работавшего на арахисовом масле, состоявшемся 10 августа 1893 года.

10 августа празднуют День обновления биографии. Этот праздник был создан для того, чтобы напомнить людям о важности обновления своей биографии и личной информации на разных платформах.

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